Türkiye hivatalosan is megkezdte új fő harckocsija, az „Altay” sorozatgyártását az ankarai BMC hazai autógyártó üzemében, amely jelentős mérföldkő az ország védelmi törekvései szempontjából.
Fuat Tosyali, a BMC elnöke pénteken kijelentette, hogy a projekt egy évszázados török törekvést valósít meg.
„Gyárunk most kezdte meg a sorozatgyártást, miután csak tavaly tettük le az alapjait – arra számítunk, hogy kielégíti a Török Fegyveres Erők és szövetséges országok védelmi ipari igényeit” – mondta.
A legmodernebb technológiákkal felszerelt Altay a BATU motorral működik, amelyet a BMC leányvállalata, a BMC Power fejlesztett ki házon belül.
Az ankarai gyártóüzem ipari robotokat és fejlett gyártási technikákat alkalmaz, hogy a gyártás minden szakaszát kezelje, a páncéltest elkészítésétől a végső összeszerelésig.
Nem tapasztaltak problémákat
Tosyali megjegyezte, hogy a BATU erőforrás-csoport, amely 400-tól 1500 lóerőig terjedő teljesítményt nyújt, bizonyos teszteket kell, hogy teljesítsen a bevetés előtt.
„Az erőforrás-csoportnak 10 000 kilométert kell 'futnia', és meg kell felelnie bizonyos teljesítményértékeléseknek. Eddig nem tapasztaltak problémákat, és az összes komponenst, beleértve a légvédelmi és védelmi rendszereket, a tankkal együtt tesztelik” – tette hozzá.
Az Altay mellett az üzem a BMC következő generációs nyolc-kerekes páncélozott harcjárművét, az Altugot is gyártani fogja.
A Török Védelmi Ipari Ügynökség (SSB) elnöke, Haluk Gorgun méltatta a projekt mögötti együttműködést, és megerősítette, hogy Recep Tayyip Erdogan köztársasági elnök nyomon követte annak előrehaladását.
„A tavaly tesztelésre biztosított tankok minden képességüket bemutatták és sikeresen teljesítettek. Most, hogy gyárunk elkészült, közvetlenül a haderőinknek fogjuk gyártani és szállítani a tankokat” – mondta Gorgun.