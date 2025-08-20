Izrael honvédelmi minisztere, Israel Katz jóváhagyta Gáza városának megszállására vonatkozó tervét– számolt be a helyi média.

A közszolgálati műsorszolgáltató, a KAN szerint Katz „Gideon szekerei B” terve az „Operation Gideon’s Chariots” nevű májusi szárazföldi offenzívát követi, amelynek célja az övezet megszállásának kiterjesztése, valamint a palesztinok teljes kitelepítése volt Gáza északi részéről.

„A terv részeként a szükséges tartalékos behívási parancsokat kiadják a támadás végrehajtásához” – közölte a műsorszolgáltató, anélkül, hogy pontosította volna a szükséges csapatok számát.

A tervet később a biztonsági kabinet elé terjesztik jóváhagyásra.

A Channel 12 szerint az izraeli hadsereg már kiadta a sürgősségi behívási parancsokat, amelyeket „8-as parancsnak” neveznek, és várhatóan több tízezer tartalékos katonát hívnak be a következő napokban.

Egy névtelenséget kérő hivatalos forrás szerint jövő hónapban 50 000 tartalékost hívnak be, ezzel közel megduplázva az aktív tartalékosok számát, amely így eléri a 120 000 főt.

Kedden Izrael vezérkari főnöke, Eyal Zamir a megszállási terv szakaszait ismertette, beleértve az izraeli erők megerősítését Gáza északi részén.

Gáza megszállása