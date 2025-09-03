A francia Le Figaro újság egy cikkében arról számolt be, hogy az új nemzeti repülőgép-hordozóval Türkiye haditengerészeti képességei hamarosan meghaladják a francia Charles de Gaulle repülőgép-hordozóét.

A kedden megjelent cikk idézte Recep Tayyip Erdoğan török elnök hivatalos bejelentését a Nemzeti Repülőgép-hordozó projektről, amelyet a világ legnagyobb repülési, űrkutatási és technológiai fesztiválján, a TEKNOFEST-en tett a múlt héten.

A Le Figaro „hatalmas projektnek” nevezte, és így fogalmazott: „A Nemzeti Repülőgép-hordozó, amely 285 méter hosszú, 72 méter széles lesz, és több mint 60 000 tonnás vízkiszorítással rendelkezik, egyértelműen felülmúlja a Földközi-tenger zászlóshajójának számító francia Charles de Gaulle repülőgép-hordozót (261 méter hosszú, 42 500 tonnás).” A cikk szerint Türkiye célja, hogy ezzel az új projekttel erőteljes hatást gyakoroljon a tengeri védelemre.

A hordozó, amelynek a rövid neve a MUGEM, várhatóan 2027–2028 között kerül vízre, és 2030-ra áll szolgálatba. A fedélzetén vadászgépek és fejlett, harci célokra tervezett pilóta nélküli légi járművek (UCAV) is helyet kapnak.

A jelentés szerint ez lesz Türkiye első, teljesen hazai tervezésű és építésű repülőgép-hordozója, amely jelentős lépést jelent az ország haditengerészeti képességeinek fejlesztésében.

Türkiye a „kiváló” repülőgép-hordozó klub tagja lesz

A MUGEM projekt célja, hogy erősítse Türkiye tengeri jelenlétét a Földközi-tengeren és a globális tengeri színtéren.