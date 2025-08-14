Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke, a közelgő alaszkai csúcstalálkozó előtt azzal fenyegette Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy ha nem vet véget az ukrajnai háborúnak, akkor „nagyon súlyos következményekkel” kell szembenéznie.

Amikor szerdán megkérdezték, hogy Oroszország szembesül-e következményekkel, ha Putyin nem egyezik bele a háború lezárásába, Trump újságíróknak így válaszolt: „Igen, szembesülni fognak. Nagyon súlyos következményekkel kell szembenézniük” – mondta Trump a washingtoni Kennedy Központban tartott beszédében.

Ezek a kijelentések néhány órával azután hangzottak el, hogy virtuális találkozót tartottak Trump amerikai, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, valamint más európai vezetők. Az amerikai elnök ezt a találkozót „nagyon jónak” nevezte. „Egy tízes skálán tízesre értékelném, tudják, nagyon, nagyon barátságos módon zajlott” – mondta.

Második találkozó