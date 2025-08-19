Az Air Canada körülbelül 10 000 légiutas-kísérője folytatja a sztrájkot a kormány által támogatott munkaügyi testület visszatérésre felszólító utasítása ellenére, miközben a szakszervezeti vezető kijelentette, hogy hajlandó börtönbe is vonulni, ha szükséges.

A Kanadai Munkaügyi Kapcsolatok Tanácsa (CIRB) hétfőn illegálisnak nyilvánította a sztrájkot, és azonnali munkába visszarendelő parancsot adott a légiutas-kísérőknek.

Az Air Canada szerint a munkabeszüntetés már napi körülbelül 700 járat törlését eredményezte, ami mintegy 500 000 utast érintett.

A CBC News közlése szerint, Mark Hancock, a Kanadai Közalkalmazottak Szakszervezetének (CUPE) országos elnöke, aki a légiutas-kísérőket képviseli, elmondta: "Ma délután nem térünk vissza a munkába, a repülésre".

Hancock elmondta, hogy a vita középpontjában a béremelés és az új bérfizetési mód bevezetése áll, amely még a járatok indulása előtt megtörténne. "Ha ez azt jelenti, hogy olyan emberek, mint én, börtönbe kerülnek, akkor legyen így. Ha ez azt jelenti, hogy a szakszervezetünket megbírságolják, akkor legyen így" – mondta.

"Senki sem akar törvényt szegni. Megoldást keresünk. Tagjaink is megoldást akarnak. De a tárgyalóasztalnál kell keresni megoldást."

Mark Carney miniszterelnök hétfőn kijelentette, hogy a légiutas-kísérőket méltányosan kell megfizetni a munkájukért, és felszólította mindkét felet, hogy gyorsan találjanak megoldást.

A légiutas-kísérők szombaton kezdték meg sztrájkjukat, miután a légitársasággal folytatott tárgyalások kudarcba fulladtak. A CIRB beavatkozásról szóló döntése kritika tárgyát képezte a CUPE részéről, amely szerint ez gyengíti a kollektív tárgyalási jogot.

