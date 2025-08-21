GAZDASÁG-TECHNOLÓGIA
Elmélyülőben a kínai és afganisztáni kereskedelmi kapcsolatok
Amir Khan Muttaqi a Kínával fennálló kapcsolatokat is „fejlődőnek” írja le, valamint elmondta, Kabul Kínát „jó kereskedelmi partnernek” tekinti, mivel a kétoldalú kereskedelem elérte az 1 milliárd dollárt.
Pakisztán, Kína és Afganisztán háromoldalú találkozót tartanak. / Fénykép: Xinhua / Others
2025. augusztus 21.

Afganisztán külügyminisztere, Amir Khan Muttaqi kihangsúlyozta, az ország területét soha nem fogják szomszédai ellen felhasználni – jelentette ki Muttaqi a kínai külügyminiszterrel, Wang Yi-vel a tegnapi nap folyamán folytatott tárgyalások során, amely Wang második kabuli látogatása 2022 márciusa óta.

A kínai, afgán és pakisztáni felsővezetők közötti háromoldalú találkozó előtt Wang és Muttaqi kétoldalú megbeszélést tartott, amelyen a két ország közötti együttműködés különböző területeiről tárgyaltak – áll az afgán külügyminisztérium közleményében.

Muttaqi „gyakorlati javaslatokat” tett az Afganisztán és Kína közötti gazdasági együttműködés bővítésére, különösen a közlekedés, a banki szektor, valamint a kereskedelmi egyensúly területén – áll a közleményben.

Az afgán nyilatkozat szerint Wang a Kabulhoz fűződő kapcsolatokat „előrehaladónak” nevezte, illetve kiemelte az együttműködés bővítésének fontosságát különböző területeken. „A két ország illetékes intézményei azon dolgoznak, hogy tovább növeljék Afganisztán Kínába irányuló exportját” – mondta el Wang, hozzátéve, hogy Peking kész támogatni az Övezet és Út Kezdeményezést (BRI).

Különösen figyelemre méltó, hogy Peking a Kína-Pakisztán Gazdasági Folyosó, a BRI zászlóshajó projektjének Afganisztánra történő kiterjesztésére törekszik.

Kabul emellett az első olyan többoldalú diplomáciai eseménynek fog otthont adni, amelyen Kína, Pakisztán és Afganisztán vezető diplomatái fognak részt venni. Az ideiglenes afgán kormányt hivatalosan eddig csak Oroszország ismerte el, mióta a tálibok 2021 augusztusában visszatértek a hatalomba.

Pakisztánt a találkozón Ishaq Dar külügyminiszter fogja képviselni. A háromoldalú találkozón „átfogó megbeszélésekre kerül sor különböző diplomáciai témákban, beleértve a politikai, regionális és gazdasági együttműködést” – mondta el Hafiz Zia Ahmad, Kabul külügyminisztériumának szóvivője egy bejegyzésben az amerikai X közösségi média platformon.

A legutóbbi háromoldalú tárgyalások Kína, Pakisztán és Afganisztán között Kínában zajlottak 2023 májusában.

