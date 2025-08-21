Frank Caprio amerikai bíró, akit a „világ legkedvesebb bírájaként” emlegettek, 88 éves korában hasnyálmirigyrák következtében elhunyt.

Az Instagram oldalán egy bejegyzésben erősítették meg a halálhírét, amelyben azt írták, a bíró „hosszú és bátor küzdelem után” elhunyt.

„Caprio bíró milliók életére volt hatással munkássága révén, mind a bíróságon, mind azon kívül. Melegsége, humora és kedvessége kitörölhetetlen nyomot hagyott mindazokban, akik ismerték” – állt a bejegyzésben.

„Nemcsak tisztelt bíróként emlékeznek rá, hanem odaadó férjként, apaként, nagyapaként, dédapaként és barátként is.”

Halála előtt egy nappal Caprio Instagramon egy bejegyzést tett közzé, amelyben arra kérte követőit, hogy imádkozzanak érte a rákkal való küzdelme során.

„Ahogy folytatom ezt a nehéz harcot, az imáitok erőt adnak nekem” – írta Caprio a posztjában.

„Sajnos visszaestem, és újra kórházba kerültem” – mondta, utalva a rák kiújulására.

„Újra kérlek titeket, ha nem túl nagy kérés, hogy emlékezzetek meg rólam az imáitokban. Nagyon hiszek az imák erejében.”