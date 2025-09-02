TÜRKİYE
Erdoğan: Türkiye fokozza erőfeszítéseit a Kínával való kapcsolatok erősítésére
Ankara minden alkalommal hangsúlyozta, hogy békés, diplomáciai úton lezárható az ukrán-orosz háború, mondta Recep Tayyip Erdoğan.
Recep Tayyip Erdoğan török elnök kedden kiemelte, hogy Kína tisztában van azzal, hogy Türkiye kulcsfontosságú szereplő, és befolyással bír a régióban, hozzátéve, hogy Ankara erőfeszítéseket tesz a Pekinggel való kapcsolatok erősítésére.

Erdoğan a kínai útjáról hazafelé, a repülőgép fedélzetén nyilatkozott újságíróknak.

Az amerikai és orosz vezetők közötti legutóbbi alaszkai csúcstalálkozóról a török elnök úgy nyilatkozott, hogy ezek a tárgyalások ésszerűek voltak, hangsúlyozva, hogy békés, diplomáciai úton lezárható az ukrán-orosz háború.

Ankara minden alkalommal hangsúlyozta, hogy az ukrán-orosz háború tárgyalások útján oldható meg – mondta Erdoğan, hozzátéve: „Az isztambuli tárgyalások nyilvánosságra hozták, hogy ez az út nyitva áll.”

Erdoğan arra is felszólított, hogy az orosz-ukrán béke reményeit „megoldásorientált megközelítéssé és kézzelfogható eredményekké” kell alakítani, hangsúlyozva a vezetői szintű részvétel fontosságát a folyamatban.

A Zangezur-folyosónak köszönhetően a béke aktiválni fogja a közúti és vasúti hálózatokat a régióban, megnyitni a határátkelőket, és pozitív hatással lenni a kereskedelemre és számos más ágazatra – mondta Erdoğan az Azerbajdzsán és Örményország között aláírt legújabb megállapodás kapcsán.

