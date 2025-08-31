Recep Tayyip Erdoğan török elnök a Sanghaji Együttműködési Szervezet Államfői Tanácsának 25. csúcstalálkozója alkalmából tartózkodik Tiencsinben, ahol találkozott kínai kollégájával, Hszi Csin-pinggel, hogy megvitassák a kétoldalú kapcsolatokat.
A vasárnapi találkozóra a Sanghaji Együttműködési Szervezet 25. csúcstalálkozójának margóján került sor, és mindkét fél a kereskedelemre, a befektetésekre és a regionális stabilitásra helyezte a hangsúlyt.
Erdoğan elnök hangsúlyozta, hogy a gazdasági kapcsolatokat fenntartható és kiegyensúlyozott befektetésekkel kell erősíteni, hozzátéve, hogy önmagában a kereskedelem nem biztosíthat hosszú távú stabilitást.
„A kétoldalú kereskedelem egyensúlyának és fenntarthatóságának biztosítása érdekében beruházásokkal kell támogatni; a digitális technológiák, az energia, az egészségügy és az idegenforgalom területén hatalmas potenciál rejlik, és előnyös lenne, ha a kínai vállalatok fokoznák a befektetési tevékenységük összehangolását Türkiyében” – áll a Török Elnöki Hivatal közleményében.
A mechanizmusok aktívan tartása
Recep Tayyip Erdoğan köztársasági elnök hangsúlyozta, hogy a regionális kapcsolatok erősítése érdekében erősebb összhangot kell teremteni Türkiye Középső Folyosó kezdeményezése és Kína Övezet és Út projektje között.
Mindkét fél egyetértett abban, hogy a konzultációs mechanizmusokat aktívan kell tartani, valamint folytatni kell a rendszeres párbeszédet és az intézményi együttműködést.
Erdoğan kiemelte Ankara és Peking stratégiai kapcsolatát, és megerősítette, hogy támogatja az "Egy Kína" politikát.
A vezetők áttekintették a nemzetközi válságokat is, többek között az orosz-ukrán háborút, a gázai humanitárius helyzetet, valamint a Szíriával kapcsolatos lehetséges közös lépéseket.