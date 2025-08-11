Új-Zéland fontolóra veszi egy palesztin állam elismerését – jelentette be hétfőn Winston Peters külügyminiszter.
Christopher Luxon miniszterelnök kabinetje szeptemberben hoz majd hivatalos döntést, és az ENSZ Vezetők Hetén ismerteti a kormány álláspontját – tette hozzá.
Az elmúlt hetekben több ország, köztük Ausztrália, Nagy-Britannia és Kanada is bejelentette, hogy a szeptemberi ENSZ Közgyűlésen elismeri a palesztin államot.
Peters elmondta, hogy bár Új-Zéland néhány közeli partnere már döntött a palesztin állam elismerése mellett, Új-Zéland független külpolitikát folytat.
„Szándékunkban áll alaposan mérlegelni a kérdést, majd Új-Zéland elvei, értékei és nemzeti érdekei szerint cselekedni” – mondta Peters egy nyilatkozatban.
A kormánynak mérlegelnie kell, hogy elégséges előrelépés történt-e a palesztin területek életképes és legitim állammá válása érdekében ahhoz, hogy Új-Zéland elismerést adjon.
„Új-Zéland már egy ideje világossá tette, hogy a palesztin állam elismerése nem az a kérdés, hogy megtörténik-e, hanem hogy mikor” – tette hozzá Peters.
A bejelentés azután érkezett, hogy Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök közölte, országa elismeri a palesztin államot a szeptemberi ENSZ Közgyűlésen.
„Ausztrália elismeri a palesztin nép jogát egy saját államhoz” – mondta újságíróknak, hozzátéve, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy a béke „tartós” legyen.
„Most egy lehetőség kínálkozik, és Ausztrália azzal a céllal fog együttműködni a nemzetközi közösséggel, hogy ezt megragadja” – mondta Albanese.
Több ország, köztük Franciaország, Nagy-Britannia és Kanada is bejelentette, hogy 2023. október 7. óta tervezi elismerni a palesztin államiságot.