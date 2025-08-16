Pakisztánban több mint 300 halálos áldozata van a heves esőzésnek és áradásoknak – közölték a helyi hatóságok szombaton. Az elmúlt hetekben több száz ember vesztette életét, mivel Pakisztán a szokottnál lényegesen több csapadék hullott le a monszun idején, és utakat és épületeket mosott el a heves esőzések miatt kialakult áradás.

A Nemzeti Katasztrófavédelmi Ügynökség szerint a legtöbb halálos áldozatot, 211 főt, a hegyvidéki Hayber-Pahtunhva tartományban regisztrálták. A Pakisztán fennhatósága alatt álló Kasmírban 9, az északi Gilgit-Baltisztán régióban pedig 5 ember halt meg. A halálesetek többsége hirtelen árvizek és összeomló házak miatt következett be, 21 ember pedig megsérült.

A meteorológiai szolgálat súlyos esőzésre vonatkozó figyelmeztetést adott ki Pakisztán északnyugati részére a következő órákra, és arra kérte az embereket, hogy tegyenek "óvintézkedéseket".

Lezuhant egy helikopter, amely pénteken segélyszállítmányokat vitt a felhőszakadás sújtotta Bajaur területre, a személyzet öt tagja, köztük két pilóta, életét vesztette Khyber Pakhtunkhwa tartományban.

‘Lezárt utak, gyalog közlekedő mentőcsapatok’