NAGYVILÁG
2 perc olvasás
Ausztrália élesen bírálja Netanjahut a „gyenge” vezetőre tett megjegyzései miatt
Canberra megvédi Palesztina elismerését, miután az izraeli miniszterelnök árulással vádolja Albanese-t.
Ausztrália élesen bírálja Netanjahut a „gyenge” vezetőre tett megjegyzései miatt
Kanberra védelmébe vette Palesztina elismerését, miután az izraeli miniszterelnök árulással vádolta Albaneset. / Reuters
17 órája

Izrael Anthony Albanese ausztrál miniszterelnököt „gyenge politikusnak, aki elárulta Izraelt” nevezte, ezzel tovább fokozva a két ország közötti feszültséget.

Tony Burke belügyminiszter az ABC-nek adott nyilatkozatában Netanyahu kijelentését „csalódott vezető dühkitörésének” minősítette.

„Az erőt nem az mutatja, hogy hány embert tudsz felrobbantani, vagy hány gyermeket hagysz éhezni” – mondta Burke az ABC-nek. „Amit néhány cselekedetükben látunk, az Izrael folyamatos elszigetelődése a világtól, és ez sem az ő érdekük.”

A megjegyzések azután hangzottak el, hogy Canberra a múlt héten bejelentette, hogy elismeri a palesztin államiságot, csatlakozva Franciaországhoz, Kanadához és az Egyesült Királysághoz.

Netanjahu dühösen reagált, és azzal vádolta Albanese-t, hogy „cserbenhagyta Ausztrália zsidóit.”

A két ország közötti kapcsolatok az elmúlt napokban jelentősen megromlottak.

Vízumok visszavonása

Hétfőn Ausztrália visszavonta a szélsőjobboldali izraeli politikus, Simcha Rothman vízumát, mondván, hogy tervezett turnéja „megosztottságot szítana.”

Javasolt

Izrael kedden válaszul visszavonta az ausztrál diplomaták Palesztin Hatósághoz szóló vízumait.

Netanjahu késő esti bejegyzése az X-en tovább szította a vitát: „A történelem úgy fog emlékezni Albanese-re, mint egy gyenge politikusra, aki elárulta Izraelt és cserbenhagyta Ausztrália zsidóit.”

Ausztrália régóta Izrael közeli barátjának számít, Melbourne pedig egykor a legnagyobb, Izraelen kívüli holokauszt-túlélő közösség otthona volt.

Azonban a gázai népirtás átalakította a kapcsolatokat.

Új-Zéland miniszterelnöke, Christopher Luxon az elmúlt héten azt mondta, hogy Netanjahu „elvesztette a fonalat,” mivel Izrael egyre inkább elszigetelődik nemzetközileg.

Új-Zéland szintén jelezte, hogy fontolóra veszi Palesztina elismerését.

Ausztrália és Izrael kapcsolatai már korábban is feszültek voltak, különösen a tavaly év végén Sydneyben és Melbourne-ben történt antiszemita támadások hulláma miatt.

Felfedezések
Kína: stratégiai kapcsolatot ápolunk Oroszországgal
Az iráni elnök "enyhén megsérült" a múlt havi izraeli csapásban
Szöul: Phenjan hatalmas tüzérségi lőszert szállított Moszkvának
Erdoğan telefonon egyeztetett Aliyevvel a regionális biztonságról
Erdoğan: Türkiye győzelme, PKK-terroristák letették a fegyvert
Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a kubai elnököt
Izraelt azzal vádolják, hogy felgyújtotta a szíriai szántóföldeket Quneitra közelében
Erdoğan: Elutasítjuk a srebrenicai népirtás tagadását
Délnyugat-Pakisztánban ismeretlen fegyveresek 9 embert végeztek ki
Észak-Korea fenyegetése közepette az USA, Dél-Korea és Japán közös légi gyakorlatot tart
Az Egyesült Államok új vámja komoly problémakat okozhat Srí Lanka ruházati ipara számára
Netanjahu feltételei a gázai tűzszünethez
Burhanettin Duran lett Türkiye új kommunikációs igazgatója
A török műhold, a Türksat elkezdte az internet sugárzását Szíriába
A pakisztáni hadsereg parancsnoka „sötét tervekkel” vádolja Indiát
Betekintés a TRT Global-ba. Ossza meg véleményét!
Contact us