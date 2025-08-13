Mexikó több mint két tucat, az Egyesült Államok által körözött,drogkartell-tagként gyanúsított fogva tartott személyt adott ki, válaszul Donald Trump elnök kormányának növekvő nyomására, amely a hatalmas drogkartellek felszámolását sürgeti.

A mexikói főügyészség és a biztonsági minisztérium kedden közös közleményben jelentette be, hogy 26 fogva tartott személyt adtak ki, akiket az Egyesült Államok kábítószer-kereskedelmi csoportokkal való kapcsolatok miatt körözött.

A mexikói kormány közölte, hogy az amerikai Igazságügyi Minisztérium kiadatási kérelmet nyújtott be, és vállalta, hogy nem kérnek halálbüntetést a szóban forgó személyekre.

A kiadott személyek között van Abigael Gonzalez Valencia, a „Los Cuinis” nevű csoport vezetője, amely szorosan együttműködik a hírhedt Jalisco New Generation kartellel (CJNG).