Szijjártó Péter erről szóló posztjában most ugyan nem nevezte néven az ukránokat, de azt azért megjegyezte, hogy ez újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba.
Szijjártó magyar külgazdasági és külügyminiszter Facebook-bejegyzésében így fogalmazott: „Éjszaka értesültünk arról, hogy a Druzhba olajvezetéket ismét megtámadták az orosz–belorusz határon.”
A külgazdasági és külügyminiszter rámutatott, hogy a csütörtök éjszaka történt támadás már a harmadik ilyen jellegű incidens volt rövid időn belül, és figyelmeztetett, hogy az eset veszélyezteti Magyarország energiaellátásának biztonságát, és háborúba sodorhatja az országot.
„Nem fog sikerülni nekik! Minden erőnkkel támogatni fogjuk a békefenntartó erőfeszítéseket és továbbra is védjük nemzeti érdekeinket” – írta Szijjártó külgazdasági és külügyminiszter.
A támadásra aznap került sor, amikor a német hatóságok bejelentették, hogy letartóztattak egy ukrán állampolgárt, aki kapcsolatba hozható a Nord Stream gázvezetékek 2022-es szabotázsával, amelyek Oroszországból szállítanak gázt Európába.
Abban az időszakban a nyugati tisztviselők és elemzők Moszkvát tették felelőssé a Nord Stream elleni támadásért, annak ellenére, hogy Oroszországnak részesedése volt a gázvezetékekben.
A Druzhba gázvezeték elleni legutóbbi támadás egybeesett azzal az időszakkal, amikor Oroszország és Ukrajna rakétákkal és bombákkal támadták egymást.
Ukrajna drónosztályának parancsnoka, Robert Brovdi csütörtök este bejelentette, hogy támadást hajtottak végre Oroszország Brjanszk régiójában található Unecha olajszivattyúállomás ellen.
Brovdi a Telegram platformon megosztott egy videót, amelyen a számos üzemanyagtartályt tartalmazó létesítményben keletkezett nagy tűz látható.
Magyarország orosz olajfüggősége miatt a szállítások megszakadása komoly veszélyt jelent a nemzeti energiaellátás biztonságára és a regionális stabilitásra nézve.
A magyar külgazdasági és külügyminiszter szerint ez „egy újabb támadás hazánk energiabiztonsága ellen” és „kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba”. Azt azonban most nem tette hozzá, hogy ki támadta meg a kőolajvezetéket.