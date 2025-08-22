Szijjártó Péter erről szóló posztjában most ugyan nem nevezte néven az ukránokat, de azt azért megjegyezte, hogy ez újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba.

Szijjártó magyar külgazdasági és külügyminiszter Facebook-bejegyzésében így fogalmazott: „Éjszaka értesültünk arról, hogy a Druzhba olajvezetéket ismét megtámadták az orosz–belorusz határon.”

A külgazdasági és külügyminiszter rámutatott, hogy a csütörtök éjszaka történt támadás már a harmadik ilyen jellegű incidens volt rövid időn belül, és figyelmeztetett, hogy az eset veszélyezteti Magyarország energiaellátásának biztonságát, és háborúba sodorhatja az országot.

„Nem fog sikerülni nekik! Minden erőnkkel támogatni fogjuk a békefenntartó erőfeszítéseket és továbbra is védjük nemzeti érdekeinket” – írta Szijjártó külgazdasági és külügyminiszter.

A támadásra aznap került sor, amikor a német hatóságok bejelentették, hogy letartóztattak egy ukrán állampolgárt, aki kapcsolatba hozható a Nord Stream gázvezetékek 2022-es szabotázsával, amelyek Oroszországból szállítanak gázt Európába.

Abban az időszakban a nyugati tisztviselők és elemzők Moszkvát tették felelőssé a Nord Stream elleni támadásért, annak ellenére, hogy Oroszországnak részesedése volt a gázvezetékekben.