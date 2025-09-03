A francia Le Figaro újság egy cikkében arról számolt be, hogy az új nemzeti repülőgép-hordozóval Türkiye haditengerészeti képességei hamarosan meghaladják a francia Charles de Gaulle repülőgép-hordozóét.
A kedden megjelent cikk idézte Recep Tayyip Erdoğan török elnök hivatalos bejelentését a Nemzeti Repülőgép-hordozó projektről, amelyet a világ legnagyobb repülési, űrkutatási és technológiai fesztiválján, a TEKNOFEST-en tett a múlt héten.
A Le Figaro „hatalmas projektnek” nevezte, és így fogalmazott: „A Nemzeti Repülőgép-hordozó, amely 285 méter hosszú, 72 méter széles lesz, és több mint 60 000 tonnás vízkiszorítással rendelkezik, egyértelműen felülmúlja a Földközi-tenger zászlóshajójának számító francia Charles de Gaulle repülőgép-hordozót (261 méter hosszú, 42 500 tonnás).” A cikk szerint Türkiye célja, hogy ezzel az új projekttel erőteljes hatást gyakoroljon a tengeri védelemre.
A hordozó, amelynek a rövid neve a MUGEM, várhatóan 2027–2028 között kerül vízre, és 2030-ra áll szolgálatba. A fedélzetén vadászgépek és fejlett, harci célokra tervezett pilóta nélküli légi járművek (UCAV) is helyet kapnak.
A jelentés szerint ez lesz Türkiye első, teljesen hazai tervezésű és építésű repülőgép-hordozója, amely jelentős lépést jelent az ország haditengerészeti képességeinek fejlesztésében.
Türkiye a „kiváló” repülőgép-hordozó klub tagja lesz
A MUGEM projekt célja, hogy erősítse Türkiye tengeri jelenlétét a Földközi-tengeren és a globális tengeri színtéren.
A Le Figaro Aykut Demirezen mérnök hadnagy nyilatkozatait idézve arról számolt be, hogy a hordozó fejlett hidrodinamikai kialakításának köszönhetően üzemanyag-feltöltés nélkül képes lesz megtenni az utat Türkiye és New York között.
A számítások szerint a hajótest körülbelül 1,5 százalékkal csökkenti az üzemanyag-fogyasztást, és növeli a hajó működési hatékonyságát – tette hozzá a mérnök.
A hordozó képes lesz körülbelül 50 repülőgépet, köztük drónokat és vadászgépeket szállítani.
A nyugati országok repülőgép-hordozóitól eltérően a MUGEM-et úgy tervezték, hogy kompatibilis legyen azon drónokkal, mint a KIZILELMA (egy alacsony észlelhetőségű, hordozóképes, sugárhajtású UCAV) és az ANKA 3, egy repülőszárny-típusú lopakodó UCAV.
Ezen kívül a fedélzetén helyet kap a HURJET is, fejlett szuperszonikus sugárhajtású kiképző és könnyű harci repülőgép, amelynek több mint 80 százaléka hazai gyártású alkatrészekből áll.
A jelentés kiemelte Erdoğan nyilatkozatait a projekttel kapcsolatban, megjegyezve, hogy az felülmúlja a TCG Anadolu, 231 méter hosszú, drónokat szállító kétéltű támadóhajót.
„Ha az ütemtervet tartják, Türkiye azon kevés országok közé tartozik, amelyek képesek nagy repülőgép-hordozók építésére fejlett haditengerészeti tervezéssel, mint az Egyesült Államok, Oroszország, Franciaország és Kína.”