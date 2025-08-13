Izrael tárgyalásokat folytat Dél-Szudánnal annak lehetőségéről, hogy palesztinokat telepítsenek át Gázából a háború sújtotta kelet-afrikai országba. Ez része annak az átfogóbb izraeli törekvésnek, amely a háború által romba döntött területről történő tömeges kivándorlás elősegítésére irányul.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kijelentette, hogy meg kívánja valósítani Donald Trump amerikai elnök azon elképzelését, amely Gáza lakosságának jelentős részének áttelepítését célozza, amit Netanjahu „önkéntes migrációnak” nevez. Izrael hasonló áttelepítési javaslatokat tett más afrikai országoknak is.

A palesztinok, jogvédő csoportok és a nemzetközi közösség nagy része elutasította ezeket a javaslatokat, mivel azokat a nemzetközi jogot sértő kényszerű kitelepítés tervének tekintik. Trump februárban vetette fel Gáza lakosságának áttelepítésének ötletét, de azóta látszólag elállt ettől.

Izrael külügyminisztériuma nem hajlandó nyilatkozni, és Dél-Szudán külügyminisztere sem válaszolt a tárgyalásokkal kapcsolatos kérdésekre. Az amerikai külügyminisztérium szóvivője közölte, hogy nem kommentálnak magánjellegű diplomáciai beszélgetéseket.