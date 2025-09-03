ДҮЙНӨ
Таиландда мөөнөтүнөн мурда шайлоо үчүн парламент таратылат
Бул кадам оппозициялык партиялардын Ануттин Чарнвиракулду премьер-министр кызматына колдоо көрсөтүүсү менен келип чыкты, ал эми Фыу Тай партиясы Пэтонгтарн Шинаватранын этика боюнча иши менен байланышкан кетирүүсүнөн кийин бөлүнүүлөргө дуушар болду.
(Архивдик сүрөт) Тайланддын премьер-министринин милдетин аткаруучу Пумтам Вечаячай Бангкокто медиа өкүлдөрү менен сүйлөшүп жатат. / Reuters
3 Сентябрь 2025

Тайланддын убактылуу премьер-министри Пхумтам Вечаячай шаршемби күнү парламентти таркатуу боюнча королдук жарлыкты сунуштаганын тастыктады.

Пхумтам бул чечимди саясий туруксуздуктун жана экономикалык кыйынчылыктардын күчөшүнө байланыштуу кабыл алганын билдирди, деп жазды Thai Enquirer.

Пхумтам Элдик партиянын Бхумжайтай партиясынын лидери Анутин Чарнвиракулду премьер-министрликке колдоо чечими, ошол эле учурда оппозицияда калуу, алсыз азчылык өкмөттү түзүүгө алып келиши мүмкүн экендигин айтты.

“Мындай туруксуз саясий кырдаалда жана экономикалык кыйынчылыктар менен коштолгон шартта, өлкөгө болгон ишенимди калыбына келтирүү өтө маанилүү”, - деди.

Бул акыркы кадам оппозиция лидери Чарнвиракулдун Элдик партия менен премьер-министр болушун колдоо үчүн келишимге кол койгонун жарыялагандан кийин жасалды.

Таиланддын кызматтан алынган мурдагы премьер-министри Паетонгтарн Шинаватра шейшемби күнү өлкөнүн шайлоо жолу менен дайындалган бул жогорку кызматтан алынышына алып келген этикалык мыйзам бузуулар боюнча жогорку сотко мыйзамдуу түрдө кайрылды.

Шинаватра Таиланддын Жогорку соту анын Камбоджанын лидери Хун Сен менен чек ара чыңалуусу учурунда телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө 2-армия округунун командирин сындаганы кызматтык этикалык нормаларды бузган деп чечим чыгаргандан кийин кызматтан алынган.

Сот өткөн айда бул ишти карап жатып Чинаватты кызматынан убактылуу четтеткен.

Мындай кадам 2006-жылы мурдагы премьер-министр Таксин Чинаватрага импичмент жарыялангандан бери Таиланддын саясий ландшафтында шайланган лидерлер менен сот бийлигинин ортосундагы кайра-кайра чыккан араздашууларга жол ачты.

