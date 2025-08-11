A rendőrség szerint „a tettesek köztisztviselőként mutatták be magukat”. A rendőrség az ügy kapcsán számos mobiltelefont, csekkfüzetet, pecsétet és személyi igazolványt foglalt le.

A letartóztatások néhány héttel azt követően történtek, hogy egy férfit letartóztattak, aki egy New Delhi közelében bérelt házban hamis nagykövetséget működtetett, és külföldi munkalehetőséget ígérve csalt ki pénzt álláskeresőktől.

A tettes azzal vádolják, hogy illegális „Nyugat-Arktisz nagykövetséget” üzemeltetett, és magát „Nyugat-Arktisz, Saborga, Poulvia, Lodonia” és más kitalált nemzetek nagyköveteként mutatta be.