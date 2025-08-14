NAGYVILÁG
Az alaszkai csúcstalálkozó előtt „súlyos következményekre” figyelmeztette Trump Oroszországot
Trump szerint az alaszkai csúcstalálkozót valószínűleg egy újabb háromoldalú találkozó követi majd közte, Putyin és Zelenszkij között.
Trump először találkozik Putyinnal második elnöki ciklusa alatt Alaszkában. / Reuters
2025. augusztus 14.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke, a közelgő alaszkai csúcstalálkozó előtt azzal fenyegette Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy ha nem vet véget az ukrajnai háborúnak, akkor „nagyon súlyos következményekkel” kell szembenéznie.

Amikor szerdán megkérdezték, hogy Oroszország szembesül-e következményekkel, ha Putyin nem egyezik bele a háború lezárásába, Trump újságíróknak így válaszolt: „Igen, szembesülni fognak. Nagyon súlyos következményekkel kell szembenézniük” – mondta Trump a washingtoni Kennedy Központban tartott beszédében.

Ezek a kijelentések néhány órával azután hangzottak el, hogy virtuális találkozót tartottak Trump amerikai, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, valamint más európai vezetők. Az amerikai elnök ezt a találkozót „nagyon jónak” nevezte. „Egy tízes skálán tízesre értékelném, tudják, nagyon, nagyon barátságos módon zajlott” – mondta.

Második találkozó

Ezek a megjegyzések akkor hangzottak el, amikor Trump készül első személyes találkozójára Putyinnal a második elnöki ciklusában. Trump szerint az alaszkai csúcstalálkozó, amelynek Anchorage, Alaszka legnépesebb városa ad otthont, szükségessé tenné másik háromoldalú találkozó szervezetését, Putyin, és Zelenszkij között. „Nagyon jó esély van arra, hogy lesz egy második találkozó, amely eredményesebb lesz, mint az első, mert az elsőn azt fogom kideríteni, hol tartunk és mit csinálunk” – mondta.

„Ha az első találkozó jól megy, gyorsan lesz egy második. Szeretném szinte azonnal megtartani, és gyorsan összehozni egy második találkozót Putyin elnök, Zelenszkij elnök és köztem, ha ők is szeretnék” – tette hozzá. Trump elmondta, hogy bár „bizonyos nagyszerű dolgokat” el lehet érni a pénteki csúcstalálkozón, az elsősorban arra szolgál, hogy „megterítse az asztalt” egy esetleges háromoldalú találkozóhoz.

„Lehet, hogy nem lesz második találkozó, mert ha úgy érzem, hogy nem helyénvaló megtartani, mert nem kaptam meg azokat a válaszokat, amelyekre szükségünk van, akkor nem lesz második találkozó” – mondta.

