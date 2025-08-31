Recep Tayyip Erdoğan török elnök a Sanghaji Együttműködési Szervezet Államfői Tanácsának 25. csúcstalálkozója alkalmából tartózkodik Tiencsinben, ahol találkozott kínai kollégájával, Hszi Csin-pinggel, hogy megvitassák a kétoldalú kapcsolatokat.

A vasárnapi találkozóra a Sanghaji Együttműködési Szervezet 25. csúcstalálkozójának margóján került sor, és mindkét fél a kereskedelemre, a befektetésekre és a regionális stabilitásra helyezte a hangsúlyt.

Erdoğan elnök hangsúlyozta, hogy a gazdasági kapcsolatokat fenntartható és kiegyensúlyozott befektetésekkel kell erősíteni, hozzátéve, hogy önmagában a kereskedelem nem biztosíthat hosszú távú stabilitást.

„A kétoldalú kereskedelem egyensúlyának és fenntarthatóságának biztosítása érdekében beruházásokkal kell támogatni; a digitális technológiák, az energia, az egészségügy és az idegenforgalom területén hatalmas potenciál rejlik, és előnyös lenne, ha a kínai vállalatok fokoznák a befektetési tevékenységük összehangolását Türkiyében” – áll a Török Elnöki Hivatal közleményében.

A mechanizmusok aktívan tartása