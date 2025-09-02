Ankara minden alkalommal hangsúlyozta, hogy az ukrán-orosz háború tárgyalások útján oldható meg – mondta Erdoğan, hozzátéve: „Az isztambuli tárgyalások nyilvánosságra hozták, hogy ez az út nyitva áll.”

Erdoğan arra is felszólított, hogy az orosz-ukrán béke reményeit „megoldásorientált megközelítéssé és kézzelfogható eredményekké” kell alakítani, hangsúlyozva a vezetői szintű részvétel fontosságát a folyamatban.

A Zangezur-folyosónak köszönhetően a béke aktiválni fogja a közúti és vasúti hálózatokat a régióban, megnyitni a határátkelőket, és pozitív hatással lenni a kereskedelemre és számos más ágazatra – mondta Erdoğan az Azerbajdzsán és Örményország között aláírt legújabb megállapodás kapcsán.