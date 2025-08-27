Az Egyesült Államok, Donald Trump bejelentette, a szövetségi ügyészek halálbüntetést fognak kérvényezni azok számára, akiket Washingtonban gyilkosság elkövetésében bűnösnek találnak.

A bejelentés kedden azután hangzott el, hogy Trump „bűnügyi vészhelyzetet” hirdetett ki Washington DC-ben, átvette a városi rendőrség irányítását, és szövetségi ügynököket, valamint csapatokat vezényelt az utcákra.

„Ha valaki gyilkosságot követ el a fővárosban, Washington DC-ben, halálbüntetést fogunk kérni” – mondta el Trump újságíróknak egy Fehér Házban tartott kabinetülés során.

„Ez egy nagyon erős visszatartó erő, és mindenki, aki hallotta, egyetért vele. Nem tudom, hogy készen áll-e erre az ország, de ez a lehetőség adott” – tette hozzá.

A halálbüntetést 1972-ben törölték el Washingtonban, amikor a Legfelsőbb Bíróság érvénytelenítette azt – áll a Halálbüntetési Információs Központ jelentésében.

1992-ben a választók kétharmada szintén elutasította a halálbüntetés visszaállítását egy, a Kongresszus által elrendelt népszavazás keretében. Ez a szavazás egy olyan időszakban történt, amikor a bűnözés ugrásszerűen megnőtt, és Washingtonban volt a legmagasabb gyilkossági ráta az országban.