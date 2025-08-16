Pakisztánban több mint 300 halálos áldozata van a heves esőzésnek és áradásoknak – közölték a helyi hatóságok szombaton. Az elmúlt hetekben több száz ember vesztette életét, mivel Pakisztán a szokottnál lényegesen több csapadék hullott le a monszun idején, és utakat és épületeket mosott el a heves esőzések miatt kialakult áradás.
A Nemzeti Katasztrófavédelmi Ügynökség szerint a legtöbb halálos áldozatot, 211 főt, a hegyvidéki Hayber-Pahtunhva tartományban regisztrálták. A Pakisztán fennhatósága alatt álló Kasmírban 9, az északi Gilgit-Baltisztán régióban pedig 5 ember halt meg. A halálesetek többsége hirtelen árvizek és összeomló házak miatt következett be, 21 ember pedig megsérült.
A meteorológiai szolgálat súlyos esőzésre vonatkozó figyelmeztetést adott ki Pakisztán északnyugati részére a következő órákra, és arra kérte az embereket, hogy tegyenek "óvintézkedéseket".
Lezuhant egy helikopter, amely pénteken segélyszállítmányokat vitt a felhőszakadás sújtotta Bajaur területre, a személyzet öt tagja, köztük két pilóta, életét vesztette Khyber Pakhtunkhwa tartományban.
‘Lezárt utak, gyalog közlekedő mentőcsapatok’
A tartományi kormány katasztrófa sújtotta területté nyilvánította a súlyosan érintett hegyvidéki körzeteket, köztük Bunert, Bajaurt, Swatot, Shanglát, Mansehrát és Battagramot.
Eközben a khyber pakhtunkhwai mentő szolgálat szóvivője, Bilal Ahmad Faizi az AFP hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy a mentő szolgálat körülbelül 2000 munkatársa vesz részt a túlélők kutatásában, a halottak romok alóli kiemelésében, és a segélyműveletek végrehajtásában kilenc érintett körzetben.
"A heves esőzések, földcsuszamlások több területen, valamint az elmosott utak jelentős kihívásokat okoznak a segélyek eljuttatásában, különösen a nehézgépek és mentőautók közlekedésében" – mondta Bilal Ahmed Faizi, a Khyber Pakhtunkhwa-i Mentő szolgálat szóvivője az AFP hírügynökségnek. "„Mivel a legtöbb helyen az utak zárva vannak, a mentőcsapatok a távoli régiókban gyalogosan végzik a mentési munkálatokat.” – tette hozzá.
"Próbálják kimenekíteni a túlélőket, de nagyon kevesen hajlandók elhagyni otthonaikat, mivel szeretteik vagy hozzátartozóik a romok alatt rekedtek."