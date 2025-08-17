ÉGHAJLAT
Nyolc ember életét követelte a villámárvíz Észak-Kínában
Egy folyó kilépett a medréből Bayannur közelében, elsodorva kempingezőket, hetekkel egy halálos pekingi felhőszakadás után. Szakértők szerint ez a monszun erősödés következménye, amelyet az éghajlatváltozás okozott.
Drónfelvétel árvíz sújtotta házakról és halfarmokról Kína Guangdong tartományában, Csingjüanban, 2025. augusztus 8-án. / Reuters
2025. augusztus 17.

Legalább nyolc ember vesztette életét egy villámárvízben Észak-Kínában – jelentette az állami média vasárnap –, miközben további négy embert eltűntként tartanak nyilván. Az ázsiai monszun továbbra is káoszt okoz a légkörben, amely hatással van a világ második legnagyobb gazdaságára.

A Belső-Mongólia füves területein áthaladó folyó szombaton, a greenwichi középidő szerint körülbelül 14:00-kor áradt – áll a jelentésben –, és 13 kempingezőt sodort magával Bayannur külvárosában. Az agrárközpont közelében történt balesetben egy embert sikerült kimenteni.

Kína július óta rendkívüli időjárási viszonyokkal küzd; a szokásosnál hevesebb esőzések sújtják, és a monszun mind északon, mind délen elhúzódik.

Meteorológusok a változó időjárási mintákat az éghajlati válsággal hozzák összefüggésbe; a hirtelen árvizek több ezer embert kényszerítenek elhagyni otthonukat, és milliárd dolláros gazdasági veszteséggel fenyegetnek.

Bayannur az ország fontos gabona- és olajtermelője, emellett juhtenyésztési és -feldolgozási központ is.

Szállítás újraindul hosszú szünet után

Az ország távoli részén fekvő Hainanban szombaton véget ért egy három és fél hónapos forgalmi korlátozás– jelentette az állami média, hozzátéve, hogy a mezőgazdasági hatóságok a heves esőzések miatt elrendelték, hogy a hajók a kikötőben maradjanak.

A belső-mongóliai árvízkatasztrófa a mintegy 1000 kilométerre fekvő Pekingben a múlt hónapban bekövetkezett halálos esőzések után következett be. Az esőzésekben legalább 44 ember vesztette életét, és több mint 70 000 embert kellett evakuálni.

A pekingi kormány a múlt héten 430 millió jüan (59,9 millió dollár) összegű új támogatást jelentett be a katasztrófaelhárításra, ezzel az április óta kiosztott összeg legalább 5,8 milliárd jüanra emelkedett.

