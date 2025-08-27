Szudán Egészségügyi Minisztériuma kedden bejelentette, egy hét alatt 1 210 új kolerafertőzést regisztráltak, köztük 36 halálesetet.
A minisztérium közleménye szerint az új esetekkel a kolerás megbetegedések száma összesen 102 831-re emelkedett, beleértve 2 561 halálesetet is, amelyek az augusztus 2024-ben kezdődött járvány óta történtek. Hozzátették, hogy egyes államokban csökkent, míg másokban emelkedett a fertőzések száma, de nem részletezték, melyek ezek az államok.
Augusztus 6-án az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megerősítette, hogy Szudán mind a 18 államában regisztráltak kolerás eseteket.
A szudáni egészségügyi katasztrófák közepette továbbra is dúl 2003 áprilisában kezdődő polgárháború dúl a hadsereg és a félkatonai, Gyors Támogató Erők között.
A konfliktus eddig több tízezer ember halálát okozta, és milliókat kényszerített az otthonaik elhagyására.