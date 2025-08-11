Az ENSZ Biztonsági Tanácsának öt állandó tagja közül négy elítélte Izrael tervét Gáza megszállására egy rendkívüli ülésen, míg egyedül az Egyesült Államok támogatta az izraeli lépéseket.
Oroszország, Kína, az Egyesült Királyság és Franciaország vasárnap határozottan ellenezte az izraeli háborús kabinet döntését, amely jóváhagyta Benjamin Netanjahu miniszterelnök tervét Gáza teljes megszállására és a palesztinok északról délre történő kitelepítésére.
Dmitrij Poljanszkij, Oroszország helyettes állandó képviselője a döntést „a nemzetközi jog súlyos megsértésének” nevezte, amely „nyíltan figyelmen kívül hagyja a nemzetközi közösség felhívásait”.
Oroszország azzal vádolta Gideon Sa'ar izraeli külügyminisztert, hogy képmutató, mivel állítólag már a Biztonsági Tanács múlt keddi ülésén tudott a kabinet döntéséről, miközben aggodalmát fejezte ki a foglyok miatt.
Kína ENSZ állandó képviselője, Fu Cong felszólította Izraelt, hogy „azonnal hagyja abba ezt a veszélyes lépést”, kijelentve: „Gáza a palesztin népé, és a palesztin terület szerves része.”
Hangsúlyozta, hogy „minden olyan lépést, amely Gáza demográfiai és területi szerkezetének megváltoztatására irányul, a legnagyobb elutasítással és ellenállással kell fogadni.”
Kína figyelmeztetett a „katonai fölény illúziójára”, és felszólította Izraelt, hogy teljesítse a nemzetközi humanitárius jog szerinti kötelezettségeit, például nyissa meg a határátkelőket és szüntesse meg a segélyek korlátozását.
‘Izrael terve nem a válság megoldásának útja’
James Kariuk, az Egyesült Királyság helyettes állandó képviselője a döntést „rossznak” nevezte, és figyelmeztetett: „A katonai műveletek kiterjesztése semmit sem fog tenni a konfliktus lezárása érdekében. Nem fogja biztosítani a túszok szabadon bocsátását.”
Kariuk szerint Izrael terve nem a válság megoldásának módja, hanem csak mélyíteni fogja a palesztinok szenvedését és növelni a vérontást. Felszólította Izraelt, hogy oldja fel a Gázába irányuló segélyek blokádját.
Jay Dharmadhikari, Franciaország helyettes állandó képviselője felszólította Izraelt, hogy vonja vissza a döntést, kijelentve, hogy Franciaország „határozottan ellenzi Gáza megszállására, annektálására és betelepítésére irányuló terveket.”
„Az izraeli kormány döntésének végrehajtása semmilyen módon nem fog hozzájárulni Izrael és állampolgárai biztonságához” – mondta.
Az Egyesült Államok fenntartja támogatását
Ezzel szemben Dorothy Shea, az Egyesült Államok megbízott helyettes képviselője megvédte Izrael „önvédelemhez való jogát”.
Hamasz „hajthatatlanságát” okolta a régió problémáiért, azt állítva, hogy a csoport „nem hajlandó elfogadni a tűzszünetet”, annak ellenére, hogy dokumentált jelentések szerint Netanjahu akadályozta a tűzszüneti megállapodásokat.
Pénteken Izrael háborús kabinetje jóváhagyta Netanjahu „fokozatos tervét” Gáza teljes megszállására és a palesztinok északról délre történő kitelepítésére.
Izrael több mint 61 400 palesztint ölt meg, többségében nőket és gyermekeket, a Gázában zajló ostrom során.
A palesztin WAFA hírügynökség szerint körülbelül 11 000 palesztin félő, hogy az elpusztított otthonok romjai alatt van eltemetve.
Szakértők azonban azt állítják, hogy a valós halálozási szám jelentősen meghaladja a gázai hatóságok által közölt adatokat, és körülbelül 200 000-re tehető.
A népirtás során Izrael a blokád alatt álló enklávé nagy részét romba döntötte, és gyakorlatilag az egész lakosságát kitelepítette.
Tavaly novemberben a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki Netanjahu és korábbi védelmi minisztere, Joáv Gallant ellen háborús bűnök és emberiesség elleni bűncselekmények miatt Gázában.
Izrael emellett népirtási ügyben is vádlott a Nemzetközi Bíróság előtt a Gáza elleni háborúja miatt.