NAGYVILÁG
1 perc olvasás
A „bűnügyi osztályt” vezető hamis rendőröket letartóztatotta az indiai rendőrség
A rendőrség közölte, hogy a letartóztatottakat hamis okmányok és tanúsítványok kiállításával, valamint egy internetes oldalon keresztül áldozatoktól „adományok” gyűjtésével vádolják.
A „bűnügyi osztályt” vezető hamis rendőröket letartóztatotta az indiai rendőrség
A rendőrség több mobiltelefont, csekkfüzetet, bélyegzőt és személyi igazolványt foglalt le. / Reuters
2025. augusztus 11.

Az indiai rendőrség hat férfit tartóztatott le, akik állítólag rendőrnek bemutatkozva „adományokat” zsákmányoltak egy „bűnügyi nyomozó iroda” néven bérelt irodánál.

A rendőrség vasárnap késő este közölte, hogy a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete (INTERPOL) néven működő, „rendőrségi színekkel és logókkal” díszített iroda Új-Delhi melletti Noida városában található.

A letartóztatottakat azzal is vádolják, hogy azt állították, miszerint kapcsolatban állnak az 'INTERPOL-lal és más nemzetközi bűnüldöző szervezetekkel.

Javasolt

A rendőrség szerint „a tettesek köztisztviselőként mutatták be magukat”. A rendőrség az ügy kapcsán számos mobiltelefont, csekkfüzetet, pecsétet és személyi igazolványt foglalt le.

A letartóztatások néhány héttel azt követően történtek, hogy egy férfit letartóztattak, aki egy New Delhi közelében bérelt házban hamis nagykövetséget működtetett, és külföldi munkalehetőséget ígérve csalt ki pénzt álláskeresőktől.

A tettes azzal vádolják, hogy illegális „Nyugat-Arktisz nagykövetséget” üzemeltetett, és magát „Nyugat-Arktisz, Saborga, Poulvia, Lodonia” és más kitalált nemzetek nagyköveteként mutatta be.

Felfedezések
Kína: stratégiai kapcsolatot ápolunk Oroszországgal
Az iráni elnök "enyhén megsérült" a múlt havi izraeli csapásban
Szöul: Phenjan hatalmas tüzérségi lőszert szállított Moszkvának
Erdoğan telefonon egyeztetett Aliyevvel a regionális biztonságról
Erdoğan: Türkiye győzelme, PKK-terroristák letették a fegyvert
Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a kubai elnököt
Izraelt azzal vádolják, hogy felgyújtotta a szíriai szántóföldeket Quneitra közelében
Erdoğan: Elutasítjuk a srebrenicai népirtás tagadását
Délnyugat-Pakisztánban ismeretlen fegyveresek 9 embert végeztek ki
Észak-Korea fenyegetése közepette az USA, Dél-Korea és Japán közös légi gyakorlatot tart
Az Egyesült Államok új vámja komoly problémakat okozhat Srí Lanka ruházati ipara számára
Netanjahu feltételei a gázai tűzszünethez
Burhanettin Duran lett Türkiye új kommunikációs igazgatója
A török műhold, a Türksat elkezdte az internet sugárzását Szíriába
A pakisztáni hadsereg parancsnoka „sötét tervekkel” vádolja Indiát
Betekintés a TRT Global-ba. Ossza meg véleményét!
Contact us