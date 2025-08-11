NAGYVILÁG
Földcsuszamlás Észak-Pakisztánban: hét halott
Gilgit-Baltistanban maga alá temette a földcsuszamlás az árvíz miatt megrongált vízcsatornákat javító munkásokat
Órákon át küszködtek a mentők, hogy a halottakat és a sérülteket kiemeljék a romok közül. / AP
2025. augusztus 11.

“Hét ember vesztette életét hétfőn kora reggel, amikor egy földcsuszamlás sújtott egy munkáscsoportot, akik az észak-pakisztáni vízellátás helyreállításán dolgoztak”-így áll egy hivatalos forrásban.

Három másik személy megsérült az incidens során, amikor a közelmúltbeli áradások miatt megrongált vízcsatornát próbálták helyreállítani Danyor városában, Gilgit-Baltisztán régióban – mondta Faizaullah Faraq, a helyi kormány szóvivője.

A mentőcsapatok órákon át küzdöttek, hogy kimentsék a halottakat és a sérülteket a törmelék alól.

A festői szépségű Gilgit-Baltisztán régió, amely öt, 8000 méter feletti csúcsnak ad otthont, június vége óta küzd az esőzésekkel és áradásokkal. Ezek eddig 17 ember életét követelték, míg egy tucat turista, köztük egy helyi televíziós műsorvezető, eltűntként van nyilvántartva.

Vasárnap egy gleccsertó kitörése (GLOF) elsodorta a Pakisztánt Kínával összekötő Karakoram autópálya egy részét, valamint több házat és kormányzati épületet is elmosott a régióban.

Az ország egész területén több mint 300 halálesetet jelentettek, és több mint 700-an megsérültek az esőzésekhez kapcsolódó balesetekben június 26. óta – közölte a Nemzeti Katasztrófavédelmi Hatóság.

A monszunesők általában pusztítást okoznak a dél-ázsiai országban, de az éghajlatváltozás hatásai, beleértve az olvadó gleccsereket, az elmúlt években növelték azok intenzitását és kiszámíthatatlanságát.

