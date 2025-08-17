Legalább nyolc ember vesztette életét egy villámárvízben Észak-Kínában – jelentette az állami média vasárnap –, miközben további négy embert eltűntként tartanak nyilván. Az ázsiai monszun továbbra is káoszt okoz a légkörben, amely hatással van a világ második legnagyobb gazdaságára.

A Belső-Mongólia füves területein áthaladó folyó szombaton, a greenwichi középidő szerint körülbelül 14:00-kor áradt – áll a jelentésben –, és 13 kempingezőt sodort magával Bayannur külvárosában. Az agrárközpont közelében történt balesetben egy embert sikerült kimenteni.

Kína július óta rendkívüli időjárási viszonyokkal küzd; a szokásosnál hevesebb esőzések sújtják, és a monszun mind északon, mind délen elhúzódik.

Meteorológusok a változó időjárási mintákat az éghajlati válsággal hozzák összefüggésbe; a hirtelen árvizek több ezer embert kényszerítenek elhagyni otthonukat, és milliárd dolláros gazdasági veszteséggel fenyegetnek.

Bayannur az ország fontos gabona- és olajtermelője, emellett juhtenyésztési és -feldolgozási központ is.