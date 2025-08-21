Egy New York-i szövetségi bíró elutasította az Igazságügyi Minisztérium kérelmét, amelyben a Jeffrey Epstein ügyéhez kapcsolódó esküdtszéki jegyzőkönyvek feloldását kérték.
Richard Berman amerikai bíró szerdai döntése már a harmadik alkalom, hogy egy szövetségi bíró megakadályozta az ilyen anyagok nyilvánosságra hozatalát.
Berman, aki Epstein 2019-es szexuális bűncselekményeinek tárgyalását vezette, élesen bírálta a Trump-kormányzatot, amiért csak egy kis részletet akartak nyilvánosságra hozni, miközben egy sokkal nagyobb gyűjteményt tartottak vissza.
„A kormánynak logikus feladata lenne, hogy átfogó tájékoztatást nyújtson az Epstein-ügy aktáiról a nyilvánosságnak. Ezzel szemben az esküdtszéki kérelem inkább úgy tűnik, mint egy 'elterelés' az Epstein-akták kormány birtokában lévő szélesebb körű és mélyebb tartalmáról” – írta Berman.
Hozzátette, a kormány körülbelül 100 000 dokumentumból álló gyűjteménye „messze meghaladja” azt a körülbelül 70 oldalas esküdtszéki tanúvallomást, amelynek nyilvánosságra hozatalát kérték, és az utóbbit „csupán hallomásos töredéknek” nevezte Epstein állítólagos viselkedéséről.
Epstein aki a tárgyalására várva 2019-ben meghalt New York-i börtöncellájában 2008-ban bűnösnek vallotta magát kiskorúak prostitúcióra való felhasználásában.
A hatóságok halálát öngyilkosságnak minősítették, amit az Igazságügyi Minisztérium júliusban megerősített. A hivatalos álláspont szerint Epstein nem vezetett listát a gazdag ügyfelekről, akik számára kiskorúakat közvetített.
Ez a megállapítás felháborodást váltott ki Trump „Tegyük ismét Amerikát naggyá” mozgalmának hívei körében, akik régóta azt állítják, hogy Epsteint a befolyásos társainak védelme érdekében gyilkolták meg.
Berman döntése két hasonló ítéletet követ az elmúlt hónapokban. Júliusban egy floridai bíró elutasította az Epstein-ügyhöz kapcsolódó esküdtszéki jegyzőkönyvek nyilvánosságra hozatalát. E hónap elején egy másik bíró megakadályozta az esküdtszéki tanúvallomások kiadását Ghislaine Maxwell ügyében, aki Epstein régóta ismert társa volt, és akit kiskorú lányok beszerzéséért ítéltek el számára.
Epstein halála, valamint a dokumentumok körüli titkolózás évek óta találgatások és összeesküvés-elméletek táptalajává vált. Kritikusok szerint a kormány nem biztosított átláthatóságot Epstein bűncselekményeinek teljes mértékéről és társainak esetleges érintettségéről.