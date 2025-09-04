Таиланддын убактылуу премьер - министри Таиландда королдук жеткчилердин парламентти таратуу талабын четке кагышы меен депутаттардын жаңы өкмөт башчысын шайлоо үчүн жолун ачкандыгын жарыялады.
Бул чечим Конституциялык соттун өткөн аптада Паетонгтарн Чинаватты этиканы бузганы үчүн кызматтан алгандан кийин саясий боштук шартында кабыл алынды.
Оппозициялык депутаттардан турган коалиция консервативдүү курулуш магнатын жана саясатта көптөн бери жүргөн Анутин Чарнвиракулду колдоп жатат. Чарнвиракул жума күнү жергиликтүү убакыт боюнча саат 10:00дө өтүшү күтүлүп жаткан добуш берүүдө талапкер болушу күтүлүүдө.
Паетонгтарндын убактылуу бийликте калган Pheu Thai партиясы добуш берүүнү токтотуу үчүн мыйзам чыгаруу жыйынын таркатууга аракет кылган.
Бирок, убактылуу премьер-министр Пхумтхам Вечаячай Facebook баракчасында Королдук кеңеш берүү кеңешинин кеңсеси мыйзамдык талаш-тартыштар чечилбегендиктен, королдук жарлыктын "азыркы учурда Улуу Даражалууга сунуштоо ылайыктуу эмес",-деп билдиргенин жарыялады.
Четке кагуу парламенттин жума күнү чогулуусуна жол ачып, Таиланд саясатынын башында бир жумалык белгисиздикти токтотуу мүмкүнчүлүгүнө ээ.