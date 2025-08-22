GAZDASÁG-TECHNOLÓGIA
Több mint 55 millió amerikai vízumot vizsgálnak felül
Több mint 55 millió, érvényes amerikai vízummal rendelkező külföldi adatait vizsgálja felül az amerikai külügyminisztérium. Amennyiben úgy találják, valaki nem jogosult a dokumentumra, a vízumot visszavonják, az illetőt pedig kitoloncolhatják.
Marco Rubio elmondta, hogy több ezer vízumot visszavontak, köztük diákokét is, olyan tevékenységek miatt, amelyek az amerikai külpolitikával szembeni ellenzéki magatartásnak számítottak. / Fotó: AP
20 órája

Az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériuma beszámolója szerint az Egyesült Államokba érvényes vízummal rendelkező mind az 55 millió külföldi folyamatos ellenőrzés alatt áll, mivel Donald Trump elnök fokozza a vízumokkal és bevándorlással kapcsolatos szigorításokat.

„A minisztérium folyamatos ellenőrzése magában foglalja mind a több mint 55 millió külföldit, akik jelenleg érvényes amerikai vízummal rendelkeznek” – mondta egy külügyminisztériumi tisztviselő csütörtökön.

„A Külügyminisztérium visszavonja a vízumokat, ha bármilyen jel utal arra, hogy a vízum birtokosa esetlegesen nem jogosult, például túltartózkodás, bűncselekmények, közbiztonságot fenyegető tevékenységek, terrorista tevékenységben való részvétel vagy terrorszervezet támogatása miatt.”

Bár a tisztviselő nem állította, hogy minden vízum aktív felülvizsgálat alatt áll, egyértelművé tette, hogy a kormányzat minden vízum birtokosát potenciális célpontnak tekinti.

A névtelenséget kérő tisztviselő elmondta, hogy különösen a diákvízumok esetében fokozódik az ellenőrzés. „Minden diákvízumot felülvizsgálunk” – mondta, hozzátéve, hogy a Külügyminisztérium „folyamatosan figyelemmel kíséri, mit mondanak az emberek” a közösségi médiában, amelynek megadását most már kötelezővé tették a jelentkezők számára.

Marco Rubio külügyminiszter egy kevéssé ismert törvényre hivatkozva vonta vissza azok vízumát, akiket az Egyesült Államok külpolitikai érdekeivel ellentétesnek ítéltek, különösen az Izrael-ellenes tüntetőket célozva.

A Külügyminisztérium közlése szerint Rubio januári hivatalba lépése óta 6000 vízumot vontak vissza, ami négyszerese annak, amit Joe Biden kormányzata ugyanebben az időszakban tett az előző évben.

Rubio azzal érvelt, hogy a kormányzat bírósági felülvizsgálat nélkül kiadhat és visszavonhat vízumokat, mivel a nem amerikai állampolgárok nem élvezik az Egyesült Államok alkotmányos szólásszabadsághoz való jogát.

Azonban a bírák több nagy horderejű ügyben visszautasították ezt az érvelést.

Mahmoud Khalil, egy jogszerű állandó lakos, aki palesztinbarát tüntetéseket vezetett a Columbia Egyetemen, júniusban szabadult egy bíró döntése nyomán.

Néhány nappal Khalil letartóztatása után Trump állítása beigazolódott, amikor egy másik palesztinbarát diákot, Badar Khan Surit, a Georgetown Egyetem indiai kutatóját letartóztatták. Ügyvédje szerint azért tartóztatták le, mert felesége palesztin származású. Májusban szabadult.

Suri letartóztatása után a hatóságok egy másik palesztinbarát diákot, Momodou Taalt vették célba, és felszólították, hogy adja fel magát.

Március 25-én Yunseo Chung, a Columbia Egyetem hallgatója bejelentette, hogy beperelte a Trump-kormányzatot, hogy megakadályozza kitoloncolását az Egyesült Államokból, miután részt vett egy palesztinbarát tüntetésen az előző tavasszal.

Ugyanezen a napon Rumeysa Ozturk, a Tufts Egyetem PhD hallgatója, fényes nappal elrablásra került az amerikai hatóságok által, miután bírálta Izrael gázai mészárlását.

Április 14-én a hatóságok letartóztatták Mohsen Mahdawit állampolgársági interjúja során, mielőtt április 30-án szabadon engedték.

Külön csütörtökön Rubio bejelentette, hogy a kormányzat leállítja a külföldi kereskedelmi teherautó-sofőrök munkavízumainak kiadását, az utak biztonságára és az amerikai sofőrök védelmére hivatkozva.

