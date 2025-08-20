Izrael Anthony Albanese ausztrál miniszterelnököt „gyenge politikusnak, aki elárulta Izraelt” nevezte, ezzel tovább fokozva a két ország közötti feszültséget.
Tony Burke belügyminiszter az ABC-nek adott nyilatkozatában Netanyahu kijelentését „csalódott vezető dühkitörésének” minősítette.
„Az erőt nem az mutatja, hogy hány embert tudsz felrobbantani, vagy hány gyermeket hagysz éhezni” – mondta Burke az ABC-nek. „Amit néhány cselekedetükben látunk, az Izrael folyamatos elszigetelődése a világtól, és ez sem az ő érdekük.”
A megjegyzések azután hangzottak el, hogy Canberra a múlt héten bejelentette, hogy elismeri a palesztin államiságot, csatlakozva Franciaországhoz, Kanadához és az Egyesült Királysághoz.
Netanjahu dühösen reagált, és azzal vádolta Albanese-t, hogy „cserbenhagyta Ausztrália zsidóit.”
A két ország közötti kapcsolatok az elmúlt napokban jelentősen megromlottak.
Vízumok visszavonása
Hétfőn Ausztrália visszavonta a szélsőjobboldali izraeli politikus, Simcha Rothman vízumát, mondván, hogy tervezett turnéja „megosztottságot szítana.”
Izrael kedden válaszul visszavonta az ausztrál diplomaták Palesztin Hatósághoz szóló vízumait.
Netanjahu késő esti bejegyzése az X-en tovább szította a vitát: „A történelem úgy fog emlékezni Albanese-re, mint egy gyenge politikusra, aki elárulta Izraelt és cserbenhagyta Ausztrália zsidóit.”
Ausztrália régóta Izrael közeli barátjának számít, Melbourne pedig egykor a legnagyobb, Izraelen kívüli holokauszt-túlélő közösség otthona volt.
Azonban a gázai népirtás átalakította a kapcsolatokat.
Új-Zéland miniszterelnöke, Christopher Luxon az elmúlt héten azt mondta, hogy Netanjahu „elvesztette a fonalat,” mivel Izrael egyre inkább elszigetelődik nemzetközileg.
Új-Zéland szintén jelezte, hogy fontolóra veszi Palesztina elismerését.
Ausztrália és Izrael kapcsolatai már korábban is feszültek voltak, különösen a tavaly év végén Sydneyben és Melbourne-ben történt antiszemita támadások hulláma miatt.