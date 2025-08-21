Egy New York-i szövetségi bíró elutasította az Igazságügyi Minisztérium kérelmét, amelyben a Jeffrey Epstein ügyéhez kapcsolódó esküdtszéki jegyzőkönyvek feloldását kérték.

Richard Berman amerikai bíró szerdai döntése már a harmadik alkalom, hogy egy szövetségi bíró megakadályozta az ilyen anyagok nyilvánosságra hozatalát.

Berman, aki Epstein 2019-es szexuális bűncselekményeinek tárgyalását vezette, élesen bírálta a Trump-kormányzatot, amiért csak egy kis részletet akartak nyilvánosságra hozni, miközben egy sokkal nagyobb gyűjteményt tartottak vissza.

„A kormánynak logikus feladata lenne, hogy átfogó tájékoztatást nyújtson az Epstein-ügy aktáiról a nyilvánosságnak. Ezzel szemben az esküdtszéki kérelem inkább úgy tűnik, mint egy 'elterelés' az Epstein-akták kormány birtokában lévő szélesebb körű és mélyebb tartalmáról” – írta Berman.

Hozzátette, a kormány körülbelül 100 000 dokumentumból álló gyűjteménye „messze meghaladja” azt a körülbelül 70 oldalas esküdtszéki tanúvallomást, amelynek nyilvánosságra hozatalát kérték, és az utóbbit „csupán hallomásos töredéknek” nevezte Epstein állítólagos viselkedéséről.