A kanadai fotóriporter, Valerie Zink bejelentette személyes Facebook-oldalán, hogy nyolc év után lemond a Reuters hírügynökségnél betöltött fotóriporter poziciójáról. Döntését azzal indokolta, hogy nem tud tovább egy olyan ügynökségnél dolgozni, amelyet azzal vádol, hogy "igazolja és lehetővé teszi" Izrael újságírók elleni rendszeres gyilkosságait Gázában.

Zink, akinek munkái megjelentek a New York Times, az Al Jazeera és számos észak-amerikai, európai és ázsiai médiumban, azt állította, hogy a Reuters tudósításai hozzájárultak ahhoz a helyzethez, amelyben 2023 októbere óta 246 újságírót öltek meg Izrael gázai hadműveletei során.

Példaként említette Anas al-Sharif esetét, az Al Jazeera Pulitzer-díjas tudósítóját, akit augusztus 10-én öltek meg csapatával együtt Gáza városában. "A Reuters úgy döntött, hogy közzéteszi Izrael teljesen alaptalan állítását, miszerint Al-Sharif a Hamász tagja volt – ez csak egy a számtalan hazugság közül, amelyeket a Reutershez hasonló médiumok szorgalmasan ismételgettek és hitelesítettek" – írta Zink.

Zink elítélte a Reuters reakcióját saját munkatársainak meggyilkolására is. Hétfőn Hossam al-Masri operatőr is a Nasser kórházat ért izraeli támadásban elhunyt 20 ember között volt. Zink ezt "kettős csapás" támadásnak nevezte – egy civil célpont elleni első csapást követően egy második támadás a mentősöket, mentőket és újságírókat célozta.

"A nyugati média közvetlenül felelős azért, hogy ilyen körülmények alakulhattak ki" – mondta, idézve Jeremy Scahill újságírót, aki szerint "minden nagyobb médium – a New York Times-tól a Reutersig – az izraeli propaganda szállítószalagjaként működött, háborús bűnöket tisztára mosva és az áldozatokat dehumanizálva."

Zink azzal vádolta a Reuters-t, hogy cserbenhagyta al-Sharifot még azután is, hogy Pulitzer-díjat nyert nekik. "Ez nem késztette őket arra, hogy megvédjék, amikor az izraeli erők felvették őt egy célpontlistára… vagy amikor védelmet kért, miután egy izraeli szóvivő nyilvánosan megfenyegette. Nem késztette őket arra sem, hogy őszintén beszámoljanak a haláláról, amikor hetekkel később levadászták és megölték" – mondta.

Zink kijelentette, hogy nem tudja tovább viselni a Reuters sajtóigazolványát "mély szégyen és gyász nélkül."

Megfogadta, hogy munkáját Gáza újságíróinak tiszteletére irányítja át, akiket "a valaha élt legbátrabbaknak és legjobbaknak" nevezett.