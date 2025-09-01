Recep Tayyip Erdoğan köztársasági elnök hétfőn tárgyalásokat folytatott Ilham Aliyev Azerbajdzsán elnökével a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) 25. államfői csúcstalálkozóján, amelyet a kínai Tiencsinben rendeztek meg. A találkozón aláhúzták Ankara aktív diplomáciai szerepvállalásának fontosságát.

A török Kommunikációs Igazgatóság közleménye szerint a vezetők kétoldalú kapcsolatokról, valamint regionális és globális kérdésekről tárgyaltak a Tiencsinben tartott SCO csúcstalálkozón. Erdoğan köztársasági elnök elégedettségét fejezte ki az Örményország és Azerbajdzsán közötti békefolyamat előrehaladásával kapcsolatban, és kijelentette, hogy Türkiye továbbra is hozzájárul a folyamathoz.

Erdoğan köztársasági elnök hangsúlyozta, hogy Türkiye és Azerbajdzsán összehangolják regionális fejlesztési kezdeményezéseiket a következő időszakban. Kiemelte, hogy a két ország továbbra is lépéseket tesz az együttműködés fejlesztése érdekében számos területen, különösen az energia és a közlekedés terén.

A találkozóra Erdoğan köztársasági elnök szállodájában került sor, ahol jelen volt Hakan Fidan török külügyminiszter és Dzsejhun Bajramov azeri külügyminiszter is.

Béke a Dél-Kaukázusban

Erdoğan köztársasági elnök külön találkozott Nikol Pasinján örmény miniszterelnökkel is a csúcstalálkozó margóján. Ez a találkozó ritka alkalmat jelentett a két vezető közötti közvetlen eszmecserére.