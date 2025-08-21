Fegyveresek 30 embert öltek meg egy mecset elleni támadás során Északnyugat-Nigériában a hét elején – közölte egy helyi lakos–, ezzel megemelve a korábbi, 13 fős áldozatszámot.

A „banditáknak” nevezett bűnözői csoportok tagjai kedden támadtak meg egy mecsetet Unguwar Mantau városában, amely Katsina állam Malumfashi helyi önkormányzati területén található. Egy konfliktusfigyelő kezdetben 13 halálos áldozatról számolt be.

„Kilenc embert azonnal megöltek, és sokan mások a nap folyamán haltak meg. A legfrissebb áldozatszám 32” – mondta Nura Musa helyi lakos.

Aminu Ibrahim helyi politikus kedden a Katsina Állami Képviselőházban közölte, hogy 30 ember vesztette életét.