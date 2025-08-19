Az ENSZ Biztonsági Tanácsa a tegnapi nap folyamán elkezdte a Franciaország által kidolgozott határozattervezet tárgyalását, amely egy évvel meghosszabbítaná az ENSZ dél-libanoni békefenntartó missziójának mandátumát, azzal a végső céllal, hogy azt kivonják a térségből.

Izrael és az Egyesült Államok állítólag ellenezték a misszió mandátumának megújítását, és nem volt egyértelmű, hogy a tervezetet támogatja-e Washington, amely vétójoggal rendelkezik a Tanácsban.

„Nem kommentáljuk a folyamatban lévő ENSZ Biztonsági Tanácsi tárgyalásokat,” - jelentette ki az amerikai külügyminisztérium szóvivője, miközben folytatódtak az egyeztetések az ENSZ libanoni ideiglenes erőinek (UNIFIL) sorsáról.

Az UNIFIL-t 1978-ban telepítették le annak érdekében, hogy figyelemmel kísérje az izraeli csapatok kivonását Libanonból, miután azok megszállták az országot, illetve hogy segítse a libanoni kormányt a határ menti régió feletti hatalom visszaállításában.

A Reuters által közzétett szöveg szerint a határozat „2026. augusztus 31-ig meghosszabbítaná az UNIFIL mandátumát,” de „kifejezi szándékát az UNIFIL kivonásának előkészítésére.”

Ez pedig azzal a feltétellel történne meg, ha Libanon kormánya lenne az „egyedüli biztonsági szolgáltató Dél-Libanonban... és hogy a felek megállapodnak egy átfogó politikai rendezésben.”