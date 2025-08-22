Az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériuma beszámolója szerint az Egyesült Államokba érvényes vízummal rendelkező mind az 55 millió külföldi folyamatos ellenőrzés alatt áll, mivel Donald Trump elnök fokozza a vízumokkal és bevándorlással kapcsolatos szigorításokat.

„A minisztérium folyamatos ellenőrzése magában foglalja mind a több mint 55 millió külföldit, akik jelenleg érvényes amerikai vízummal rendelkeznek” – mondta egy külügyminisztériumi tisztviselő csütörtökön.

„A Külügyminisztérium visszavonja a vízumokat, ha bármilyen jel utal arra, hogy a vízum birtokosa esetlegesen nem jogosult, például túltartózkodás, bűncselekmények, közbiztonságot fenyegető tevékenységek, terrorista tevékenységben való részvétel vagy terrorszervezet támogatása miatt.”

Bár a tisztviselő nem állította, hogy minden vízum aktív felülvizsgálat alatt áll, egyértelművé tette, hogy a kormányzat minden vízum birtokosát potenciális célpontnak tekinti.

A névtelenséget kérő tisztviselő elmondta, hogy különösen a diákvízumok esetében fokozódik az ellenőrzés. „Minden diákvízumot felülvizsgálunk” – mondta, hozzátéve, hogy a Külügyminisztérium „folyamatosan figyelemmel kíséri, mit mondanak az emberek” a közösségi médiában, amelynek megadását most már kötelezővé tették a jelentkezők számára.

Marco Rubio külügyminiszter egy kevéssé ismert törvényre hivatkozva vonta vissza azok vízumát, akiket az Egyesült Államok külpolitikai érdekeivel ellentétesnek ítéltek, különösen az Izrael-ellenes tüntetőket célozva.

A Külügyminisztérium közlése szerint Rubio januári hivatalba lépése óta 6000 vízumot vontak vissza, ami négyszerese annak, amit Joe Biden kormányzata ugyanebben az időszakban tett az előző évben.

Rubio azzal érvelt, hogy a kormányzat bírósági felülvizsgálat nélkül kiadhat és visszavonhat vízumokat, mivel a nem amerikai állampolgárok nem élvezik az Egyesült Államok alkotmányos szólásszabadsághoz való jogát.

Azonban a bírák több nagy horderejű ügyben visszautasították ezt az érvelést.