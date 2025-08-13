Pakisztán és az Egyesült Államok megbeszélte a terrorellenes küzdelmet Iszlámábádban, megerősítve közös elkötelezettségüket a terrorizmus „minden formájának és megnyilvánulásának” leküzdése iránt.

A keddi találkozót Nabeel Munir, Pakisztán ENSZ-ügyekért felelős különleges titkára, valamint Gregory D. LoGerfo, az Egyesült Államok külügyminisztériumának terrorellenes ügyekért felelős megbízott koordinátora vezette.

Mindkét fél hangsúlyozta a hatékony stratégiák szükségességét a Beludzsisztáni Felszabadítási Hadsereg (BLA), az ILIÁ-K és a Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) terrorcsoportok jelentette fenyegetések ellen.

Az amerikai delegáció méltatta Pakisztán folyamatos erőfeszítéseit a regionális és globális biztonságot fenyegető terrorista szervezetek visszaszorítása érdekében.

Washington részvétét fejezte ki a közelmúltbeli támadások, köztük a Jaffar Express robbantás és a khuzdari iskolabusz robbanás során elvesztett civil és rendvédelmi életek miatt.