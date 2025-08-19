NAGYVILÁG
Az Air Canada légiutas-kísérői tiltakoznak a munkába való visszatérésre vonatkozó rendelettel
A szakszervezeti vezető bejelentette, hogy a több száz járatot érintő sztrájk miatt kockázattal néz szembe, hogy börtönbe kerül.
Az Air Canada légiutas-kísérői nem hajlandóak visszatérni a munkába. / AP
Az Air Canada körülbelül 10 000 légiutas-kísérője folytatja a sztrájkot a kormány által támogatott munkaügyi testület visszatérésre felszólító utasítása ellenére, miközben a szakszervezeti vezető kijelentette, hogy hajlandó börtönbe is vonulni, ha szükséges.

A Kanadai Munkaügyi Kapcsolatok Tanácsa (CIRB) hétfőn illegálisnak nyilvánította a sztrájkot, és azonnali munkába visszarendelő parancsot adott a légiutas-kísérőknek.

Az Air Canada szerint a munkabeszüntetés már napi körülbelül 700 járat törlését eredményezte, ami mintegy 500 000 utast érintett.

A CBC News közlése szerint, Mark Hancock, a Kanadai Közalkalmazottak Szakszervezetének (CUPE) országos elnöke, aki a légiutas-kísérőket képviseli, elmondta: "Ma délután nem térünk vissza a munkába, a repülésre".

Hancock elmondta, hogy a vita középpontjában a béremelés és az új bérfizetési mód bevezetése áll, amely még a járatok indulása előtt megtörténne. "Ha ez azt jelenti, hogy olyan emberek, mint én, börtönbe kerülnek, akkor legyen így. Ha ez azt jelenti, hogy a szakszervezetünket megbírságolják, akkor legyen így" – mondta.

"Senki sem akar törvényt szegni. Megoldást keresünk. Tagjaink is megoldást akarnak. De a tárgyalóasztalnál kell keresni megoldást."

Mark Carney miniszterelnök hétfőn kijelentette, hogy a légiutas-kísérőket méltányosan kell megfizetni a munkájukért, és felszólította mindkét felet, hogy gyorsan találjanak megoldást.

A légiutas-kísérők szombaton kezdték meg sztrájkjukat, miután a légitársasággal folytatott tárgyalások kudarcba fulladtak. A CIRB beavatkozásról szóló döntése kritika tárgyát képezte a CUPE részéről, amely szerint ez gyengíti a kollektív tárgyalási jogot.

Folyamatban lévő tárgyalások

Javasolt

A Reuters hírügynökségnek nyilatkozó személy, aki ismeri a témát, elmondta, hogy hétfőn az Air Canada és a CUPE közvetítőn keresztül indított tárgyalást.

A kanadai munkaügyi miniszter szintén felszólította mindkét felet, hogy folytassák a tárgyalásokat, amíg megállapodásra nem jutnak.

A járatkimaradások miatt több százezer utas rekedt meg vagy kénytelen volt új járatot foglalni, miközben az intenzív utazási szezon kezdete miatt a légitársaságra és a szakszervezetre egyre nagyobb nyomás nehezedik."

Ingyenmunka

Patty Hajdu munkaügyi miniszter külön vizsgálatot jelentett be a légiközlekedési szektorban tapasztalt fizetetlen munkával kapcsolatos állítások ügyében. "Ha a munkáltatók kihasználják a kanadai munkajogban lévő hiányosságokat, akkor azokat megszüntetjük. Senkitől sem várható el, hogy ingyenmunkát vállaljon" – írta Hajdu az X-en.

A légiutas-kísérők szombaton kezdték meg sztrájkjukat, miután a légitársasággal folytatott tárgyalások kudarcba fulladtak.

A CUPE bírálta a CIRB beavatkozását, mondván, hogy az aláássa a kollektív tárgyalási jogot.

Az intenzív utazási szezon kezdete miatt a légitársaságra és a szakszervezetre egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy megoldják a patthelyzetet, amely több százezer utast érintett.

