САЯСАТ
1 мүнөт окуу
Польша Орусиянын Украинанын батышындагы чабуулдарына каршы согуштук учактарын мобилизациялоодо
Польшанын куралдуу күчтөрү Орусиянын Батыш Украинаны бутага алуусу менен Польшанын жана НАТОнун учактары жогорку даярдыкта жана алардын абадан коргонуу системалары толук иштетилгенин билдирди.
Польша Орусиянын Украинанын батышындагы чабуулдарына каршы согуштук учактарын мобилизациялоодо
(Архивдик) Польшанын F-16 согуштук учагы Польшанын Дравско-Поморское шаарынын жанындагы аскердик машыгуу учурунда учуп өттү. / Reuters
7 Сентябрь 2025

Польшанын куралдуу күчтөрүнүн оперативдүү командачылыгы жекшемби күнү эртең менен Орусия Польшанын чек арасына жакын жайгашкан Батыш Украинаны бутага алган аба соккусунан кийин Польшанын аба мейкиндигин коргоо үчүн Польшанын жана союздаштарынын учактары ишке киргизилгенин жарыялады.

Операциялык командачылык X платформасындагы билдирүүсүндө: «Польша жана союздаш учактар ​​биздин аба мейкиндигибизде иштеп жаткан учурда жердеги абадан коргонуу жана радар чалгындоо системалары эң жогорку даярдык абалына келтирилди»,-деп билдирди.

Сунушталат

Украинанын Аскердик Аба күчтөрүнүн Орусиянын ракеталык жана учкучсуз учуучу аппараттарынын чабуулдары тууралуу эскертүүсүнөн кийин, саат 3:30да дээрлик бүт Украинада абадан чабуул боюнча эскертүүлөр ишке киргизилди.

ТийиштүүTRT Global - NATO jets scramble twice in 48 hours: Are tensions over Ukraine rising even amid peace talks?
Иликте
Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
TRT Global каналына көз чаптырыңыз. Пикириңиз менен бөлүшүңүз!
Contact us