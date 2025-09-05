GAZDASÁG-TECHNOLÓGIA
2 perc olvasás
Türkiye megkezdi az őshonos 'Altay' harckocsi tömeggyártását
Az ankarai gyár a legkorszerűbb tankot és a következő generációs páncélozott járműveket fogja gyártani, jelentős mérföldkövet jelölve Türkiye hazai védelmi képességeinek fejlesztésében.
Türkiye megkezdi az őshonos 'Altay' harckocsi tömeggyártását
A legmodernebb technológiával felszerelt Altay-t a BMC leányvállalata, a BMC Power által kifejlesztett BATU motor hajtja. / AA
2025. szeptember 5.

Türkiye hivatalosan is megkezdte új fő harckocsija, az „Altay” sorozatgyártását az ankarai BMC hazai autógyártó üzemében, amely jelentős mérföldkő az ország védelmi törekvései szempontjából.

Fuat Tosyali, a BMC elnöke pénteken kijelentette, hogy a projekt egy évszázados török törekvést valósít meg.

„Gyárunk most kezdte meg a sorozatgyártást, miután csak tavaly tettük le az alapjait – arra számítunk, hogy kielégíti a Török Fegyveres Erők és szövetséges országok védelmi ipari igényeit” – mondta.

A legmodernebb technológiákkal felszerelt Altay a BATU motorral működik, amelyet a BMC leányvállalata, a BMC Power fejlesztett ki házon belül.

Az ankarai gyártóüzem ipari robotokat és fejlett gyártási technikákat alkalmaz, hogy a gyártás minden szakaszát kezelje, a páncéltest elkészítésétől a végső összeszerelésig.

Nem tapasztaltak problémákat

Javasolt

Tosyali megjegyezte, hogy a BATU erőforrás-csoport, amely 400-tól 1500 lóerőig terjedő teljesítményt nyújt, bizonyos teszteket kell, hogy teljesítsen a bevetés előtt.

„Az erőforrás-csoportnak 10 000 kilométert kell 'futnia', és meg kell felelnie bizonyos teljesítményértékeléseknek. Eddig nem tapasztaltak problémákat, és az összes komponenst, beleértve a légvédelmi és védelmi rendszereket, a tankkal együtt tesztelik” – tette hozzá.

Az Altay mellett az üzem a BMC következő generációs nyolc-kerekes páncélozott harcjárművét, az Altugot is gyártani fogja.

A Török Védelmi Ipari Ügynökség (SSB) elnöke, Haluk Gorgun méltatta a projekt mögötti együttműködést, és megerősítette, hogy Recep Tayyip Erdogan köztársasági elnök nyomon követte annak előrehaladását.

„A tavaly tesztelésre biztosított tankok minden képességüket bemutatták és sikeresen teljesítettek. Most, hogy gyárunk elkészült, közvetlenül a haderőinknek fogjuk gyártani és szállítani a tankokat” – mondta Gorgun.

Felfedezések
Kína: stratégiai kapcsolatot ápolunk Oroszországgal
Az iráni elnök "enyhén megsérült" a múlt havi izraeli csapásban
Szöul: Phenjan hatalmas tüzérségi lőszert szállított Moszkvának
Erdoğan telefonon egyeztetett Aliyevvel a regionális biztonságról
Erdoğan: Türkiye győzelme, PKK-terroristák letették a fegyvert
Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a kubai elnököt
Izraelt azzal vádolják, hogy felgyújtotta a szíriai szántóföldeket Quneitra közelében
Erdoğan: Elutasítjuk a srebrenicai népirtás tagadását
Délnyugat-Pakisztánban ismeretlen fegyveresek 9 embert végeztek ki
Észak-Korea fenyegetése közepette az USA, Dél-Korea és Japán közös légi gyakorlatot tart
Az Egyesült Államok új vámja komoly problémakat okozhat Srí Lanka ruházati ipara számára
Netanjahu feltételei a gázai tűzszünethez
Burhanettin Duran lett Türkiye új kommunikációs igazgatója
A török műhold, a Türksat elkezdte az internet sugárzását Szíriába
A pakisztáni hadsereg parancsnoka „sötét tervekkel” vádolja Indiát
Betekintés a TRT Global-ba. Ossza meg véleményét!
Contact us