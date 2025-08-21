NAGYVILÁG
1 perc olvasás
30-ra emelkedett egy nigériai mecset elleni terrortámadás halálos áldozatainak száma
Kilenc ember vesztette életét a támadásban.
30-ra emelkedett egy nigériai mecset elleni terrortámadás halálos áldozatainak száma
(Archív) Nigeriái rendőrök ülnek egy jármű hátsó részén Lagosban. / Reuters
2025. augusztus 21.

Fegyveresek 30 embert öltek meg egy mecset elleni támadás során Északnyugat-Nigériában a hét elején – közölte egy helyi lakos–, ezzel megemelve a korábbi, 13 fős áldozatszámot.

A „banditáknak” nevezett bűnözői csoportok tagjai kedden támadtak meg egy mecsetet Unguwar Mantau városában, amely Katsina állam Malumfashi helyi önkormányzati területén található. Egy konfliktusfigyelő kezdetben 13 halálos áldozatról számolt be.

„Kilenc embert azonnal megöltek, és sokan mások a nap folyamán haltak meg. A legfrissebb áldozatszám 32” – mondta Nura Musa helyi lakos.

Aminu Ibrahim helyi politikus kedden a Katsina Állami Képviselőházban közölte, hogy 30 ember vesztette életét.

Javasolt

Dr. Nasir Muazu, Katsina állam belbiztonsági és belügyi biztosa nyilatkozatában elmondta, hogy a támadás válasz volt a közösség két nappal korábbi sikeres védekezésére, amikor Unguwan Mantau lakosai több banditát megöltek.

A kormány beszámolója szerint biztonsági erőket vezényeltek a térségbe a rend helyreállítása érdekében.

A banditizmus Nigéria északnyugati és észak-középső régióiban komoly biztonsági kihívást jelent. Ezek a csoportok hírhedtek brutalitásukról: falvakat támadnak meg, lakosokat rabolnak el váltságdíjért.

Bola Tinubu elnök határozott álláspontot képvisel a banditák és terroristák elleni küzdelemben Nigériában.

Felfedezések
Kína: stratégiai kapcsolatot ápolunk Oroszországgal
Az iráni elnök "enyhén megsérült" a múlt havi izraeli csapásban
Szöul: Phenjan hatalmas tüzérségi lőszert szállított Moszkvának
Erdoğan telefonon egyeztetett Aliyevvel a regionális biztonságról
Erdoğan: Türkiye győzelme, PKK-terroristák letették a fegyvert
Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a kubai elnököt
Izraelt azzal vádolják, hogy felgyújtotta a szíriai szántóföldeket Quneitra közelében
Erdoğan: Elutasítjuk a srebrenicai népirtás tagadását
Délnyugat-Pakisztánban ismeretlen fegyveresek 9 embert végeztek ki
Észak-Korea fenyegetése közepette az USA, Dél-Korea és Japán közös légi gyakorlatot tart
Az Egyesült Államok új vámja komoly problémakat okozhat Srí Lanka ruházati ipara számára
Netanjahu feltételei a gázai tűzszünethez
Burhanettin Duran lett Türkiye új kommunikációs igazgatója
A török műhold, a Türksat elkezdte az internet sugárzását Szíriába
A pakisztáni hadsereg parancsnoka „sötét tervekkel” vádolja Indiát
Betekintés a TRT Global-ba. Ossza meg véleményét!
Contact us