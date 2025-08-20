Izrael Anthony Albanese ausztrál miniszterelnököt „gyenge politikusnak, aki elárulta Izraelt” nevezte, ezzel tovább fokozva a két ország közötti feszültséget.

Tony Burke belügyminiszter az ABC-nek adott nyilatkozatában Netanyahu kijelentését „csalódott vezető dühkitörésének” minősítette.

„Az erőt nem az mutatja, hogy hány embert tudsz felrobbantani, vagy hány gyermeket hagysz éhezni” – mondta Burke az ABC-nek. „Amit néhány cselekedetükben látunk, az Izrael folyamatos elszigetelődése a világtól, és ez sem az ő érdekük.”

A megjegyzések azután hangzottak el, hogy Canberra a múlt héten bejelentette, hogy elismeri a palesztin államiságot, csatlakozva Franciaországhoz, Kanadához és az Egyesült Királysághoz.

Netanjahu dühösen reagált, és azzal vádolta Albanese-t, hogy „cserbenhagyta Ausztrália zsidóit.”

A két ország közötti kapcsolatok az elmúlt napokban jelentősen megromlottak.

Vízumok visszavonása

Hétfőn Ausztrália visszavonta a szélsőjobboldali izraeli politikus, Simcha Rothman vízumát, mondván, hogy tervezett turnéja „megosztottságot szítana.”