India és Izrael kétoldalú befektetési megállapodást írt alá, amelynek célja a kereskedelmi és pénzügyi együttműködés bővítése, miközben Tel-Aviv egyre nagyobb politikai elszigeteltséggel néz szembe a gázai népirtás miatt.

A megállapodást Újdelhiben írták alá Izrael szélsőjobboldali pénzügyminisztere, Bezalel Smotrich háromnapos látogatása során, aki az indiai pénzügyminiszterrel, Nirmala Sitharamannal találkozott.

Ez az első kétoldalú befektetési megállapodás, amelyet India az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) egyik tagjával kötött – áll egy izraeli kormányzati közleményben.

India pénzügyminisztériuma a megállapodást „történelmi mérföldkőnek” nevezte, amely elősegíti az együttműködést a gazdasági-technológia, az infrastruktúra, a pénzügyi szabályozás, valamint a digitális fizetések terén.

Sitharaman emellett kihangsúlyozta, a „kiberbiztonság, védelem, innováció és csúcstechnológia” terén való együttműködés fontosságát is.

Smotrich, aki ellen több nyugati kormány szankciókat vezetett be a Ciszjordániában lévő illegális telepekkel való kapcsolatai miatt, a megállapodást „fontos stratégiai lépésnek” nevezte közös víziójuk megvalósítása érdekében.

„A ma elért megállapodás Izrael és India között a gazdasági növekedésünket, innovációnkat és kölcsönös jólétünket tükrözi” – írta az X felületén.

„Ez a megállapodás új lehetőségeket nyit meg a befektetők számára mindkét országban, erősíti az izraeli exportot, és biztosítja a vállalkozások számára a bizonyosságot és az eszközöket, hogy növekedni tudjanak a világ egyik legnagyobb és leggyorsabban növekvő piacán.”

A két ország közötti kétoldalú kereskedelem 2024-ben elérte a 3,9 milliárd dollárt, a kölcsönös befektetések értéke pedig mintegy 800 millió dollárt tett ki.

A védelem és a biztonsági együttműködés továbbra is a kapcsolatok alapját képezi, India pedig Izrael legnagyobb fegyvervásárlója.

Mélyülő kapcsolatok a gázai népirtás közepette

A megállapodás aláírására akkor került sor, amikor Izrael ellen népirtás ügyében Nemzetközi Bíróság per folyik, illetve háborús bűnök vádjával szembesül a Nemzetközi Büntetőbíróságon a Gázában elkövetett népirtása miatt, amely 2023 októbere óta több mint 64 500 palesztin életét követelte.