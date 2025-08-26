NAGYVILÁG
2 perc olvasás
Venezuela 15 000 katonát vezényel a kolumbiai határra
A lépés azt követően történt, hogy az Egyesült Államok megemelte Nicolas Maduro elnök fejére kitűzött vérdíjat.
15 000 katonát vezényel Venezuelába a kolumbiai határhoz. /Fénykép: AP.
2025. augusztus 26.

Venezuela belügyminisztere hétfőn bejelentette, 15 000 katonát vezényelnek ki az ország Kolumbiával határos nyugati államaiba, Zuliába és Tachirába.

Diosdado Cabello elmondta, a bevetés célja a „béke biztosítása,” illetve a régióban tevékenykedő bűnözői csoportok elleni küzdelem. Az akció során repülőgépeket, drónokat és „folyami bevetéseket” is alkalmaznak a határ védelmére.

A lépésre a feszültségek közelmúltbeli fokozódása után került sor, beleértve azt is, hogy az Egyesült Államok megduplázta a Nicolás Maduro venezuelai elnök letartóztatásához vezető információkért járó jutalmat 50 millió dollárra, valamint amerikai erőket vezényelt a Karib-térségbe.

Cabello felszólította a kolumbiai hatóságokat, hogy „tegyék meg a maguk részét” azzal, hogy eltávolítanak mindenkit, aki bűncselekményeket próbál elkövetni a határ menti területeken.

„Bárki, aki kapcsolatban áll bűnözőkkel, bűnbandákkal, vállalja a felelősséget, mi pedig vállaljuk a magunkét” – figyelmeztetett.

Javasolt

„Ha van valami, amiben népünk biztos lehet, az az, hogy mindent megteszünk ezen a területen, és a 15 000 ember teljes rendőri támogatást élvez majd. Ez egy közös erőfeszítés. Biztosíthatom önöket, hogy jelenleg is zajlanak műveletek, és néhány (bűnözői) tábort már felszámolunk.”

Eközben Vladimir Padrino Lopez venezuelai honvédelmi miniszter tagadta az Egyesült Államok azon vádjait, miszerint a venezuelai erők kokaincsempészet céljából együttműködnek a kolumbiai gerillákkal.

Ez válasz volt Terry Cole, az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) vezetőjének kijelentéseire, aki azt állította, Venezuela a kolumbiai gerillákat a mexikói kartellek számára a rekordmennyiségű kokaint szállításában segítik.

A venezuelai kormány lépései az Egyesült Államokkal fennálló fokozott feszültségek közepette történnek, amelyek a Karib-térségben tervezett amerikai katonai manőverekkel kapcsolatosak, és amelyek célja a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem. Mindeközben az Egyesült Államok azzal vádolja Madurót, hogy a „Napok Kartellje” nevű kábítószer-kereskedelmi szervezetet vezeti. Cabello és Maduro tagadják a kartell létezését.

Az Egyesült Államok támogatásának jeleként Franciaország is úgy döntött, hogy növeli a Karib-térség megfigyelését, és több hajót küld Guadeloupe tengerentúli területére.

