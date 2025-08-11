Új-Zéland fontolóra veszi egy palesztin állam elismerését – jelentette be hétfőn Winston Peters külügyminiszter.

Christopher Luxon miniszterelnök kabinetje szeptemberben hoz majd hivatalos döntést, és az ENSZ Vezetők Hetén ismerteti a kormány álláspontját – tette hozzá.

Az elmúlt hetekben több ország, köztük Ausztrália, Nagy-Britannia és Kanada is bejelentette, hogy a szeptemberi ENSZ Közgyűlésen elismeri a palesztin államot.

Peters elmondta, hogy bár Új-Zéland néhány közeli partnere már döntött a palesztin állam elismerése mellett, Új-Zéland független külpolitikát folytat.

„Szándékunkban áll alaposan mérlegelni a kérdést, majd Új-Zéland elvei, értékei és nemzeti érdekei szerint cselekedni” – mondta Peters egy nyilatkozatban.

A kormánynak mérlegelnie kell, hogy elégséges előrelépés történt-e a palesztin területek életképes és legitim állammá válása érdekében ahhoz, hogy Új-Zéland elismerést adjon.