Donald Trump az Egyesült Államok elnöke jelentéktelennek tartotta az orosz megjegyzéseket, amelyek Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legitimitását kérdőjelezték meg.

„Nem számít, mit mondanak. Mindenki csak színlel. Ez mind ostobaság” – mondta Trump kedden, egy több mint háromórás kabinetülést követően a Fehér Házban.

Trump Szergej Lavrov orosz külügyminiszter vasárnapi kijelentéseire reagált, amelyekben Lavrov kétségbe vonta Zelenszkij alkotmányos legitimitását.

„Vlagyimir Putyin orosz elnök kész találkozni Zelenszkijjel, amikor a csúcstalálkozó napirendje készen áll.legitimitás azonban más kérdés” – mondta Lavrov az NBC News-nak.

„Elismerjük őt (Zelenszkijt) a rezsim de facto vezetőjeként, és ebben a minőségében készek vagyunk találkozni vele, de amikor jogi dokumentumok aláírásáról van szó... nagyon világos megértésre lenne szükség mindenki részéről, hogy az aláíró személy legitim, és az ukrán alkotmány szerint Zelenszkij jelenleg nem az” – állította Lavrov.