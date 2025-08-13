Virtuális találkozót tart Donald Trump, amerikai elnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és több európai vezető – erősítette meg a Fehér Ház egyik tisztviselője az Anadolu Hírügynökségnek nyilatkozva.

A tisztviselő szerdán, névtelenséget kérve erősítette meg Trump részvételét, egy nappal azután, hogy Friedrich Merz német kancellár bejelentette, hogy meghívást küldött az amerikai elnöknek, Zelenszkijnek és más európai vezetőknek. A találkozóra két nappal azelőtt kerül sor, hogy Trump Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Stefan Kornelius, a német kormány szóvivője elmondta, hogy a virtuális megbeszélések középpontjában „az Oroszországra nehezedő nyomás fokozásának lehetséges útja” és „a lehetséges béketárgyalások előkészítése, valamint a területi követelésekkel és biztonsági garanciákkal kapcsolatos kérdések” állnak majd.

A találkozón Németország, Finnország, Franciaország, Olaszország, Lengyelország, az Egyesült Királyság és Ukrajna vezetői vesznek részt, valamint az Európai Bizottság elnöke, az Európai Tanács vezetője, a NATO főtitkára és az Egyesült Államok alelnöke.

A Fehér Ház keddi közleményében mérsékelte az elvárásokat a közelgő Trump-Putyin találkozó előtt, és közölte, hogy az amerikai elnök részéről „hallgatási gyakorlat” lesz.