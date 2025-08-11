“Hét ember vesztette életét hétfőn kora reggel, amikor egy földcsuszamlás sújtott egy munkáscsoportot, akik az észak-pakisztáni vízellátás helyreállításán dolgoztak”-így áll egy hivatalos forrásban.

Három másik személy megsérült az incidens során, amikor a közelmúltbeli áradások miatt megrongált vízcsatornát próbálták helyreállítani Danyor városában, Gilgit-Baltisztán régióban – mondta Faizaullah Faraq, a helyi kormány szóvivője.

A mentőcsapatok órákon át küzdöttek, hogy kimentsék a halottakat és a sérülteket a törmelék alól.

A festői szépségű Gilgit-Baltisztán régió, amely öt, 8000 méter feletti csúcsnak ad otthont, június vége óta küzd az esőzésekkel és áradásokkal. Ezek eddig 17 ember életét követelték, míg egy tucat turista, köztük egy helyi televíziós műsorvezető, eltűntként van nyilvántartva.