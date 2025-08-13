Virtuális találkozót tart Donald Trump, amerikai elnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és több európai vezető – erősítette meg a Fehér Ház egyik tisztviselője az Anadolu Hírügynökségnek nyilatkozva.
A tisztviselő szerdán, névtelenséget kérve erősítette meg Trump részvételét, egy nappal azután, hogy Friedrich Merz német kancellár bejelentette, hogy meghívást küldött az amerikai elnöknek, Zelenszkijnek és más európai vezetőknek. A találkozóra két nappal azelőtt kerül sor, hogy Trump Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
Stefan Kornelius, a német kormány szóvivője elmondta, hogy a virtuális megbeszélések középpontjában „az Oroszországra nehezedő nyomás fokozásának lehetséges útja” és „a lehetséges béketárgyalások előkészítése, valamint a területi követelésekkel és biztonsági garanciákkal kapcsolatos kérdések” állnak majd.
A találkozón Németország, Finnország, Franciaország, Olaszország, Lengyelország, az Egyesült Királyság és Ukrajna vezetői vesznek részt, valamint az Európai Bizottság elnöke, az Európai Tanács vezetője, a NATO főtitkára és az Egyesült Államok alelnöke.
A Fehér Ház keddi közleményében mérsékelte az elvárásokat a közelgő Trump-Putyin találkozó előtt, és közölte, hogy az amerikai elnök részéről „hallgatási gyakorlat” lesz.
Karoline Leavitt a Fehér Ház szóvivője megerősítette, hogy a találkozót pénteken tartják Alaszka legnagyobb városában, Anchorage-ban, és elmondta, hogy a cél az, hogy Trump „jobban megértse, hogyan lehet véget vetni ennek a háborúnak.”
„A harcoló felek egyike lesz jelen a találkozón. Ezért ez a találkozó arra szolgál, hogy az elnök pontosabb és jobb képet alkosson arról, hogyan lehetne remélhetőleg lezárni ezt a háborút” – mondta Leavitt újságíróknak, megjegyezve, hogy Zelenszkij nem vesz részt az alaszkai találkozón.
Hangsúlyozta, hogy a találkozót Putyin kezdeményezésére tartják.
A közelgő találkozó az első személyes találkozó lesz a hivatalban lévő orosz és amerikai elnök között azóta, hogy Putyin 2021 júniusában Genfben találkozott az akkori amerikai elnökkel, Joe Bidennel.
Ez lesz az első alkalom is, hogy egy orosz elnök Alaszkába látogat, mióta az Orosz Birodalom 1867-ben eladta a területet az Egyesült Államoknak.