Az északnyugat-pakisztáni heves esőzések hétfőn több órára leállították a mentési és segélyezési műveleteket. A térségben a villámárvizek péntek óta több mint 300 ember életét követelték – közölték a hatóságok.
A Nemzeti Katasztrófavédelmi Hatóság szerint az intenzív esőzések több északi körzetben pusztítást okoztak, valamint emberéleteket követeltek, a legtöbben villámárvizekben vesztették életüket.
A hegyvidéki területeken az esőzések villámárvizeket, valamint sárlavinákat, illetve sziklaomlásokat idéztek elő, amelyek házakat, épületeket, járműveket és személyes tárgyakat sodortak el.
„Olyan volt, mintha eljött volna a világvége” – mondta el a villámárvizekkel kapcsolatban a 24 éves egyetemi hallgató, Sahil Khan a Reuters TV-nek „Mindenki fél. A gyerekek félnek. Nem tudnak aludni.”
A Buner körzetet érte a legsúlyosabb csapás, ahol több mint 200 halálesetet jelentettek.
A Khyber Pakhtunkhwa tartományi katasztrófavédelmi hatóság (PDMA) hétfőn 800 millió pakisztáni rúpiát (kb. 2,82 millió dollárt) különített el a katasztrófa által sújtott körzetek közigazgatásának segélyezésére a tartományi kormány utasítására – jelentette a Dawn.
Emellett egy külön segélyalapot is létrehoztak Buner körzet számára, amely 500 millió rúpiát (kb. 1,76 millió dollárt) tartalmaz.
A Buner körzetet, beleértve Bayshonai Kalay falut, érintő heves esőzések hétfőn arra kényszerítették a mentőcsapatokat, hogy több órára leállítsák a segélyezési munkálatokat – mondta el Abid Wazir, a regionális kormány egyik tisztviselője a Reuters-nek.
„Jelenleg az a prioritásunk, hogy megtisztítsuk az utakat, hidakat építsünk, és segítséget nyújtsunk az érintett embereknek” – mondta.
A Bayshonai Kalay faluban élők pánikba estek, és magasabb területekre menekültek, miután egy vízcsatorna, amely korábban már kiöntött és jelentős pusztítást okozott, hétfőn az újabb esőzések hatására ismét megáradt – számoltak be a Reuters szemtanúi.
A helyi kormány, a katasztrófavédelmi hatóság és a hadsereg mentői kotrógépekkel tisztították meg az utakat és utcákat a sártól, kidőlt fáktól és villanyoszlopoktól.
Segélyszállítmányokat küldtek az érintett területekre – közölte Attaullah Tarar tájékoztatási miniszter egy hétfőn közzétett videónyilatkozatban.
A katasztrófa sújtotta területek mentése, segélyezése és helyreállítása „nemzeti kötelesség” – idézte Tarart a Dawn.
A segélyszállítmányok élelmiszert, gyógyszereket, takarókat, sátrakat, elektromos generátorokat és vízszivattyúkat tartalmaznak – jelentették a hatóságok.
Buner, amely három és fél órás autóútra helyezkedik el a fővárostól, Iszlámábádtól, egy ritka jelenség, egy felhőszakadás áldozata lett, amely során egy kis területen belül egy óra alatt több mint 100 mm eső hullott – közölték a hatóságok.
Bunerben péntek reggel egy óra alatt több mint 150 mm eső esett.
A hatóságok szerint Pakisztán-szerte további heves esőzések várhatók szeptember elejéig.
„A jelenlegi időjárási rendszer aktív a pakisztáni régió felett, és a következő 24 órában heves vagy nagyon heves esőzéseket okozhat” – közölte a katasztrófavédelmi hatóság vasárnap.
Az idei monszunidőszak heves esőzései és áradásai június vége óta 657 ember életét követelték Pakisztán-szerte.