Pakisztán és az Egyesült Államok megbeszélte a terrorellenes küzdelmet Iszlámábádban, megerősítve közös elkötelezettségüket a terrorizmus „minden formájának és megnyilvánulásának” leküzdése iránt.
A keddi találkozót Nabeel Munir, Pakisztán ENSZ-ügyekért felelős különleges titkára, valamint Gregory D. LoGerfo, az Egyesült Államok külügyminisztériumának terrorellenes ügyekért felelős megbízott koordinátora vezette.
Mindkét fél hangsúlyozta a hatékony stratégiák szükségességét a Beludzsisztáni Felszabadítási Hadsereg (BLA), az ILIÁ-K és a Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) terrorcsoportok jelentette fenyegetések ellen.
Az amerikai delegáció méltatta Pakisztán folyamatos erőfeszítéseit a regionális és globális biztonságot fenyegető terrorista szervezetek visszaszorítása érdekében.
Washington részvétét fejezte ki a közelmúltbeli támadások, köztük a Jaffar Express robbantás és a khuzdari iskolabusz robbanás során elvesztett civil és rendvédelmi életek miatt.
A párbeszéd során kiemelték az intézményi keretek megerősítésének és a biztonsági kihívásokra való reagálási képesség fejlesztésének fontosságát.
Mindkét fél megvitatta azokat az intézkedéseket, amelyek célja az új technológiák terror célokra történő felhasználásának megakadályozása.
A résztvevők megerősítették szándékukat, hogy együttműködnek multilaterális fórumokon, beleértve az ENSZ-t is, a fenntartható és hatékony terrorellenes megközelítések előmozdítása érdekében.
Kiemelve az Egyesült Államok és Pakisztán hosszú távú partnerségét, mindkét fél hangsúlyozta, hogy a folyamatos és strukturált párbeszéd elengedhetetlen a terrorizmus elleni küzdelemhez, valamint a béke és stabilitás előmozdításához.