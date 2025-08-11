Az ENSZ Biztonsági Tanácsa ismételten hangsúlyozta „erős elkötelezettségét” Szíria szuverenitása, függetlensége, egysége és területi integritása iránt, miközben elítélte az ország átmenetébe való beavatkozásokat.

„A Biztonsági Tanács megerősíti erős elkötelezettségét a Szíriai Arab Köztársaság szuverenitása, függetlensége, egysége és területi integritása iránt, és felszólít minden államot, hogy tartsák tiszteletben ezeket az elveket” – áll a tanács vasárnapi közleményében.

Elítélte „a Szíria politikai, biztonsági és gazdasági átmenetébe való minden negatív vagy romboló beavatkozást”, figyelmeztetve, hogy az ilyen beavatkozások aláássák a stabilitási erőfeszítéseket.

A tanács felszólította az összes államot, hogy „tartózkodjanak minden olyan cselekedettől vagy beavatkozástól, amely tovább destabilizálhatja az országot”.

A tanács emellett „mély aggodalmát” fejezte ki az ország délére eső Sweida régióban júliusban történt események miatt. „Határozottan” elítélte a régióban tapasztalt jelentős eszkalációt.

A londoni székhelyű Szíriai Emberi Jogi Hálózat arról számolt be, hogy Sweida július 19. óta tűzszünetet tart, miután egy héten át tartó fegyveres összecsapások zajlottak a drúz csoportok és a beduin törzsek között, amelyek során szerint 426 ember vesztette életét.

A terrorizmus minden formájának elleni küzdelem

A közlemény hangsúlyozta az 1974-es Leszerelési Megállapodás, és ebben az összefüggésben az ENSZ Leszerelési Megfigyelő Erő (UNDOF) szerepének tiszteletben tartásának fontosságát, és kiemelte a megállapodásban foglaltak teljesítésének szükségességét a feszültségek csökkentése érdekében.