Izrael honvédelmi minisztere jóváhagyta Gáza városának megszállási stratégiáját
Gáza város megszállási terve, a "Gideon szekerei B" katonai offenzívájának megvalósítása érdekében sürgősségi parancsokkal izraeli tartalékosokat hívtak be.
Izrael honvédelmi minisztere jóváhagyta Gáza városának megszállási stratégiáját
Izrael vezérkari főnöke, Eyal Zamir a megszállás fázisait ismertette. /Fénykép: AP.
16 órája

Izrael honvédelmi minisztere, Israel Katz jóváhagyta Gáza városának megszállására vonatkozó tervét– számolt be a helyi média.

A közszolgálati műsorszolgáltató, a KAN szerint Katz „Gideon szekerei B” terve az „Operation Gideon’s Chariots” nevű májusi szárazföldi offenzívát követi, amelynek célja az övezet megszállásának kiterjesztése, valamint a palesztinok teljes kitelepítése volt Gáza északi részéről.

„A terv részeként a szükséges tartalékos behívási parancsokat kiadják a támadás végrehajtásához” – közölte a műsorszolgáltató, anélkül, hogy pontosította volna a szükséges csapatok számát.

A tervet később a biztonsági kabinet elé terjesztik jóváhagyásra.

A Channel 12 szerint az izraeli hadsereg már kiadta a sürgősségi behívási parancsokat, amelyeket „8-as parancsnak” neveznek, és várhatóan több tízezer tartalékos katonát hívnak be a következő napokban.

Egy névtelenséget kérő hivatalos forrás szerint jövő hónapban 50 000 tartalékost hívnak be, ezzel közel megduplázva az aktív tartalékosok számát, amely így eléri a 120 000 főt.

Kedden Izrael vezérkari főnöke, Eyal Zamir a megszállási terv szakaszait ismertette, beleértve az izraeli erők megerősítését Gáza északi részén.

Gáza megszállása

Augusztus 8-án Izrael kabinetje jóváhagyta Benjamin Netanjahu tervét Gáza fokozatos visszafoglalására, kezdve Gáza városával.

A terv körülbelül Gáza városából délre 1 millió palesztin kitelepítését, ezt követően pedig a város bekerítését és behatolást a lakónegyedekbe.

Ennek részeként a hadsereg augusztus 11-én támadást indított Gáza város Zeitoun nevű negyede ellen – számoltak be szemtanúk az Anadolu hírügynökségnek.

A támadás során robbanóanyaggal felszerelt robotokkal, tüzérségi tűzzel több otthont leromboltak, emellett véletlenszerűen tüzet nyitottak, illetve a lakosokat az otthonaik elhagyására kényszerítették.

Izrael megszállási előkészületei továbbra is folytatódnak annak ellenére, hogy közvetett tűzszüneti tárgyalások zajlanak a palesztin ellenállási csoporttal, a Hamásszal, amely beleegyezett egy 60 napos katonai műveleti szünetbe az Egyiptom és Katar által előterjesztett javaslat alapján.

Izrael 2023 októbere óta közel 62 100 palesztint ölt meg Gázában. A katonai offenzíva pusztító hatással volt az éhínséggel küzdő enklávéra.

Tavaly novemberben a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki Netanjahu és korábbi honvédelmi minisztere, Yoav Gallant ellen a Gázában elkövetett háborús bűnök és emberiesség elleni bűncselekmények miatt.

Izrael ellen emellett népirtás vádjával is eljárás folyik a Nemzetközi Bíróságon.

