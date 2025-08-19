A palesztin ellenállási csoport, a Hamász elfogadta az egyiptomi és katari közvetítők által javasolt 60 napos tűzszüneti megállapodást Gázában – közölte az egyiptomi média.

Az állami tulajdonú Al-Qahera News csatorna a tegnapi nap folyamán, meg nem nevezett egyiptomi forrásokra hivatkozva, arról számolt be, hogy a terv szerint az izraeli erők a határ közelébe vonulnának vissza annak érdekében, hogy megkönnyítsék a humanitárius segélyek bejutását Gázába.

A javaslat szerint a katonai offenzíva ideiglenes leállítása két hónapig tartana, ezalatt pedig egy fogoly és túszcsere is lezajlana – áll a jelentésben.

A megállapodás értelmében tíz életben lévő izraeli túszt szabadon engednének, valamint 18 holttestet adnának vissza, cserébe meg nem határozott számú palesztin foglyokat bocsátanának szabadon.