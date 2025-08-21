Frank Caprio amerikai bíró, akit a „világ legkedvesebb bírájaként” emlegettek, 88 éves korában hasnyálmirigyrák következtében elhunyt.
Az Instagram oldalán egy bejegyzésben erősítették meg a halálhírét, amelyben azt írták, a bíró „hosszú és bátor küzdelem után” elhunyt.
„Caprio bíró milliók életére volt hatással munkássága révén, mind a bíróságon, mind azon kívül. Melegsége, humora és kedvessége kitörölhetetlen nyomot hagyott mindazokban, akik ismerték” – állt a bejegyzésben.
„Nemcsak tisztelt bíróként emlékeznek rá, hanem odaadó férjként, apaként, nagyapaként, dédapaként és barátként is.”
Halála előtt egy nappal Caprio Instagramon egy bejegyzést tett közzé, amelyben arra kérte követőit, hogy imádkozzanak érte a rákkal való küzdelme során.
„Ahogy folytatom ezt a nehéz harcot, az imáitok erőt adnak nekem” – írta Caprio a posztjában.
„Sajnos visszaestem, és újra kórházba kerültem” – mondta, utalva a rák kiújulására.
„Újra kérlek titeket, ha nem túl nagy kérés, hogy emlékezzetek meg rólam az imáitokban. Nagyon hiszek az imák erejében.”
Az együttérzés öröksége
Az 1936-ban Rhode Islanden született Caprio az együttérzés és a számtalan kedves cselekedet örökségét hagyta maga után, amelyek túlmutattak a bíróság falain.
Egész karrierje során empátiát és megértést tanúsított, gyakran csökkentette vagy elengedte a bírságokat azok számára, akik nem tudták megfizetni azokat.
Rhode Island kormányzója, Dan McKee részvétét fejezte ki a bíró családjának egy nyilatkozatban.
„Személyes szinten barátom volt, aki bátran nézett szembe betegségével, nagyon fog hiányozni. Gondolataim a családjával és szeretteivel vannak ebben a nehéz időszakban” – mondta el McKee.
„Caprio bíró nemcsak a köz szolgálatában állt, hanem mély kapcsolatot alakított ki az emberekkel, akik nem tudtak nem reagálni melegségére és együttérzésére. Több volt, mint egy bíró – az empátia szimbóluma volt a bíróságon, megmutatva, hogy mi lehetséges, ha az igazságszolgáltatást emberséggel ötvözzük.”
Caprio-t emellett az Emmy-díjra jelölt „Caught in Providence” című műsorban 2018 és 2020 között is láthatták.
A műsorban Caprio különböző szabálysértésekkel kapcsolatos ügyeket hallgatott meg, és gyakran egy idős apa együttérző hozzáállásával közelítette meg a vádlottakat.