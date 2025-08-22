GAZDASÁG-TECHNOLÓGIA
2 perc olvasás
Magyarország kijelenti, hogy nem hagyja magát belerángatni a háborúba az orosz olajat szállító vezeték elleni támadás után
Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket, melynek következtében leállt a kőolajszállítás Magyarországra.
Magyarország kijelenti, hogy nem hagyja magát belerángatni a háborúba az orosz olajat szállító vezeték elleni támadás után
Ukrajna orosz kőolajszivattyúállomás elleni támadása növeli a regionális energia kockázatait. / Reuters
16 órája

Szijjártó Péter erről szóló posztjában most ugyan nem nevezte néven az ukránokat, de azt azért megjegyezte, hogy ez újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba.

Szijjártó magyar külgazdasági és külügyminiszter Facebook-bejegyzésében így fogalmazott: „Éjszaka értesültünk arról, hogy a Druzhba olajvezetéket ismét megtámadták az orosz–belorusz határon.”

A külgazdasági és külügyminiszter rámutatott, hogy a csütörtök éjszaka történt támadás már a harmadik ilyen jellegű incidens volt rövid időn belül, és figyelmeztetett, hogy az eset veszélyezteti Magyarország energiaellátásának biztonságát, és háborúba sodorhatja az országot.

„Nem fog sikerülni nekik! Minden erőnkkel támogatni fogjuk a békefenntartó erőfeszítéseket és továbbra is védjük nemzeti érdekeinket” – írta Szijjártó külgazdasági és külügyminiszter.

A támadásra aznap került sor, amikor a német hatóságok bejelentették, hogy letartóztattak egy ukrán állampolgárt, aki kapcsolatba hozható a Nord Stream gázvezetékek 2022-es szabotázsával, amelyek Oroszországból szállítanak gázt Európába.

Abban az időszakban a nyugati tisztviselők és elemzők Moszkvát tették felelőssé a Nord Stream elleni támadásért, annak ellenére, hogy Oroszországnak részesedése volt a gázvezetékekben.

Javasolt

A Druzhba gázvezeték elleni legutóbbi támadás egybeesett azzal az időszakkal, amikor Oroszország és Ukrajna rakétákkal és bombákkal támadták egymást.

Ukrajna drónosztályának parancsnoka, Robert Brovdi csütörtök este bejelentette, hogy támadást hajtottak végre Oroszország Brjanszk régiójában található Unecha olajszivattyúállomás ellen.

Brovdi a Telegram platformon megosztott egy videót, amelyen a számos üzemanyagtartályt tartalmazó létesítményben keletkezett nagy tűz látható.

Magyarország orosz olajfüggősége miatt a szállítások megszakadása komoly veszélyt jelent a nemzeti energiaellátás biztonságára és a regionális stabilitásra nézve.

A magyar külgazdasági és külügyminiszter szerint ez „egy újabb támadás hazánk energiabiztonsága ellen” és „kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba”. Azt azonban most nem tette hozzá, hogy ki támadta meg a kőolajvezetéket.

Felfedezések
Kína: stratégiai kapcsolatot ápolunk Oroszországgal
Az iráni elnök "enyhén megsérült" a múlt havi izraeli csapásban
Szöul: Phenjan hatalmas tüzérségi lőszert szállított Moszkvának
Erdoğan telefonon egyeztetett Aliyevvel a regionális biztonságról
Erdoğan: Türkiye győzelme, PKK-terroristák letették a fegyvert
Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a kubai elnököt
Izraelt azzal vádolják, hogy felgyújtotta a szíriai szántóföldeket Quneitra közelében
Erdoğan: Elutasítjuk a srebrenicai népirtás tagadását
Délnyugat-Pakisztánban ismeretlen fegyveresek 9 embert végeztek ki
Észak-Korea fenyegetése közepette az USA, Dél-Korea és Japán közös légi gyakorlatot tart
Az Egyesült Államok új vámja komoly problémakat okozhat Srí Lanka ruházati ipara számára
Netanjahu feltételei a gázai tűzszünethez
Burhanettin Duran lett Türkiye új kommunikációs igazgatója
A török műhold, a Türksat elkezdte az internet sugárzását Szíriába
A pakisztáni hadsereg parancsnoka „sötét tervekkel” vádolja Indiát
Betekintés a TRT Global-ba. Ossza meg véleményét!
Contact us