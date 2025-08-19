TÉRSÉGI HÍREK
Franciaország javaslatot készít elő az ENSZ libanoni békemissziójának meghosszabbítására
Izrael és az Egyesült Államok ellenzik a békemisszió megújítást, miközben az ENSZ Biztonsági Tanácsa arról tárgyal, hogy 2026 augusztusáig meghosszabbítsák a békefenntartók mandátumát Libanonban.
Az ENSZ Biztonsági Tanács a diplomácia útján akarja megoldani az izrael-libanoni határvitákat. /Fénykép: Reuters.
11 órája

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa a tegnapi nap folyamán elkezdte a Franciaország által kidolgozott határozattervezet tárgyalását, amely egy évvel meghosszabbítaná az ENSZ dél-libanoni békefenntartó missziójának mandátumát, azzal a végső céllal, hogy azt kivonják a térségből.

Izrael és az Egyesült Államok állítólag ellenezték a misszió mandátumának megújítását, és nem volt egyértelmű, hogy a tervezetet támogatja-e Washington, amely vétójoggal rendelkezik a Tanácsban.

„Nem kommentáljuk a folyamatban lévő ENSZ Biztonsági Tanácsi tárgyalásokat,” - jelentette ki az amerikai külügyminisztérium szóvivője, miközben folytatódtak az egyeztetések az ENSZ libanoni ideiglenes erőinek (UNIFIL) sorsáról.

Az UNIFIL-t 1978-ban telepítették le annak érdekében, hogy figyelemmel kísérje az izraeli csapatok kivonását Libanonból, miután azok megszállták az országot, illetve hogy segítse a libanoni kormányt a határ menti régió feletti hatalom visszaállításában.

A Reuters által közzétett szöveg szerint a határozat „2026. augusztus 31-ig meghosszabbítaná az UNIFIL mandátumát,” de „kifejezi szándékát az UNIFIL kivonásának előkészítésére.”

Ez pedig azzal a feltétellel történne meg, ha Libanon kormánya lenne az „egyedüli biztonsági szolgáltató Dél-Libanonban... és hogy a felek megállapodnak egy átfogó politikai rendezésben.”

Az Izrael és Libanon között a közelmúltban véget ért háborút lezáró fegyverszünet értelmében Bejrút hadserege Dél-Libanonba települt, és elkezdte felszámolni a Hezbollah infrastruktúráját a térségben.

Izrael továbbra is támadja Libanont

Libanon továbbra is küzd a Hezbollah lefegyverzésének kényes kérdésével, amely kapcsán a kabinet ebben a hónapban megbízta a hadsereget, hogy dolgozzon ki egy tervet az év végéig. Az Irán által támogatott csoport azonban ellenáll.

A fegyverszünet értelmében Izraelnek teljesen ki kellett volna vonulnia Libanonból, ám több olyan területen is megtartotta erőit, amelyeket stratégiai szempontból fontosnak tart, valamint továbbra is támadásokat hajt végre Libanon területén. Az izraeli erők emellett feszült összetűzésbe keveredtek az ENSZ kék sisakosaival is.

A megvitatás alatt álló határozattervezet továbbá „fokozott diplomáciai erőfeszítéseket szorgalmaz minden olyan vita vagy fenntartás rendezésére, amely a Libanon és Izrael közötti nemzetközi határt érinti.”

A Tanács tagjai hétfőn vitatták meg az AFP által látott határozattervezetet, mielőtt augusztus 25-én szavaznának a 15 tagú Tanácsban, a misszió mandátumának hónap végi lejárta előtt.

