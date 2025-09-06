ДҮЙНӨ
Мадуро АКШ менен болгон пикир келишпестиктердин кагылышууну актабай турганын белгиледи
Мадуронун билдирүүсү Трамптын Венесуэлада наркотик картелдерине чабуул жасоо мүмкүнчүлүктөрүн карап жатканы жөнүндө жаңы отчёт чыккан учурда келди.
6 Сентябрь 2025

Венесуэланын президенти Николас Мадуро АКШ менен болгон келишпестиктер аскердик кагылышууну актабай тургандыгын билдирди. Бул билдирүү АКШнын президенти Дональд Трамптын Венесуэланын ​​реактивдерин АКШ күчтөрүнө коркунуч келтире турган болсо атып түшүрүлөт деген коркутуусунан кийин жасалды.

Мадуро өлкөнүн бардык радио жана телеканалдары аркылуу жарыяланган билдирүүсүндө: "Биздин ортобуздагы келишпестиктер жана мурда болгон окуялар аскердик кагылышууга алып келбеши керек. Буга эч кандай негиз жок", - деди.

Бул билдирүү жума күнү жарыяланган жаңы отчетто Трамптын Венесуэладагы баңгизат картелдерине каршы сокку урууну карап жатканын айткан учурга туш келди. Эгер бул ишке ашса, бул эки өлкөнүн ортосундагы чыңалууну олуттуу түрдө күчөтүшү мүмкүн.

CNN бир нече булактарга таянып, бул пландар боюнча маалымат берилгенин жана жакында баңгизат ташыган кемеге жасалган кол салуулардын бул пландардын бир бөлүгү экенин билдирди.

Булактар бул кол салуунун банги зат менен күрөшүү жана Мадурону бийликтен алыстатуу аракеттеринин бир гана башталышы экендигин айтты.

Жума күнү АКШ Венесуэлада “режимди алмаштыруу” аракетин көрүп жатабы деген суроого жооп берүүдөн алыс болгон Трамп теманы Венесуэладагы акыркы шайлоого бурду.

Трамп журналисттерге : "Бул тууралуу сүйлөшпөйбүз, бирок таң калыштуу шайлоо өткөнүн айта алабыз,” – деп билдирди.

‘Тоок оюну’

Ошол эле учурда, CBS News тарабынан жарыяланган башка бир отчетто Венесуэланын аскердик учактарынын АКШнын аскердик кемесинин үстүнөн экинчи жолу учуп өткөнүн билдирди.

Отчетто АКШнын Коргоо министрлигинин жетекчилеринин бул аракеттерди “тоок оюну” деп мүнөздөшкөндөрү айтылды.

Бир жетекчинин айтымында бул учактар F-16 үлгүсүндөгү аскердик учактар болгон жана бейшемби түнү Түштүк Америка жакындарындагы эл аралык сууларда USS Jason Dunham кемесинин үстүнөн учуп өткөн.

Учактардын куралдуу же куралсыз экени тактала элек. CBS каналынын маалыматына ылайык, Aegis башкарылуучу ракеталык эсминеци учактарга кийлигишкен эмес.

Трамп буга чейин АКШнын кемелерине жакындаган Венесуэланын аскердик учактарынын “атыларын” айткан.

