Donald Trump az Egyesült Államok elnöke jelentéktelennek tartotta az orosz megjegyzéseket, amelyek Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legitimitását kérdőjelezték meg.
„Nem számít, mit mondanak. Mindenki csak színlel. Ez mind ostobaság” – mondta Trump kedden, egy több mint háromórás kabinetülést követően a Fehér Házban.
Trump Szergej Lavrov orosz külügyminiszter vasárnapi kijelentéseire reagált, amelyekben Lavrov kétségbe vonta Zelenszkij alkotmányos legitimitását.
„Vlagyimir Putyin orosz elnök kész találkozni Zelenszkijjel, amikor a csúcstalálkozó napirendje készen áll.legitimitás azonban más kérdés” – mondta Lavrov az NBC News-nak.
„Elismerjük őt (Zelenszkijt) a rezsim de facto vezetőjeként, és ebben a minőségében készek vagyunk találkozni vele, de amikor jogi dokumentumok aláírásáról van szó... nagyon világos megértésre lenne szükség mindenki részéről, hogy az aláíró személy legitim, és az ukrán alkotmány szerint Zelenszkij jelenleg nem az” – állította Lavrov.
Lavrov azt is elmondta, hogy Putyin a legutóbbi Trumppal folytatott telefonbeszélgetése során kifejezte Moszkva készségét a közvetlen béketárgyalások folytatására Kijevvel, de figyelmeztetett, hogy egy Putyin és Zelenszkij közötti csúcstalálkozót „nagyon alaposan elő kell készíteni.”
Trump augusztus 15-i alaszkai találkozóján Putyinnal azt javasolta, hogy Oroszország és Ukrajna vezetői közvetlenül találkozzanak béketárgyalások céljából, hogy véget vessenek a háborúnak.
A keddi kabinetülésen Trump különmegbízottja, Steve Witkoff elmondta, hogy a konfliktusról szóló tárgyalások ezen a héten zajlanak majd, és reményét fejezte ki, hogy az év végéig véget érhet a háború.
Kedden korábban Zelenszkij kijelentette, hogy Kijev kapcsolatban áll azokkal az országokkal, amelyek esetlegesen otthont adhatnak egy ilyen csúcstalálkozónak az orosz féllel.