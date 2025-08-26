ДҮЙНӨ
Бразилия Израилдин жаңы элчисин четке какты; Тель-Авив Луланы персона нон грата деп жарыялады
Израиль эки өлкөнүн ортосундагы мамиленин начарлашына байланыштуу Лула да Силванын персона нон грата статусун дагы бир жолу тастыктады.
Бразилия Израилдин жаңы элчисин четке какты; Тель-Авив Луланы персона нон грата деп жарыялады
2023-жылы Израилдин Газадагы геноцидин башталгандан бери Бразилия Палестинаны колдоорун ачык айтып келет. / AP
26 Август 2025

Израилдин маалымат каражаттарынын билдиргенине караганда, Бразилиянын Израилге жаңы элчисин дайындоого макулдук берүүдөн баш тартуусу Израилди Латын Америкасындагы бул өлкө менен мамилесин төмөндөтүүгө жана Бразилиянын президенти Луис Инасио Лула да Силванын персона нон грата статусун ырастоого алып келди. Бул жагдай эки өлкөнүн ортосундагы дипломатиялык кризисти тереңдетти.

Лула да Силва дүйшөмбү күнү Колумбиядагы мурдагы элчи Гали Даганды Бразилияга жаңы элчи катары дайындоодон баш тартты. Натыйжада, бул кызмат бош бойдон калды.

Times of Israel гезити Тышкы иштер министрлиги Бразилия менен мамилелер төмөнкү деңгээлде жүрүп жатканын жарыялаганын билдирди.

Бул окуялар Бразилия менен Тель-Авивдин ортосундагы мамилелерде жаңы чыңалууну пайда кылды. Ансыз да чыңалган мамилелер Израилдин Газадагы геноцидинен улам курчуп кеткен.

Бразилия өткөн жылы Газадагы кырдаалга байланыштуу Израилдеги элчисин чакыртып алган жана жаңы элчи дайындай элек. Буга жооп катары Израиль Лула да Силваны "персона нон грата" деп жарыялаган. Мунун себеби, Лула да Силванын Газадагы Израилдин аракеттерин нацисттердин аракеттерине салыштырган билдирүүсү болгон.

Лула да Силва "Газада болуп жаткандар согуш эмес. Бул геноцид. Бул аскерлердин ортосундагы согуш эмес. Бул машыгуудан өткөн армиянын аялдар менен балдарга каршы согушу", – деген.

Дүйшөмбү күнү Израиль Лула да Силванын "персона нон грата" статусун кайрадан тастыктады.

Бразилия Израилдин Газадагы геноцидине каршы Палестинага колдоосун ачык билдирип келет. Июль айында Бразилия Түштүк Африка менен бирге Израилге каршы Эл аралык адилет сотуна геноцид боюнча доо арызын берүү ниетин жарыялаган.

Бразилия Палестинаны 2010-жылдын 5-декабрында 1967-жылкы чек аралар менен расмий тааныган.

