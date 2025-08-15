A mentőszolgálat közleménye szerint péntek hajnalban a heves esőzések által okozott áradások sújtották Pakisztán északnyugati részét, legalább 15 ember életét vesztette, és további 17 ember eltűnt.
A Rescue 1122 Khyber Pakhtunkhwa (KP) arról számolt be, hogy heves esőzések és a felhőszakadás hatalmas áradásokat okoztak a bajauri Tehsil Salarzai területén, és számos lakóházat teljesen elöntött a víz.
A közlemény hozzászól, hogy eddig nyolc ember vesztette életét, négyen megsérültek, míg 17 embert eltűntként tartanak nyilván.
„A sérülteket helyi kórházakba szállították, miközben tovább tart a kutatás az eltűntek után.” – mondta Amjid Khan, a Rescue 1122 kerületi tisztviselője.
Legalább öt ember meghalt, és négyen megsérültek, amikor egy ház összeomlott a Sori Paw területen, Dir Lower kerületben, miután heves esőzések sújtották a régiót.
Egy másik incidens során két ember meghalt, és egy megsérült, amikor egy autót elsodort az árvíz Mansehra kerületben, KP tartományban.
Az új halálesetekkel a június 26. óta tartó monszunesőzések következtében az országban az áldozatok száma 328-ra emelkedett. A Nemzeti Katasztrófavédelmi Hatóság szerint több mint 740 ember megsérült.
A halálesetek többsége 164 és több mint 582 sérülés a monszun esőzések által leginkább érintett keleti Pandzsáb tartományban történt.
A heves esőzések földcsuszamlásokat is előidéztek KP és Gilgit-Baltisztán régió különböző részein, miközben a hatóságok megpróbálják evakuálni a különböző területeken rekedt embereket.
A júniustól szeptemberig tartó monszuneső gyakran okoz pusztítást Dél-Ázsiában, többek között Pakisztánban is, de az éghajlatváltozás az elmúlt években még inkább fokozta ezeknek az esőzéseknek a kiszámíthatatlanságát és hevességét.