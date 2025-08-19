Az Egyesült Államokban működő HEAL Palestine jótékonysági szervezet, valamint más jogvédő csoportok az amerikai külügyminisztérium azon döntését bírálták, amely szerint megszüntetik a gázai palesztinok látogatói vízumainak kiadását. Szerintük ez hátrányosan érinti azokat a sérült gyermekeket, akik rövid távú amerikai vízummal keresnének orvosi kezelést.
A külügyminisztérium szombaton közölte, „teljes körű és alapos” felülvizsgálatot végez, miután a szélsőjobboldali összeesküvés-elméleteiről ismert Laura Loomer azt állította, hogy palesztin menekültek érkeznek az Egyesült Államokba.
A HEAL Palestine kijelentette, Loomer állításával ellentétben nincs menekült-letelepítési program, és a szervezet erőfeszítései kizárólag egy orvosi kezelési program részét képezik. Emellett kihangsúlyozták, a programot adományokból finanszírozzák, illetve nem használnak fel amerikai kormányzati forrásokat.
A jótékonysági szervezet „súlyosan sérült gyermekeket hozott az Egyesült Államokba ideiglenes vízumokkal, hogy olyan alapvető orvosi kezelést kapjanak, amely otthon nem elérhető” – áll a közleményükben. „A kezelés befejezése után a gyermekek és kísérő családtagjaik visszatérnek a Közel-Keletre.”
Az Egyesült Államok 2025-ben eddig több mint 3800 B1/B2 látogatói vízumot adott ki, amelyek lehetővé teszik a külföldiek számára, hogy orvosi kezelésben részesülhessenek az országban. Ezek közül 640 vízumot májusban adtak ki palesztin hatósági úti okmányok birtokosainak. A palesztin hatóság úti okmányokat bocsát ki az izraeli megszállás alatt álló Ciszjordánia és Gáza lakosai számára.
A külügyminisztérium továbbá elmondta, az elmúlt napokban kis számú ideiglenes orvosi-humanitárius vízumot adtak ki gázai lakosoknak, de nem közöltek pontos adatokat.
Iszlamofób kirohanás
Az Amerikai-Iszlám Kapcsolatok Tanácsa (CAIR) és a Palestine Children's Relief Fund elítélte a vízumok kiadásának leállítását. A CAIR bírálta a döntést, valamint Marco Rubiót, amiért „Laura Loomer irányítását követte,” illetve felszólította, hogy tisztázza, igaz-e Loomer állítása, miszerint közvetlenül beszéltek egymással.
„Azáltal, hogy engedett Loomer nyomásának, és megtiltotta az amerikai fegyverek által megsebesített palesztin gyermekeknek, hogy speciális orvosi ellátást keressenek Amerikában, Rubio külügyminiszter gyakorlatilag egy hírhedten szélsőséges gyűlölködőnek és az online tömegének adott vétójogot a külügyminisztérium politikája felett” – áll a CAIR közleményében.
Loomer a New York Timesnak elmondta, beszélt Marco Rubio külügyminiszterrel, hogy figyelmeztesse az általa „iszlám betolakodóknak” nevezett fenyegetésre.
Rubio közölte, hogy a kormányzat felülvizsgálja az ilyen vízumok kiadásának folyamatát, miután néhány kongresszusi tag aggodalmát fejezte ki az állítólagos szélsőséges kapcsolatok miatt. Elmondása szerint irodáik bizonyítékokat mutattak be ezekre a kapcsolatokra, de részleteket nem közölt.
Izrael a mészárlás kezdete óta több mint 62 000 palesztint ölt meg Gázában, akik többsége nő és gyermek. A palesztin hivatalos WAFA hírügynökség szerint közel 11 000 ember holtteste továbbra is a romok alatt heverhet.
A szakértők azonban úgy vélik, hogy a valós halálozási szám jelentősen meghaladja a gázai hatóságok által közölteket, és akár ez az adat 200 000-re is tehető. A népirtás során Izrael a blokád alatt álló enklávé nagy részét romba döntötte, és gyakorlatilag az egész lakosságot az otthonaik elhagyására kényszerítette.
Tavaly novemberben a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki az izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjahu és korábbi honvédelmi minisztere, Yoav Gallant ellen a Gázában elkövetett háborús bűnök és emberiesség elleni bűncselekmények miatt. Izrael ellen emellett népirtás ügyében is eljárás folyik a Nemzetközi Bíróságon a palesztinok elleni háborúja miatt a blokád alatt álló enklávéban.