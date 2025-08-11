NAGYVILÁG
2 perc olvasás
Új-Zéland fontolgatja a palesztin állam elismerését
A döntés várhatóan szeptemberben válik hivatalossá, miután Ausztrália ígéretet tett, és hasonló kötelezettségvállalásokat tettek Nagy-Britannia, Kanada és mások az ENSZ Közgyűlése előtt.
Új-Zéland fontolgatja a palesztin állam elismerését
A lépés Ausztrália azon bejelentését követi, hogy szeptemberben az ENSZ Közgyűlésén elismeri a palesztin államot. / AP
2025. augusztus 11.

Új-Zéland fontolóra veszi egy palesztin állam elismerését – jelentette be hétfőn Winston Peters külügyminiszter.

Christopher Luxon miniszterelnök kabinetje szeptemberben hoz majd hivatalos döntést, és az ENSZ Vezetők Hetén ismerteti a kormány álláspontját – tette hozzá.

Az elmúlt hetekben több ország, köztük Ausztrália, Nagy-Britannia és Kanada is bejelentette, hogy a szeptemberi ENSZ Közgyűlésen elismeri a palesztin államot.

Peters elmondta, hogy bár Új-Zéland néhány közeli partnere már döntött a palesztin állam elismerése mellett, Új-Zéland független külpolitikát folytat.

„Szándékunkban áll alaposan mérlegelni a kérdést, majd Új-Zéland elvei, értékei és nemzeti érdekei szerint cselekedni” – mondta Peters egy nyilatkozatban.

A kormánynak mérlegelnie kell, hogy elégséges előrelépés történt-e a palesztin területek életképes és legitim állammá válása érdekében ahhoz, hogy Új-Zéland elismerést adjon.

Javasolt

„Új-Zéland már egy ideje világossá tette, hogy a palesztin állam elismerése nem az a kérdés, hogy megtörténik-e, hanem hogy mikor” – tette hozzá Peters.

A bejelentés azután érkezett, hogy Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök közölte, országa elismeri a palesztin államot a szeptemberi ENSZ Közgyűlésen.

„Ausztrália elismeri a palesztin nép jogát egy saját államhoz” – mondta újságíróknak, hozzátéve, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy a béke „tartós” legyen.

„Most egy lehetőség kínálkozik, és Ausztrália azzal a céllal fog együttműködni a nemzetközi közösséggel, hogy ezt megragadja” – mondta Albanese.

Több ország, köztük Franciaország, Nagy-Britannia és Kanada is bejelentette, hogy 2023. október 7. óta tervezi elismerni a palesztin államiságot.

Felfedezések
Kína: stratégiai kapcsolatot ápolunk Oroszországgal
Az iráni elnök "enyhén megsérült" a múlt havi izraeli csapásban
Szöul: Phenjan hatalmas tüzérségi lőszert szállított Moszkvának
Erdoğan telefonon egyeztetett Aliyevvel a regionális biztonságról
Erdoğan: Türkiye győzelme, PKK-terroristák letették a fegyvert
Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a kubai elnököt
Izraelt azzal vádolják, hogy felgyújtotta a szíriai szántóföldeket Quneitra közelében
Erdoğan: Elutasítjuk a srebrenicai népirtás tagadását
Délnyugat-Pakisztánban ismeretlen fegyveresek 9 embert végeztek ki
Észak-Korea fenyegetése közepette az USA, Dél-Korea és Japán közös légi gyakorlatot tart
Az Egyesült Államok új vámja komoly problémakat okozhat Srí Lanka ruházati ipara számára
Netanjahu feltételei a gázai tűzszünethez
Burhanettin Duran lett Türkiye új kommunikációs igazgatója
A török műhold, a Türksat elkezdte az internet sugárzását Szíriába
A pakisztáni hadsereg parancsnoka „sötét tervekkel” vádolja Indiát
Betekintés a TRT Global-ba. Ossza meg véleményét!
Contact us