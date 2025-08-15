A mentőszolgálat közleménye szerint péntek hajnalban a heves esőzések által okozott áradások sújtották Pakisztán északnyugati részét, legalább 15 ember életét vesztette, és további 17 ember eltűnt.

A Rescue 1122 Khyber Pakhtunkhwa (KP) arról számolt be, hogy heves esőzések és a felhőszakadás hatalmas áradásokat okoztak a bajauri Tehsil Salarzai területén, és számos lakóházat teljesen elöntött a víz.

A közlemény hozzászól, hogy eddig nyolc ember vesztette életét, négyen megsérültek, míg 17 embert eltűntként tartanak nyilván.

„A sérülteket helyi kórházakba szállították, miközben tovább tart a kutatás az eltűntek után.” – mondta Amjid Khan, a Rescue 1122 kerületi tisztviselője.

Legalább öt ember meghalt, és négyen megsérültek, amikor egy ház összeomlott a Sori Paw területen, Dir Lower kerületben, miután heves esőzések sújtották a régiót.