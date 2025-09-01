Recep Tayyip Erdoğan köztársasági elnök hétfőn tárgyalásokat folytatott Ilham Aliyev Azerbajdzsán elnökével a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) 25. államfői csúcstalálkozóján, amelyet a kínai Tiencsinben rendeztek meg. A találkozón aláhúzták Ankara aktív diplomáciai szerepvállalásának fontosságát.
A török Kommunikációs Igazgatóság közleménye szerint a vezetők kétoldalú kapcsolatokról, valamint regionális és globális kérdésekről tárgyaltak a Tiencsinben tartott SCO csúcstalálkozón. Erdoğan köztársasági elnök elégedettségét fejezte ki az Örményország és Azerbajdzsán közötti békefolyamat előrehaladásával kapcsolatban, és kijelentette, hogy Türkiye továbbra is hozzájárul a folyamathoz.
Erdoğan köztársasági elnök hangsúlyozta, hogy Türkiye és Azerbajdzsán összehangolják regionális fejlesztési kezdeményezéseiket a következő időszakban. Kiemelte, hogy a két ország továbbra is lépéseket tesz az együttműködés fejlesztése érdekében számos területen, különösen az energia és a közlekedés terén.
A találkozóra Erdoğan köztársasági elnök szállodájában került sor, ahol jelen volt Hakan Fidan török külügyminiszter és Dzsejhun Bajramov azeri külügyminiszter is.
Béke a Dél-Kaukázusban
Erdoğan köztársasági elnök külön találkozott Nikol Pasinján örmény miniszterelnökkel is a csúcstalálkozó margóján. Ez a találkozó ritka alkalmat jelentett a két vezető közötti közvetlen eszmecserére.
A török elnök a Türkiye és Örményország közötti kapcsolatokról tárgyalt, különös tekintettel a Dél-Kaukázus tartós stabilitásának és békéjének biztosítására irányuló erőfeszítésekre. A Kommunikációs Igazgatóság szerint Erdoğan köztársasági elnök üdvözölte az Örményország és Azerbajdzsán közötti békefolyamat előrehaladását, és megerősítette, hogy országa támogatja a békét, a stabilitást és a fejlődést a régióban, valamint továbbra is hozzájárul ezekhez az erőfeszítésekhez.
Erdoğan köztársasági elnök megjegyezte, hogy fontolóra veszik a Türkiye és Örményország közötti együttműködés fokozására irányuló lépéseket is.
Erdoğan köztársasági elnök vasárnap érkezett Kínába, ahol még aznap kétoldalú tárgyalásokat folytatott Hszi Csin-ping kínai elnökkel és Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnökkel. A török vezető diplomáciai programja rávilágít Ankara ázsiai elköteleződésére a változó regionális dinamikák közepette.
A Sanghaji Együttműködési Szervezet kínai csúcstalálkozója
A Sanghaji Együttműködési Szervezet 25. csúcstalálkozója hétfőn hivatalosan is megnyílt, Hszi Csin-ping elnök nyitóbeszédével. Az eredetileg „Sanghaji Ötök” néven ismert szervezet – amely Kínát, Oroszországot, Kazahsztánt, Kirgizisztánt és Tádzsikisztánt foglalta magában – Üzbegisztán csatlakozásával hat tagúvá bővült, és azóta tíz tagállamot, két megfigyelőt és tizennégy párbeszédpartnert foglal magában Ázsiából, Európából és Afrikából.
Ma az SCO a világ szárazföldi területének körülbelül 24 százalékát és a világ népességének 42 százalékát képviseli. A tagállamok a globális GDP körülbelül egynegyedét adják, és az egymás közötti kereskedelem az elmúlt két évtizedben közel százszorosára nőtt.