Afganisztán külügyminisztere, Amir Khan Muttaqi kihangsúlyozta, az ország területét soha nem fogják szomszédai ellen felhasználni – jelentette ki Muttaqi a kínai külügyminiszterrel, Wang Yi-vel a tegnapi nap folyamán folytatott tárgyalások során, amely Wang második kabuli látogatása 2022 márciusa óta.

A kínai, afgán és pakisztáni felsővezetők közötti háromoldalú találkozó előtt Wang és Muttaqi kétoldalú megbeszélést tartott, amelyen a két ország közötti együttműködés különböző területeiről tárgyaltak – áll az afgán külügyminisztérium közleményében.

Muttaqi „gyakorlati javaslatokat” tett az Afganisztán és Kína közötti gazdasági együttműködés bővítésére, különösen a közlekedés, a banki szektor, valamint a kereskedelmi egyensúly területén – áll a közleményben.

Az afgán nyilatkozat szerint Wang a Kabulhoz fűződő kapcsolatokat „előrehaladónak” nevezte, illetve kiemelte az együttműködés bővítésének fontosságát különböző területeken. „A két ország illetékes intézményei azon dolgoznak, hogy tovább növeljék Afganisztán Kínába irányuló exportját” – mondta el Wang, hozzátéve, hogy Peking kész támogatni az Övezet és Út Kezdeményezést (BRI).