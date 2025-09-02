Türkiye üdvözölte az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) döntését, amely szerint feloszlatják a mintegy 30 évvel ezelőtt az Örményország és Azerbajdzsán közötti karabahi konfliktus rendezésére létrehozott Minszki Csoportot.

„Üdvözöljük az EBESZ Miniszteri Tanácsának 2025. szeptember 1-jén hozott döntését a Minszki Csoport és kapcsolódó struktúráinak feloszlatásáról” – áll a Török Külügyminisztérium keddi közleményében.

„Ez a történelmi döntés, amely a két ország közös erőfeszítéseinek köszönhetően született meg, az azeri-örmény békefolyamat egyik jelentős mérföldkövét jelenti” – tette hozzá a közlemény.