Австралия Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхунун Австралиянын премьер-министри Энтони Албанизди "Израилге чыккынчылык кылган алсыз саясатчы" деп атагандан кийин Австралия катуу жооп кайтарды. Бул билдирүү эки өлкөнүн ортосундагы чыңалууну күчөттү.
Австралиянын ички иштер министри Тони Берк Нетаньяхунун мындай билдирүүсүн "капаланган лидердин ачууланган реакциясы" деп мүнөздөдү.
"Күчтүүлүк канча адамды өлтүрүп же канча баланы ачка калтыра алаарың менен өлчөнбөйт," - деди Берк ABC телеканалына берген маегинде.
Бул билдирүүлөр Канберранын өткөн аптада Палестина мамлекетин тааный турганын жарыялагандан кийин жасалды. Франция, Канада жана Улуу Британия менен бирге Австралия да бул кадамга кошулду.
Нетаньяху бул чечимге ачууланып, Албанезди "австралиялык жөөттөрдү таштап кетти" деп айыптады.
Эки өлкөнүн ортосундагы мамилелер акыркы күндөрү кескин начарлап кетти.
Визалардын жокко чыгарылышы
Дүйшөмбү күнү Австралия Израилдин ашынган оңчул саясатчысы Симча Ротмандын визасын жокко чыгарып, ал катыша турган иш-чара “бөлүнүүнү жаратат” деп билдирди.
Израиль болсо шейшемби күнү Австралиянын Палестина администрациясындагы дипломаттарынын визаларын жокко чыгаруу менен жооп кайтарды.
Нетаньяхунун X платформасындагы "Тарых Албанезди Израилге чыккынчылык кылган жана австралиялык жөөттөрдү таштап кеткен алсыз саясатчы катары эстейт" деген билдирүүсү талкууну ого бетер күчөттү.
Австралия көптөн бери Израилдин жакын досу катары эсептелип келген. Бирок Газадагы геноцид мамилелерди өзгөрттү.
Жаңы Зеландиянын премьер-министри Кристофер Луксон өткөн жумада, Израиль эл аралык деңгээлде барган сайын обочолонуп жатканда Нетаньяхуну "акылынан адашты" деп сыпаттады.
Жаңы Зеландия да Палестинаны таанууну карап жатканын билдирди.
Австралия менен Израилдин мамилеси өткөн жылдын аягында Сидней менен Мельбурндагы бир катар антисемиттик чабуулдардан кийин чыңалган болчу.