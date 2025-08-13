NAGYVILÁG
Izrael tárgyalásokat folytat Dél-Szudánnal a gázai palesztinok áttelepítéséről
Még nem tisztázott,hogy mennyire haladtak előre a tárgyalásokon, de ha a tervek megvalósulnak, ez azt jelenti, hogy az embereket egy háborús övezetből, ahol éhínség fenyeget, egy másik háborús övezetbe szállítják át.
Dél-Szudán, ahol a lakosság többsége keresztény vagy hagyományos hiedelmek szerint él, 2011-ben kikiáltotta függetlenségét Szudántól, Izrael pedig másnap elismerte. / AP
2025. augusztus 13.

Izrael tárgyalásokat folytat Dél-Szudánnal annak lehetőségéről, hogy palesztinokat telepítsenek át Gázából a háború sújtotta kelet-afrikai országba. Ez része annak az átfogóbb izraeli törekvésnek, amely a háború által romba döntött területről történő tömeges kivándorlás elősegítésére irányul.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kijelentette, hogy meg kívánja valósítani Donald Trump amerikai elnök azon elképzelését, amely Gáza lakosságának jelentős részének áttelepítését célozza, amit Netanjahu „önkéntes migrációnak” nevez. Izrael hasonló áttelepítési javaslatokat tett más afrikai országoknak is.

A palesztinok, jogvédő csoportok és a nemzetközi közösség nagy része elutasította ezeket a javaslatokat, mivel azokat a nemzetközi jogot sértő kényszerű kitelepítés tervének tekintik. Trump februárban vetette fel Gáza lakosságának áttelepítésének ötletét, de azóta látszólag elállt ettől.

Izrael külügyminisztériuma nem hajlandó nyilatkozni, és Dél-Szudán külügyminisztere sem válaszolt a tárgyalásokkal kapcsolatos kérdésekre. Az amerikai külügyminisztérium szóvivője közölte, hogy nem kommentálnak magánjellegű diplomáciai beszélgetéseket.

Sok palesztin talán ideiglenesen elhagyná Gázát, hogy elkerülje a háborút és az éhínség határán lévő válságot. Azonban határozottan elutasítják a végleges áttelepítést arról a területről, amelyet nemzeti hazájuk szerves részének tekintenek. Attól tartanak, hogy Izrael soha nem engedné visszatérésüket, és hogy egy tömeges távozás lehetővé tenné Izrael számára Gáza annektálását és zsidó telepek újbóli létrehozását, ahogy azt az izraeli kormány szélsőjobboldali miniszterei szorgalmazzák.

Mindazonáltal azok a palesztinok is, akik elhagynák Gázát, valószínűleg nem vállalnák a kockázatot, hogy Dél-Szudánba költözzenek, amely a világ egyik leginstabilabb és konfliktusokkal terhelt országa. Dél-Szudán még mindig küzd a függetlenség után kitört polgárháború következményeivel, amely közel 400 000 ember halálát okozta, és az ország egyes részeit éhínségbe taszította.

