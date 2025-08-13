Израиль Түштүк Судан менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Газа секторунан палестиналыктарды согуштан жабыркаган бул Чыгыш Африка өлкөсүнө көчүрүү мүмкүнчүлүгүн карап жатат. Бул аракет Израилдин Газа секторунан массалык миграцияны жеңилдетүү боюнча кеңири пландарынын бир бөлүгү болуп саналат. Газа 22 айга созулган согуштан кийин кыйроого учураган аймак болуп калды.
Бул сүйлөшүүлөр тууралуу маалыматты алты адам Associated Press агенттигине тастыктады. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху АКШнын президенти Дональд Трамптын Газадагы калктын бир бөлүгүн көчүрүү боюнча көз карашын ишке ашырууну каалап жатканын билдирди. Нетаньяху бул аракетти “ыктыярдуу миграция” деп атады. Израиль буга чейин башка Африка өлкөлөрү менен да ушундай көчүрүү сунуштарын талкуулаган.
Палестиналыктар, укук коргоо уюмдары жана эл аралык коомчулуктун көпчүлүгү бул сунуштарды эл аралык мыйзамдарды бузган мажбурлап көчүрүү планы катары четке кагышты. Бул ошондой эле Трамптын февраль айында Газадагы калкты көчүрүү идеясын көтөргөнүнө байланыштуу, бирок акыркы айларда бул пландан алыстаганы байкалат.
Израилдин Тышкы иштер министрлиги комментарий берүүдөн баш тартты, ал эми Түштүк Судандын тышкы иштер министри бул сүйлөшүүлөр боюнча суроолорго жооп берген жок. АКШнын Мамлекеттик департаментинин өкүлү жеке дипломатиялык сүйлөшүүлөр боюнча комментарий бербей турганын билдирди.
Бир ачарчылык аймагынан экинчисине көчүрүү
Көптөгөн палестиналыктар согуштан жана ачарчылык кырдаалынан качуу үчүн, жок дегенде убактылуу, Газадан чыгып кетүүнү каалашы мүмкүн. Бирок алар өздөрүнүн улуттук мекенинин ажырагыс бөлүгү деп эсептеген Газадан түбөлүккө көчүрүлүүгө каршы чыгышууда. Алар Израиль аларды кайра кайтарууга жол бербейт деп коркушат жана массалык көчүрүү Израилге Газаны аннекциялап, ал жакта еврей конуштарын кайра курууга мүмкүнчүлүк берет деп эсептешет. Бул сунушту Израилдин өкмөтүндөгү улутчул министрлер колдоп жатышат.
Ошентсе да, Газадан чыгып кетүүнү каалаган палестиналыктар да дүйнөдөгү эң туруксуз жана согуштан жабыркаган өлкөлөрдүн бири болгон Түштүк Суданга барууга даяр эмес. Түштүк Судан көз карандысыздыкка жетишкенден кийин башталган жарандык согуштан калыбына келүүдө кыйынчылыктарга туш болуп, бул согуш 400 миңге жакын адамдын өмүрүн алган жана өлкөнүн айрым аймактарын ачарчылыкка дуушар кылган.