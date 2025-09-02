Türkiye üdvözölte az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) döntését, amely szerint feloszlatják a mintegy 30 évvel ezelőtt az Örményország és Azerbajdzsán közötti karabahi konfliktus rendezésére létrehozott Minszki Csoportot.
„Üdvözöljük az EBESZ Miniszteri Tanácsának 2025. szeptember 1-jén hozott döntését a Minszki Csoport és kapcsolódó struktúráinak feloszlatásáról” – áll a Török Külügyminisztérium keddi közleményében.
„Ez a történelmi döntés, amely a két ország közös erőfeszítéseinek köszönhetően született meg, az azeri-örmény békefolyamat egyik jelentős mérföldkövét jelenti” – tette hozzá a közlemény.
A Minszki Csoportot 1992-ben hozták létrea karabahi konfliktus békés megoldása érdekében, és Oroszország, az Egyesült Államok és Franciaország volt a társelnöke. Azonban a csoport nem tudott tartós megállapodást elérni. Azerbajdzsán régóta szorgalmazta a csoport feloszlatását, és ezt előfeltételként szabta az Örményországgal való hivatalos békeszerződés megkötéséhez.
A csoport feloszlatásáról szóló döntés egy augusztus 8-án, a Fehér Házban tartott csúcstalálkozót követően született meg, amelyet Donald Trump amerikai elnök vezetett. A találkozón Ilham Aliyev azerbajdzsáni elnök és Nikol Pasinján örmény miniszterelnök különböző megbeszéléseket folytattak. Ezt követően mindkét ország külügyminisztere közös kérelmet nyújtott be az EBESZ-hez a csoport feloszlatására.
Türkiye teljes mértékben támogatta Azerbajdzsánt a konfliktusban, és a feloszlatásra vonatkozó döntést a Dél-Kaukázusban fenntartható béke megteremtése felé tett lépésként értékelte.