Жетекчилер шаршемби күнү Пакистандын түндүк-батышындагы, Афганистан чек арасына жакын аймакта, мурдагы Пакистан Талибанынын чебинде бир полиция унаасынын жолго коюлган бомбага кабылып, кеминде эки полиция кызматкеринин каза болгонун жана 14 адамдын жаракат алганын билдирди.
Жергиликтүү полиция башчысы Адам Хандан алынган маалыматка караганда, кол салуу Хайбер-Пахтунхва провинциясынын Түштүк Вазиристан районундагы Вана шаарында болгон.
Акыркы апталарда террордук зомбулук күчөп, ондогон коопсуздук кызматкерлери каза болду.
Пакистан түндүк-батыштагы дагы бир район болгон Бажурда аскердик операцияга даярдык көрүүдө. Буга чейинки ушундай операциялар миңдеген тургундардын жер которушуна себеп болгон.
Полицияга карата бул кол салууну азырынча эч бир топ моюнга ала элек бирок шектенүүлөр Пакистан Талибанына, тагыраак айтканда, Техрик-и Талибан Пакистанга (ТТП) багытталышы ыктымал. Бул топ аймакта көп учурда коопсуздук күчтөрүн жана жарандарды бутага алаууда.
ТТП Афганистан Талибаны менен тыгыз кызматташтык ичинде. Афган Талибаны 2021-жылдын августунда АКШ жана НАТО күчтөрүнүн 20 жылдык согуштан кийин чыгып кетүүсүнөн кийин Афганистанда бийликке кайтып келген.
Ал күндөн бери ТТПнын көптөгөн согушкерлери жана лидерлери Афганистанга баш калкалап, айрымдары Талибандын башкаруусунда ачык жашап жатышат. Бул жагдай Пакистандагы топтун күчтөнүшүнө шарт түздү.