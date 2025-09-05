Türkiye hivatalosan is megkezdte új fő harckocsija, az „Altay” sorozatgyártását az ankarai BMC hazai autógyártó üzemében, amely jelentős mérföldkő az ország védelmi törekvései szempontjából.

Fuat Tosyali, a BMC elnöke pénteken kijelentette, hogy a projekt egy évszázados török törekvést valósít meg.

„Gyárunk most kezdte meg a sorozatgyártást, miután csak tavaly tettük le az alapjait – arra számítunk, hogy kielégíti a Török Fegyveres Erők és szövetséges országok védelmi ipari igényeit” – mondta.

A legmodernebb technológiákkal felszerelt Altay a BATU motorral működik, amelyet a BMC leányvállalata, a BMC Power fejlesztett ki házon belül.

Az ankarai gyártóüzem ipari robotokat és fejlett gyártási technikákat alkalmaz, hogy a gyártás minden szakaszát kezelje, a páncéltest elkészítésétől a végső összeszerelésig.

Nem tapasztaltak problémákat