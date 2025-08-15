“Szerbiában ismét összecsapások törtek ki rivális tüntetőcsoportok között, mivel a hónapok óta tartó kormányellenes demonstrációk ezen a héten utcai erőszakba torkolltak”-így áll a rendőrség nyilatkozatában.

Egy korrupcióellenes tüntetéshullám tartja lázban Szerbiát november óta, amikor a novi sadi vasútállomás tetőszerkezetének összeomlása 16 ember halálát okozta.

Csütörtök este ismét több városban gyűltek össze korrupcióellenes tüntetők. A megmozdulások főként válaszként szolgáltak a kormányzó párt támogatói által kedden, Vrbas városában elkövetett támadásokra. Vrbas mintegy 160 kilométerre északra található Belgrádtól.

Szerdán nagy létszámú, maszkot viselő kormánypárti csoportok szálltak szembe a tüntetőkkel, és a két tábor üvegekkel, kövekkel és tűzijátékokkal dobálta egymást. A rendőrség szerdán országszerte közel 50 embert tartóztatott le, és körülbelül 30 rohamrendőr megsérült.

Csütörtökön a tüntetők megrongálták a Szerb Haladó Párt (SNS) novi sadi székházát, valamint a városban található két másik SNS-irodát – jelentette az RTS televízió. A tiltakozások Szerbiaszerte elterjedtek.

Belgrádban a kormányépületek és a hadsereg főhadiszállása előtt gyülekeztek a tüntetők, akik majd az SNS közeli irodái felé vették az irányt. Azonban a nagy létszámú rohamrendőri jelenlét könnygázzal akadályozta meg, hogy elérjék az irodákat.

„Ezek már nem békés diáktüntetések, hanem olyan emberek, akik erőszakot akarnak provokálni... Ez egy támadás az állam ellen” – mondta Ivica Dačić belügyminiszter egy sajtótájékoztatón.

A minisztérium szerint csütörtök este legalább öt rendőr megsérült, és 14 tüntetőt letartóztattak.

‘Fokozódó megtorlás’

“ vizsgálatot követelnek a novi sadi tragédia ügyében, és nyomást gyakorolnak a jobboldali Aleksandar Vučić elnökre, hogy írjon ki előrehozott választásokat.