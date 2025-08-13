NAGYVILÁG
Mexikó 26 drogkartell-tagot adott ki az Egyesült Államoknak
Mexikó közölte, hogy az amerikai hatóságok kiadatási kérelmet nyújtottak be, és vállalták, hogy nem kérnek halálbüntetést a szóban forgó személyekre.
Februárban Mexikó 29 kartelltagot adott ki az amerikai hatóságoknak, köztük Rafael Caro Quinterót. / AFP
2025. augusztus 13.

Mexikó több mint két tucat, az Egyesült Államok által körözött,drogkartell-tagként gyanúsított fogva tartott személyt adott ki, válaszul Donald Trump elnök kormányának növekvő nyomására, amely a hatalmas drogkartellek felszámolását sürgeti.

A mexikói főügyészség és a biztonsági minisztérium kedden közös közleményben jelentette be, hogy 26 fogva tartott személyt adtak ki, akiket az Egyesült Államok kábítószer-kereskedelmi csoportokkal való kapcsolatok miatt körözött.

A mexikói kormány közölte, hogy az amerikai Igazságügyi Minisztérium kiadatási kérelmet nyújtott be, és vállalta, hogy nem kérnek halálbüntetést a szóban forgó személyekre.

A kiadott személyek között van Abigael Gonzalez Valencia, a „Los Cuinis” nevű csoport vezetője, amely szorosan együttműködik a hírhedt Jalisco New Generation kartellel (CJNG).

Egy másik személy, Roberto Salazar, azzal vádolják, hogy 2008-ban egy Los Angeles megyei seriffhelyettes meggyilkolásában vett részt.

Ez már a második alkalom , hogy Mexikó az elmúlt hónapokban drogkartell-tagokat adott ki az Amerikai Egyesült Államoknak. A kábítószer-csempészettel, gyilkossággal és egyéb bűncselekményekkel vádolt kartelltagok kiadása a Trump-kormány határokon átnyúló kábítószer-kereskedelem felszámolására irányuló erőfeszítéseinek részeként értelmezhető.

Februárban Mexikó 29 kartelltagot adott ki az amerikai hatóságoknak, köztük Rafael Caro Quinterót, aki az 1985-ben meggyilkolt amerikai DEA-ügynök haláláért volt felelős.

