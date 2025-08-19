Az Egyesült Államokban működő HEAL Palestine jótékonysági szervezet, valamint más jogvédő csoportok az amerikai külügyminisztérium azon döntését bírálták, amely szerint megszüntetik a gázai palesztinok látogatói vízumainak kiadását. Szerintük ez hátrányosan érinti azokat a sérült gyermekeket, akik rövid távú amerikai vízummal keresnének orvosi kezelést.

A külügyminisztérium szombaton közölte, „teljes körű és alapos” felülvizsgálatot végez, miután a szélsőjobboldali összeesküvés-elméleteiről ismert Laura Loomer azt állította, hogy palesztin menekültek érkeznek az Egyesült Államokba.

A HEAL Palestine kijelentette, Loomer állításával ellentétben nincs menekült-letelepítési program, és a szervezet erőfeszítései kizárólag egy orvosi kezelési program részét képezik. Emellett kihangsúlyozták, a programot adományokból finanszírozzák, illetve nem használnak fel amerikai kormányzati forrásokat.

A jótékonysági szervezet „súlyosan sérült gyermekeket hozott az Egyesült Államokba ideiglenes vízumokkal, hogy olyan alapvető orvosi kezelést kapjanak, amely otthon nem elérhető” – áll a közleményükben. „A kezelés befejezése után a gyermekek és kísérő családtagjaik visszatérnek a Közel-Keletre.”

Az Egyesült Államok 2025-ben eddig több mint 3800 B1/B2 látogatói vízumot adott ki, amelyek lehetővé teszik a külföldiek számára, hogy orvosi kezelésben részesülhessenek az országban. Ezek közül 640 vízumot májusban adtak ki palesztin hatósági úti okmányok birtokosainak. A palesztin hatóság úti okmányokat bocsát ki az izraeli megszállás alatt álló Ciszjordánia és Gáza lakosai számára.

A külügyminisztérium továbbá elmondta, az elmúlt napokban kis számú ideiglenes orvosi-humanitárius vízumot adtak ki gázai lakosoknak, de nem közöltek pontos adatokat.

Iszlamofób kirohanás