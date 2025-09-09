India és Izrael kétoldalú befektetési megállapodást írt alá, amelynek célja a kereskedelmi és pénzügyi együttműködés bővítése, miközben Tel-Aviv egyre nagyobb politikai elszigeteltséggel néz szembe a gázai népirtás miatt.
A megállapodást Újdelhiben írták alá Izrael szélsőjobboldali pénzügyminisztere, Bezalel Smotrich háromnapos látogatása során, aki az indiai pénzügyminiszterrel, Nirmala Sitharamannal találkozott.
Ez az első kétoldalú befektetési megállapodás, amelyet India az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) egyik tagjával kötött – áll egy izraeli kormányzati közleményben.
India pénzügyminisztériuma a megállapodást „történelmi mérföldkőnek” nevezte, amely elősegíti az együttműködést a gazdasági-technológia, az infrastruktúra, a pénzügyi szabályozás, valamint a digitális fizetések terén.
Sitharaman emellett kihangsúlyozta, a „kiberbiztonság, védelem, innováció és csúcstechnológia” terén való együttműködés fontosságát is.
Smotrich, aki ellen több nyugati kormány szankciókat vezetett be a Ciszjordániában lévő illegális telepekkel való kapcsolatai miatt, a megállapodást „fontos stratégiai lépésnek” nevezte közös víziójuk megvalósítása érdekében.
„A ma elért megállapodás Izrael és India között a gazdasági növekedésünket, innovációnkat és kölcsönös jólétünket tükrözi” – írta az X felületén.
„Ez a megállapodás új lehetőségeket nyit meg a befektetők számára mindkét országban, erősíti az izraeli exportot, és biztosítja a vállalkozások számára a bizonyosságot és az eszközöket, hogy növekedni tudjanak a világ egyik legnagyobb és leggyorsabban növekvő piacán.”
A két ország közötti kétoldalú kereskedelem 2024-ben elérte a 3,9 milliárd dollárt, a kölcsönös befektetések értéke pedig mintegy 800 millió dollárt tett ki.
A védelem és a biztonsági együttműködés továbbra is a kapcsolatok alapját képezi, India pedig Izrael legnagyobb fegyvervásárlója.
Mélyülő kapcsolatok a gázai népirtás közepette
A megállapodás aláírására akkor került sor, amikor Izrael ellen népirtás ügyében Nemzetközi Bíróság per folyik, illetve háborús bűnök vádjával szembesül a Nemzetközi Büntetőbíróságon a Gázában elkövetett népirtása miatt, amely 2023 októbere óta több mint 64 500 palesztin életét követelte.
Ennek ellenére India közelebb került Izraelhez Narendra Modi hindu nacionalista kormánya alatt.
Újdelhi az elsők között ítélte el az október 7-i meglepetésszerű támadást Izrael ellen, amelyet „terrortámadásként” írt le, és azóta fellépett a palesztinbarát tüntetésekkel szemben, miközben engedélyezte az Izrael-párti megmozdulásokat.
Bár India hivatalosan továbbra is támogatja a kétállami megoldást, több Izraelt bíráló ENSZ-határozattól is tartózkodott, köztük egy 2024-es Közgyűlési szavazástól, amely „azonnali, feltétel nélküli és állandó” tűzszünetet követelt Gázában.
Izrael eközben bővítette oktatási kapcsolatait Indiával, ahol az indiaiak alkotják a legnagyobb külföldi diákközösséget az országban.
Szélesebb regionális összefüggések
A megállapodást a geopolitikai átrendeződések hátterében írták alá.
India nem ítélte el az izraeli csapásokat Irán ellen, valamint ellenállt annak, hogy csatlakozzon néhány Tel-Avivot bíráló multilaterális nyilatkozathoz.
Azonban miután az amerikai elnök, Donald Trump a múlt hónap végén 50 százalékos vámot vetett ki az indiai árukra, Újdelhi aláírta a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) nyilatkozatát, amely elítélte az Egyesült Államok és Izrael iráni bombázásait.
India emellett igyekezett enyhíteni a feszültséget a régóta fennálló riválisával, Kínával, miután a kíniai elnök, Hszi Csin-ping a tiencsini SCO-csúcstalálkozó margóján közölte Modival, hogy Pekingnek és Újdelhinek „partnereknek, nem riválisoknak” kellene lenniük.
Smotrich meleg fogadtatása Újdelhiben kiemelte Modi eltökéltségét, hogy erősítse a kapcsolatokat Izraellel a nemzetközi felháborodás ellenére.
A kritikusok szerint a megállapodás rávilágít arra, hogy India kormánya az Izraellel való gazdasági és stratégiai együttműködést helyezi előtérbe, miközben a világ nagy része elszámoltathatóságot követel a gázai népirtásért.