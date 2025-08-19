A műhold által gyűjtött adatok szerint kevesebb mint 24 óra alatt újabb 30 000 hektár területet pusztítottak el az erdőtüzek Nyugat-Spanyolországban. Az országban idén összesen 373 000 hektár (922 000 acre) területet elpusztítottak a tűzvészek. Idén rekordszintű pusztítást okoztak a tűzvészek, amely a legsúlyosabb volt azóta, amióta 2006-ban megkezdték a természeti tűzkárok közös regisztrálását

A pusztítás mértéke meghaladta a 2022-es tűzkárt, amely 306 000 hektárnyi területet érintettç Hetek óta erdőtüzek tombolnak az ország északára eső Zamora és Leon tartományokban, Galícia Ourense tartományában és Extremadura régió Caceres városában.

Több ezer embert kellett evakuálni

Több ezer lakost evakuáltak több tucat faluból, miközben a főutak továbbra is vannak zárva. A Madrid és Galícia közötti vasúti összeköttetéseket pedig felfüggesztették. Pedro Sánchez miniszterelnök kedden látogatta volna meg a legsúlyosabban érintett Zamora és Cáceres területeket.

A hatóságok figyelmeztettek, hogy még nem sikerült teljesen megfékezni a lángokat, de a 16 napig tartó hőhullám véget ért, ami enyhülést hozott. Nicanor Sen, a kormány képviselője Castilla Leonban elmondta, hogy a hőmérséklet 10–12 fokkal csökkent, a páratartalom pedig nőtt, ami kedvezőbb feltételeket teremtett a tűzoltók számára.