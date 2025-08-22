Израиль түндүк Газага суу берүү көлөмүн азайтып, түштүккө суу түтүктөрүн оңдоо иштерин жүргүзүүнү карап жатат. Бул кадам Газа шаарынан палестиналыктарды чыгарып, тилкени басып алуу планынын алкагында жасалууда деп өлкөнүн коомдук телерадиоканалы билдирди.
KAN телеканалынын маалыматына ылайык, премьер-министр Биньямин Нетаньяхунун өкмөтү түндүккө берилген сууну кыскартуу маселесин карап жатат. Ошол эле учурда түштүк Газага эки түз суу түтүгүн оңдоо иштери жүргүзүлүүдө.
Бул кадам Израилдин Газага каршы геноцидинде сууну курал катары колдонуп жатат деген айыптоолордун фонунда жасалууда. Мындан тышкары, ачарчылыкка мажбурлоо жана гуманитардык жардамга чектөө коюу аракеттери да сынга алынууда.
Январь айынан бери Израиль Газага суу жеткирген акыркы булактардын бири болгон улуттук суу компаниясы Мекороттон сууну токтотуп койгонун Газанын Өкмөттүк Медиа Бюросу билдирди.
9-мартта Израилдин аскерлери Дейр аль-Балахтын түштүгүндөгү борбордук тузсуздандыруу заводун камсыздаган акыркы электр линияларын үзүп, ири көлөмдөгү ичүүчү суу өндүрүшүн токтотуп, кризисти ого бетер курчуткан.
Шаршемби күнү коргоо министри Израиль Кац Газа шаарын басып алуу үчүн "Гидеондун согуштук арабалары 2" деп аталган аскердик планды бекитти. Бул кадам ортомчулук аракеттерине жана ХАМАСтын ок атышууну токтотуу сунушун кабыл алганына карабастан ишке ашырылууда.
Буга чейин Израилдин согуштук кабинети Нетаньяхунун Газаны этап-этабы менен кайра басып алуу планын жактырган. Биринчи этапта Газа шаарын басып алуу үчүн болжол менен 1 миллион тургунду түштүккө көчүрүү, шаарды курчап, турак жай аймактарына рейддерди жүргүзүү каралган.
Экинчи этапта борбордук Газадагы качкындар лагерлерин басып алуу пландалган, алардын көбү буга чейин эле кыйроого учураган. Планга ылайык, 800000ден ашуун палестиналыктар түштүктөгү "гуманитардык зоналарга" көчүрүлүп, ал жерлерде баш калкалоочу жайлар, талаа ооруканалары жана суу инфраструктурасы түзүлөт.
Даярдыктар үч жуманын ичинде аякташы күтүлүүдө.