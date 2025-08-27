Az Egyesült Államok, Donald Trump bejelentette, a szövetségi ügyészek halálbüntetést fognak kérvényezni azok számára, akiket Washingtonban gyilkosság elkövetésében bűnösnek találnak.
A bejelentés kedden azután hangzott el, hogy Trump „bűnügyi vészhelyzetet” hirdetett ki Washington DC-ben, átvette a városi rendőrség irányítását, és szövetségi ügynököket, valamint csapatokat vezényelt az utcákra.
„Ha valaki gyilkosságot követ el a fővárosban, Washington DC-ben, halálbüntetést fogunk kérni” – mondta el Trump újságíróknak egy Fehér Házban tartott kabinetülés során.
„Ez egy nagyon erős visszatartó erő, és mindenki, aki hallotta, egyetért vele. Nem tudom, hogy készen áll-e erre az ország, de ez a lehetőség adott” – tette hozzá.
A halálbüntetést 1972-ben törölték el Washingtonban, amikor a Legfelsőbb Bíróság érvénytelenítette azt – áll a Halálbüntetési Információs Központ jelentésében.
1992-ben a választók kétharmada szintén elutasította a halálbüntetés visszaállítását egy, a Kongresszus által elrendelt népszavazás keretében. Ez a szavazás egy olyan időszakban történt, amikor a bűnözés ugrásszerűen megnőtt, és Washingtonban volt a legmagasabb gyilkossági ráta az országban.
A bűnözés jelentősen csökkent a városban
A gyilkosságok száma 15 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, 2025-ben eddig 102 esetet regisztráltak a hivatalos statisztikák szerint. Ez a szám jóval alacsonyabb a 2023-ban elért 20 éves csúcsnál, amikor 274 gyilkosságot jegyeztek fel.
Ennek ellenére a Trump-kormányzat kétségeket próbált ébreszteni több amerikai város, köztük Washington és Baltimore bűnügyi adataival kapcsolatban, hivatalos eltussolásokat állítva bizonyítékok nélkül.
Trump egy 13 napos időszakra mutatott rá, amikor a fővárosban hivatalosan nem regisztráltak gyilkosságot, amelyet ezt példátlannak nevezte. Azonban a városi nyilvántartások szerint idén már volt egy 16 napos időszak február és március között.
Az elnök ezen lépése, hogy újra bevezesse a halálbüntetést Washingtonban, várhatóan komoly jogi kihívásokkal és politikai ellenállással fog szembesülni, különösen a helyi vezetők részéről, akik régóta ellenzik a halálbüntetést.