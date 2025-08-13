NAGYVILÁG
1 perc olvasás
Pakisztán és az Egyesült Államok megerősítette a terrorellenes együttműködést az iszlámábádi tárgyalások során
Kétoldalú tárgyalások során megbeszélték a BLA, az ILIÁ-K és a TTP jelentette fenyegetéseket, különös tekintettel az intézményi kapacitás kiépítésére és a multilaterális platformok használatára.
Pakisztán és az Egyesült Államok megerősítette a terrorellenes együttműködést az iszlámábádi tárgyalások során
Pakisztán és az Egyesült Államok megerősítette a terrorellenes együttműködést az iszlámábádi tárgyalások során / User Upload
7 órája

Pakisztán és az Egyesült Államok megbeszélte a terrorellenes küzdelmet Iszlámábádban, megerősítve közös elkötelezettségüket a terrorizmus „minden formájának és megnyilvánulásának” leküzdése iránt.

A keddi találkozót Nabeel Munir, Pakisztán ENSZ-ügyekért felelős különleges titkára, valamint Gregory D. LoGerfo, az Egyesült Államok külügyminisztériumának terrorellenes ügyekért felelős megbízott koordinátora vezette.

Mindkét fél hangsúlyozta a hatékony stratégiák szükségességét a Beludzsisztáni Felszabadítási Hadsereg (BLA), az ILIÁ-K és a Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) terrorcsoportok jelentette fenyegetések ellen.

Az amerikai delegáció méltatta Pakisztán folyamatos erőfeszítéseit a regionális és globális biztonságot fenyegető terrorista szervezetek visszaszorítása érdekében.

Washington részvétét fejezte ki a közelmúltbeli támadások, köztük a Jaffar Express robbantás és a khuzdari iskolabusz robbanás során elvesztett civil és rendvédelmi életek miatt.

Javasolt

A párbeszéd során kiemelték az intézményi keretek megerősítésének és a biztonsági kihívásokra való reagálási képesség fejlesztésének fontosságát.

Mindkét fél megvitatta azokat az intézkedéseket, amelyek célja az új technológiák terror célokra történő felhasználásának megakadályozása.

A résztvevők megerősítették szándékukat, hogy együttműködnek multilaterális fórumokon, beleértve az ENSZ-t is, a fenntartható és hatékony terrorellenes megközelítések előmozdítása érdekében.

Kiemelve az Egyesült Államok és Pakisztán hosszú távú partnerségét, mindkét fél hangsúlyozta, hogy a folyamatos és strukturált párbeszéd elengedhetetlen a terrorizmus elleni küzdelemhez, valamint a béke és stabilitás előmozdításához.

Felfedezések
Kína: stratégiai kapcsolatot ápolunk Oroszországgal
Az iráni elnök "enyhén megsérült" a múlt havi izraeli csapásban
Szöul: Phenjan hatalmas tüzérségi lőszert szállított Moszkvának
Erdoğan telefonon egyeztetett Aliyevvel a regionális biztonságról
Erdoğan: Türkiye győzelme, PKK-terroristák letették a fegyvert
Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a kubai elnököt
Izraelt azzal vádolják, hogy felgyújtotta a szíriai szántóföldeket Quneitra közelében
Erdoğan: Elutasítjuk a srebrenicai népirtás tagadását
Délnyugat-Pakisztánban ismeretlen fegyveresek 9 embert végeztek ki
Észak-Korea fenyegetése közepette az USA, Dél-Korea és Japán közös légi gyakorlatot tart
Az Egyesült Államok új vámja komoly problémakat okozhat Srí Lanka ruházati ipara számára
Netanjahu feltételei a gázai tűzszünethez
Burhanettin Duran lett Türkiye új kommunikációs igazgatója
A török műhold, a Türksat elkezdte az internet sugárzását Szíriába
A pakisztáni hadsereg parancsnoka „sötét tervekkel” vádolja Indiát
Betekintés a TRT Global-ba. Ossza meg véleményét!
Contact us