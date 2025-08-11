Az indiai rendőrség hat férfit tartóztatott le, akik állítólag rendőrnek bemutatkozva „adományokat” zsákmányoltak egy „bűnügyi nyomozó iroda” néven bérelt irodánál.
A rendőrség vasárnap késő este közölte, hogy a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete (INTERPOL) néven működő, „rendőrségi színekkel és logókkal” díszített iroda Új-Delhi melletti Noida városában található.
A letartóztatottakat azzal is vádolják, hogy azt állították, miszerint kapcsolatban állnak az 'INTERPOL-lal és más nemzetközi bűnüldöző szervezetekkel.
A rendőrség szerint „a tettesek köztisztviselőként mutatták be magukat”. A rendőrség az ügy kapcsán számos mobiltelefont, csekkfüzetet, pecsétet és személyi igazolványt foglalt le.
A letartóztatások néhány héttel azt követően történtek, hogy egy férfit letartóztattak, aki egy New Delhi közelében bérelt házban hamis nagykövetséget működtetett, és külföldi munkalehetőséget ígérve csalt ki pénzt álláskeresőktől.
A tettes azzal vádolják, hogy illegális „Nyugat-Arktisz nagykövetséget” üzemeltetett, és magát „Nyugat-Arktisz, Saborga, Poulvia, Lodonia” és más kitalált nemzetek nagyköveteként mutatta be.