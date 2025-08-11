Az ENSZ Biztonsági Tanácsa ismételten hangsúlyozta „erős elkötelezettségét” Szíria szuverenitása, függetlensége, egysége és területi integritása iránt, miközben elítélte az ország átmenetébe való beavatkozásokat.
„A Biztonsági Tanács megerősíti erős elkötelezettségét a Szíriai Arab Köztársaság szuverenitása, függetlensége, egysége és területi integritása iránt, és felszólít minden államot, hogy tartsák tiszteletben ezeket az elveket” – áll a tanács vasárnapi közleményében.
Elítélte „a Szíria politikai, biztonsági és gazdasági átmenetébe való minden negatív vagy romboló beavatkozást”, figyelmeztetve, hogy az ilyen beavatkozások aláássák a stabilitási erőfeszítéseket.
A tanács felszólította az összes államot, hogy „tartózkodjanak minden olyan cselekedettől vagy beavatkozástól, amely tovább destabilizálhatja az országot”.
A tanács emellett „mély aggodalmát” fejezte ki az ország délére eső Sweida régióban júliusban történt események miatt. „Határozottan” elítélte a régióban tapasztalt jelentős eszkalációt.
A londoni székhelyű Szíriai Emberi Jogi Hálózat arról számolt be, hogy Sweida július 19. óta tűzszünetet tart, miután egy héten át tartó fegyveres összecsapások zajlottak a drúz csoportok és a beduin törzsek között, amelyek során szerint 426 ember vesztette életét.
A terrorizmus minden formájának elleni küzdelem
A közlemény hangsúlyozta az 1974-es Leszerelési Megállapodás, és ebben az összefüggésben az ENSZ Leszerelési Megfigyelő Erő (UNDOF) szerepének tiszteletben tartásának fontosságát, és kiemelte a megállapodásban foglaltak teljesítésének szükségességét a feszültségek csökkentése érdekében.
A szíriai területen működő terrorszervezetekre vonatkozóan a közlemény hangsúlyozta a terrorizmus minden formája elleni küzdelem jelentőségét, és aggodalmat fejezett ki az e terroristák jelentette fenyegetés miatt.
A Biztonsági Tanács továbbá támogatását fejezte ki a szíriaiak által irányított és vállalt átfogó politikai folyamat megvalósítása iránt.
Az országban található összes etnikai és vallási csoport védelmének szükségességét hangsúlyozták, hozzátéve, hogy ennek hiányában Szíriában nem lehet „jelentős javulást” elérni.
„A Biztonsági Tanács üdvözli a szíriai ideiglenes hatóságok nyilatkozatát, amelyben elítélik az erőszakot, és intézkedéseket hoznak az elkövetők kivizsgálására és felelősségre vonására” – áll a közleményben.
A nyilatkozat olyan időszakban született, amikor a szíriai kormányzat a stabilitás helyreállításán dolgozik, miután Bassár el-Aszad 2024 végén megbukott.
Aszad bukását követően Izrael kiterjesztette a megszállt területet Szíria Golán-fennsíkja felé azáltal, hogy elfoglalta a demilitarizált ütközőzónát, megsértve az 1974-es leszerelési megállapodást.
Izrael emellett több száz légicsapást indított szíriai katonai létesítmények ellen, beleértve vadászgépeket, rakétarendszereket és légvédelmi berendezéseket.