Az északnyugat-pakisztáni heves esőzések hétfőn több órára leállították a mentési és segélyezési műveleteket. A térségben a villámárvizek péntek óta több mint 300 ember életét követelték – közölték a hatóságok.

A Nemzeti Katasztrófavédelmi Hatóság szerint az intenzív esőzések több északi körzetben pusztítást okoztak, valamint emberéleteket követeltek, a legtöbben villámárvizekben vesztették életüket.

A hegyvidéki területeken az esőzések villámárvizeket, valamint sárlavinákat, illetve sziklaomlásokat idéztek elő, amelyek házakat, épületeket, járműveket és személyes tárgyakat sodortak el.

„Olyan volt, mintha eljött volna a világvége” – mondta el a villámárvizekkel kapcsolatban a 24 éves egyetemi hallgató, Sahil Khan a Reuters TV-nek „Mindenki fél. A gyerekek félnek. Nem tudnak aludni.”

A Buner körzetet érte a legsúlyosabb csapás, ahol több mint 200 halálesetet jelentettek.

A Khyber Pakhtunkhwa tartományi katasztrófavédelmi hatóság (PDMA) hétfőn 800 millió pakisztáni rúpiát (kb. 2,82 millió dollárt) különített el a katasztrófa által sújtott körzetek közigazgatásának segélyezésére a tartományi kormány utasítására – jelentette a Dawn.

Emellett egy külön segélyalapot is létrehoztak Buner körzet számára, amely 500 millió rúpiát (kb. 1,76 millió dollárt) tartalmaz.

A Buner körzetet, beleértve Bayshonai Kalay falut, érintő heves esőzések hétfőn arra kényszerítették a mentőcsapatokat, hogy több órára leállítsák a segélyezési munkálatokat – mondta el Abid Wazir, a regionális kormány egyik tisztviselője a Reuters-nek.

„Jelenleg az a prioritásunk, hogy megtisztítsuk az utakat, hidakat építsünk, és segítséget nyújtsunk az érintett embereknek” – mondta.

A Bayshonai Kalay faluban élők pánikba estek, és magasabb területekre menekültek, miután egy vízcsatorna, amely korábban már kiöntött és jelentős pusztítást okozott, hétfőn az újabb esőzések hatására ismét megáradt – számoltak be a Reuters szemtanúi.