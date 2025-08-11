Az ENSZ Biztonsági Tanácsának öt állandó tagja közül négy elítélte Izrael tervét Gáza megszállására egy rendkívüli ülésen, míg egyedül az Egyesült Államok támogatta az izraeli lépéseket.

Oroszország, Kína, az Egyesült Királyság és Franciaország vasárnap határozottan ellenezte az izraeli háborús kabinet döntését, amely jóváhagyta Benjamin Netanjahu miniszterelnök tervét Gáza teljes megszállására és a palesztinok északról délre történő kitelepítésére.

Dmitrij Poljanszkij, Oroszország helyettes állandó képviselője a döntést „a nemzetközi jog súlyos megsértésének” nevezte, amely „nyíltan figyelmen kívül hagyja a nemzetközi közösség felhívásait”.

Oroszország azzal vádolta Gideon Sa'ar izraeli külügyminisztert, hogy képmutató, mivel állítólag már a Biztonsági Tanács múlt keddi ülésén tudott a kabinet döntéséről, miközben aggodalmát fejezte ki a foglyok miatt.

Kína ENSZ állandó képviselője, Fu Cong felszólította Izraelt, hogy „azonnal hagyja abba ezt a veszélyes lépést”, kijelentve: „Gáza a palesztin népé, és a palesztin terület szerves része.”

Hangsúlyozta, hogy „minden olyan lépést, amely Gáza demográfiai és területi szerkezetének megváltoztatására irányul, a legnagyobb elutasítással és ellenállással kell fogadni.”

Kína figyelmeztetett a „katonai fölény illúziójára”, és felszólította Izraelt, hogy teljesítse a nemzetközi humanitárius jog szerinti kötelezettségeit, például nyissa meg a határátkelőket és szüntesse meg a segélyek korlátozását.

‘Izrael terve nem a válság megoldásának útja’

James Kariuk, az Egyesült Királyság helyettes állandó képviselője a döntést „rossznak” nevezte, és figyelmeztetett: „A katonai műveletek kiterjesztése semmit sem fog tenni a konfliktus lezárása érdekében. Nem fogja biztosítani a túszok szabadon bocsátását.”

Kariuk szerint Izrael terve nem a válság megoldásának módja, hanem csak mélyíteni fogja a palesztinok szenvedését és növelni a vérontást. Felszólította Izraelt, hogy oldja fel a Gázába irányuló segélyek blokádját.

Jay Dharmadhikari, Franciaország helyettes állandó képviselője felszólította Izraelt, hogy vonja vissza a döntést, kijelentve, hogy Franciaország „határozottan ellenzi Gáza megszállására, annektálására és betelepítésére irányuló terveket.”