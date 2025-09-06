БУУнун оккупацияланган Палестина аймактары боюнча мурдагы баяндамачысынын айтымында, Израилдин Газага геноциддик чабуулдары глобалдык кызматташуу болбостон улантыла албас эле.
Ричард Фолк Газадагы согуш кылмыштары жана «Улуу Британиянын геноциддеги ролу» иликтенген эки күндүк геноцид трибуналында сөз сүйлөп, Улуу Британияда өткөрүлгөн иш-чарадан терең таасирленгенин айтты.
Фальк Газадагы геноцидди токтотуу жоопкерчилиги жана мүмкүнчүлүгү жөнүндө жарандык коомду ойготууга багытталган дагы бир демилге болгон Газа трибуналынын төрагасы. Улуу Британияда өткөрүлгөн Геноцид соту "Улуу Британиянын Газадагы геноциддеги ролун" иликтеп жатат.
Газа трибуналынын 23-26-октябрда Стамбулда геноцид боюнча жыйынтыктоочу жыйынын өткөрө турганын белгилеген Фалк, тобунун Улуу Британиянын геноцид трибуналынан күч алгандыгын билдирди.
Фальк: "Улуу Британия соту биринчи жолу чоң, либералдык жана демократиялык өлкөнүн кызматташтыгына ылайыктуу басым жасап жатат. Мындай демилгенин маанисин апыртпаймын анткени кызматташуу болбостон Израиль азыркы учурда жасагандарын кыла алмак эмес", - деди.
Ал Улуу Британияны "уяттуу өкмөт" деп сындап, Вашингтондун да Израилге эч кандай шексиз колдоо көрсөткөнүн жана Газада жүргүзүлүп жаткан кыйратуучу саясаттын агенти катары иш алып барганын айтты.
Газадагы оор кырдаалга токтолгон Фальк Газа калкынын өткөн айда Эл аралык азык-түлүк коопсуздугу фазасынын классификациясы (IPC) тарабынан өткөн айда расмий түрдө жарыяланган ачарчылыктын натыйжасында массалык ачарчылык менен коркутулгандыгын белгиледи.
Фальк : "Эгер дүйнө дагы көпкө күтсө, анда өтө кеч болуп калат жана тарых доорубуздун бул кризисине учурдун эң маанилүү кризисине көз жумулгандыгын эстейт”,- деди.
Фальк Израилдин ушул күнгө чейин алган дипломатиялык колдоосуна да токтолуп, Израилдин кылмыштарга аралашканы жана эл аралык соттордун ачык, авторитардык чечимдерине баш ийбегендигин эске алынганда Израилди «нормалдуу бир мамлекет» катары кароонун дипломатиялык кызматташтыктын бир түрү экенин айтты.
“Геноцид геноцидди четке кагуу менен ишке ашат”
Ал эми Лондондо жайгашкан "Forensic Architecture" изилдөө агенттигинин жетекчиси Эяль Вейцман архитектуралык ыкмалар менен зомбулукту, согушту жана адам укуктарынын бузулушун изилдеп, геноцидди тануу геноцидге шарт түзөрүн баса белгиледи.
Вейцман Газадагы кыйроонун абдан чоң экендигин белгиледи.
Вейцман Газадагы кыйроону кайра куруу шылтоосу менен жок кылууга багытталганын баса белгилеп, жер үстүндөгү бардык издердин өчүрүлгөнүн билдирди.
Лондондогу Куин Мэри университетинин эл аралык укук жана адам укуктары боюнча профессору Неве Гордон британиялык-палестиналык жарандар башынан өткөргөндөрүн бөлүшкүсү келгенде, Улуу Британия өкмөтүнүн каалгасын жапканын, бирок израилдиктерге эч качан жаппаганын айтты.
Гордон : "Геноцид геноцидди четке кагуу менен ишке ашат," - деди жана Улуу Британия өкмөтүнүн мыйзамдуу милдеттенмелерине карабастан, Израилге курал-жарак сатууну жана чалгындоо боюнча колдоосун улантып жатканын кошумчалады.
Кент университетинин эл аралык укук бөлүмүнүн палестиналык окумуштуусу Шахд Хаммури Британиянын болуп жаткан окуяларды толугу менен билгенине карабастан, Израилдин Газадагы геноцидин колдоп жатканын айтты.
Газадагы геноцид жума күнү 700-күнүнө кирип, Израиль бул убакыт аралыгында кеминде 64 300 палестиналыкты өлтүрдү. Аскердик кампания ачарчылыкка кептелген аймакты кыйратты.
Өткөн жылдын ноябрь айында Эл аралык кылмыш соту Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху жана мурдагы коргоо министри Йоав Галлантка Газадагы согуштук жана адамзатка каршы кылмыштар үчүн камакка алуу ордерин чыгарган.