Erőszakba torkolltak a szerbiai kormányellenes tüntetések
Országszerte közel 50 embert tartóztattak le, és körülbelül 30 rohamrendőr megsérült.
Öt rendőrt megsebesítettek csütörtök este, és 14 tüntetőt letartóztattak – közölte a Belügyminisztérium. / AP
2025. augusztus 15.

“Szerbiában ismét összecsapások törtek ki rivális tüntetőcsoportok között, mivel a hónapok óta tartó kormányellenes demonstrációk ezen a héten utcai erőszakba torkolltak”-így áll a rendőrség nyilatkozatában.

Egy korrupcióellenes tüntetéshullám tartja lázban Szerbiát november óta, amikor a novi sadi vasútállomás tetőszerkezetének összeomlása 16 ember halálát okozta.

Csütörtök este ismét több városban gyűltek össze korrupcióellenes tüntetők. A megmozdulások főként válaszként szolgáltak a kormányzó párt támogatói által kedden, Vrbas városában elkövetett támadásokra. Vrbas mintegy 160 kilométerre északra található Belgrádtól.

Szerdán nagy létszámú, maszkot viselő kormánypárti csoportok szálltak szembe a tüntetőkkel, és a két tábor üvegekkel, kövekkel és tűzijátékokkal dobálta egymást. A rendőrség szerdán országszerte közel 50 embert tartóztatott le, és körülbelül 30 rohamrendőr megsérült.

Csütörtökön a tüntetők megrongálták a Szerb Haladó Párt (SNS) novi sadi székházát, valamint a városban található két másik SNS-irodát – jelentette az RTS televízió. A tiltakozások Szerbiaszerte elterjedtek.

Belgrádban a kormányépületek és a hadsereg főhadiszállása előtt gyülekeztek a tüntetők, akik majd az SNS közeli irodái felé vették az irányt. Azonban a nagy létszámú rohamrendőri jelenlét könnygázzal akadályozta meg, hogy elérjék az irodákat.

„Ezek már nem békés diáktüntetések, hanem olyan emberek, akik erőszakot akarnak provokálni... Ez egy támadás az állam ellen” – mondta Ivica Dačić belügyminiszter egy sajtótájékoztatón.

A minisztérium szerint csütörtök este legalább öt rendőr megsérült, és 14 tüntetőt letartóztattak.

‘Fokozódó megtorlás’

“ vizsgálatot követelnek a novi sadi tragédia ügyében, és nyomást gyakorolnak a jobboldali Aleksandar Vučić elnökre, hogy írjon ki előrehozott választásokat.

Az elmúlt kilenc hónapban többnyire békés, diákok által vezetett tüntetések zajlottak, amelyek néha több százezer embert vonzottak. Azonban ezen a héten az erőszak jelentős eszkalációt jelent, és rámutat Vučić populista kormányának növekvő feszültségeire, amely 13 éve van hatalmon.

“Június 28. óta, amikor körülbelül 140 000 tüntető gyűlt össze Belgrádban, a kormány „fokozódó megtorlással” válaszolt az aktivistákra '‘– áll egy ENSZ emberi jogi szakértők által kiadott nyilatkozatban, amelyet a hónap elején tettek közzé.

Nagy nyomást gyakorolnak a tüntetőkre és a mozgalomhoz csatlakozókra, beleértve a túlzott rendőri erőszakot, megfélemlítést és önkényes letartóztatásokat – közölték a szakértők.

Vučić továbbra is hajthatatlan maradt, ismételten elutasította az előrehozott választásokra vonatkozó felhívásokat, és a tüntetéseket egy külföldi összeesküvés részének nevezte, amely őt akarja megbuktatni.

A diáktüntetők azzal vádolták a rendőrséget, hogy a kormánypárti támogatók védelmében lépnek fel, miközben keveset tesznek a saját gyűléseik elleni támadások megakadályozására.

„A hatóságok tegnap este polgárháborút próbáltak provokálni” – írták a diákok hivatalos Instagram-oldalukon.

Vučić, aki szerdán éjszaka meglátogatta a kormánypárti táborokat, tagadta, hogy támogatói kezdték volna az erőszakot.

„Senki sem támadta meg őket sehol” – mondta a kormányellenes tüntetőkről egy késő esti sajtótájékoztatón. „Ők mentek mindenhová, hogy megtámadják azokat, akik másként gondolkodnak” – tette hozzá.

Bár a tüntetések eddig a miniszterelnök lemondásához és kabinetjének összeomlásához vezettek, Vučić továbbra is a kormány átalakított vezetésének élén áll.

