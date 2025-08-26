Venezuela belügyminisztere hétfőn bejelentette, 15 000 katonát vezényelnek ki az ország Kolumbiával határos nyugati államaiba, Zuliába és Tachirába.

Diosdado Cabello elmondta, a bevetés célja a „béke biztosítása,” illetve a régióban tevékenykedő bűnözői csoportok elleni küzdelem. Az akció során repülőgépeket, drónokat és „folyami bevetéseket” is alkalmaznak a határ védelmére.

A lépésre a feszültségek közelmúltbeli fokozódása után került sor, beleértve azt is, hogy az Egyesült Államok megduplázta a Nicolás Maduro venezuelai elnök letartóztatásához vezető információkért járó jutalmat 50 millió dollárra, valamint amerikai erőket vezényelt a Karib-térségbe.

Cabello felszólította a kolumbiai hatóságokat, hogy „tegyék meg a maguk részét” azzal, hogy eltávolítanak mindenkit, aki bűncselekményeket próbál elkövetni a határ menti területeken.

„Bárki, aki kapcsolatban áll bűnözőkkel, bűnbandákkal, vállalja a felelősséget, mi pedig vállaljuk a magunkét” – figyelmeztetett.