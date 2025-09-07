7 Сентябрь 2025
Польшанын куралдуу күчтөрүнүн оперативдүү командачылыгы жекшемби күнү эртең менен Орусия Польшанын чек арасына жакын жайгашкан Батыш Украинаны бутага алган аба соккусунан кийин Польшанын аба мейкиндигин коргоо үчүн Польшанын жана союздаштарынын учактары ишке киргизилгенин жарыялады.
Операциялык командачылык X платформасындагы билдирүүсүндө: «Польша жана союздаш учактар биздин аба мейкиндигибизде иштеп жаткан учурда жердеги абадан коргонуу жана радар чалгындоо системалары эң жогорку даярдык абалына келтирилди»,-деп билдирди.
Украинанын Аскердик Аба күчтөрүнүн Орусиянын ракеталык жана учкучсуз учуучу аппараттарынын чабуулдары тууралуу эскертүүсүнөн кийин, саат 3:30да дээрлик бүт Украинада абадан чабуул боюнча эскертүүлөр ишке киргизилди.
